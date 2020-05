Hygienekonzept und Männertag: Wie passt das in einen Bollerwagen?

Leipzig

Risikogruppen mit Bollerwagen, feucht-fröhlich, Humpen an Humpen, Arm in Arm, singend bis grölend. Wenn es auf der Welt zwei Begriffe gibt, die nicht weiter voneinander entfernt sein könnten – sich also nicht anstecken können – dann sind das „ Hygienekonzept“ und „ Männertag“. Am Donnerstag, wenn Ischgl und Wuhan zusammenzufallen drohen, könnte „Himmelfahrt“ ganz neu definiert werden.

Diese erste Welle gab es immer

Gezecht wird an diesem Tag wohl schon länger. Seit dem 4. Jahrhundert feiern Christen die Rückkehr des Gottessohnes zum Vater. Zwischenzeitlich zog man um die Felder und bat um eine gute Ernte. Die Herrentour kam im 19. Jahrhundert in Mode, später dekorierte man noch das Väterliche dazu. Heute zieht man um die Felder und bittet um ein gutes Bier. Und noch eins. Notaufnahmen sind an diesem Tag traditionell gut besucht. Diese erste Welle gab es immer.

Die Sorgenfalte der Nation

Ob Lothar Wieler, die Sorgenfalte der Nation und Präsident des Robert-Koch-Instituts, noch ein Ohnmachtswort sprechen wird, die Kanzlerin gar? Was wir wissen ist, dass ausgerechnet der Landkreis Aurich – gleich nebenan wird ein als friesisch herb bekanntes Pilsener gebraut – als erster Maßnahmen angekündigt hat: Restaurants und Gaststätten dürften am Vatertag keinen Alkohol an Gäste ausgeben. Man wolle damit größere Menschenansammlungen verhindern, hieß es zunächst.

Wo sich Aerosol und Alkohol Gute Nacht sagen

Die Gastronomie, die gerade aus dem Koma erwacht ist, wollte dagegen gerichtlich vorgehen. Am Montag wurde ein Kompromiss vorgestellt: Wirte dürfen in ihren Lokalen an Tischen Alkohol ausschenken. Der Außer-Haus-Verkauf von alkoholischen Getränken bleibt aber verboten. Ins Koma gefallen wird wohl trotzdem an diesem 21. Mai – in den Wiesen und Wäldern, wo sich Aerosol und Alkohol Gute Nacht sagen.

