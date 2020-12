Leipzig

Es wird nicht allzu oft vorkommen, dass eine kleine Erzählung mit so großer Spannung erwartet und Aufmerksamkeit bedacht wird wie jetzt „Bonnie Propeller“ der Schriftstellerin Monika Maron. Es ist ihr erstes Buch im neuen Verlag Hoffmann und Campe, nachdem S.Fischer die Zusammenarbeit nach rund 40 Jahren beendet hat.

Zu den Gründen gehört, dass Maron einen Essay in der Loschwitzer Buchreihe „Exil“ publiziert hat, deren Herausgeberin die (befreundete) Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen ist, die eine Nähe zu neurechten Protagonisten pflegt.

Vertreter aller Tiere

Kann das Büchlein einer der bedeutendsten Schriftstellerinnen des Landes, als Kommentar zur Zeit gelesen werden? Nein und ja. Mit Bonnie Propeller,„nicht viel größer als ein Dackel“, tröstet sich die Erzählerin über den Tod von Vorgänger Momo, der seinerseits auf Bruno gefolgt war.

Als „Vertreter aller Hunde, auch aller Tiere“, war Momo eine Art Institution. „Und wenn der Vertreter einer Institution stirbt, der Papst oder ein Staatspräsident oder ein Parteivorsitzender, dann muss er auch sofort ersetzt werden, weil sonst ein ganzes Gefüge in Unordnung geraten kann. In diesem Fall war das Gefüge, das in Unordnung geraten konnte, mein eigenes Leben.“

Täuschung und Enttäuschung

Mit mehr Liebe als Ironie beschreibt Maron „das Bündnis von zwei Kreaturen mit dem einzigen Zweck, einander Freude und Beistand zu sein“. Sie gibt sich der Hoffnung hin, „dass den größeren Anteil an der unheimlichen Verständigung zwischen Mensch und Hund die Hunde leisten, die mit ihrer bedingungslosen Gefolgschaft und einer seismographischen Wahrnehmung unsere Illusion bedienen, wir verstünden die Hunde.“

Das Rührende an dieser Geschichte übers „Schnauzermischling“-Googeln, Bestehen der Prüfung durch den vermittelnden Verein, Namensfindung, Kennenlernen und Vertrauenfassen liegt in Irrtum und Annäherung. Die viel zu kleine, viel zu gezauste Hündin Bonnie entspricht nicht den Fotos und schon gar nicht dem Bild, das die Besitzerin sich von ihr gemacht hat.

Sie ist Täuschung und Enttäuschung. Gar kein Vergleich mit Momo und Bruno, den schönen Rüden. Nach und nach schließt die Erzählerin auch „Bonnie, die Rüdin“ ins Herz, nicht zuletzt deren Intelligenz wegen.

Anspruch auf Anerkennung

Lässt sich dies als Parabel auf Ablehnung und Ausgrenzung, auf Treue und Freundschaft lesen? Nicht mehr als in anderen Büchern Monika Marons, in denen Hunde vorkommen oder die „gewöhnliche Berliner Nebelkrähe“ Munin, die zu Selbstgesprächen ermuntert.

Zum einen. Zum anderen ist Bonnie bei einer Lesung in Dresden dabei, findet sich im Haus der vertrauten Buchhändlerin gut zurecht, wissen Mensch und Tier „mit der maskierten, Hygienebedingungen unterworfenen Stadt“ Berlin unter dem „Corona-Regime“ wenig anzufangen und ziehen die „ländliche Einsamkeit“ in Vorpommern vor. Im Anspruch auf Anerkennung und Sehnsucht nach Stärke und Freiheit weisen die wenigen Seiten aber über das hinaus, was sie einklammern.

Monika Maron: Bonnie Propeller. Erzählung. Hoffmann und Campe; 64 Seiten, 15 Euro

Von Janina Fleischer