IG Fortuna stellt Konzept zur Rettung des Leipziger „Kinos der Jugend“ vor

Leipzig

Die Reste der Art-Déco-Front lassen die frühere Glanzzeit erahnen, ansonsten aber trägt das Gebäude Flecken aus abgefallenem Putz. Seit den 1990er-Jahren ist das einst so beliebte „Kino der Jugend“ in der Leipziger Eisenbahnstraße 162 Vergangenheit. Doch ein neues Kapitel ist in Arbeit: Am Donnerstag stellt die IG Fortuna einem von der Stadt eingesetzten Vergabegremium ihr Nutzungskonzept vor.

Die vor fünf Jahren gegründete Bürgerinitiative setzt sich für den Erhalt des alten Kultursaals und dessen Wiederbelebung ein. Das knapp 50-seitige Konzept bevorzugt eine Sanierung, die einen Gleichschritt von Bau und Nutzung in fünf Etappen möglich macht. „Die Idee ist, Stück für Stück in die Räumlichkeiten hineinzuwachsen, anstatt einfach nur durchzusanieren“, erklärt IG-Mitglied Katrin Haucke. Laut Architekt Winfried Endres „ist das eine Herausforderung. Aber auch nicht mehr.“ Dass das funktioniert, beweist unter anderem das Beispiel Felsenkeller.

Anzeige

Frühe Nutzung wäre möglich

Nach Einschätzung der Initiative wäre eine frühe Nutzung des Nebengebäudes mit geringem Aufwand möglich. Aus ihm könnte ein Interims-Saal für 70 bis 100 Personen werden. Auch der Keller könnte nach den ersten Baumaßnahmen im Rohbau in Betrieb genommen werden. Zu den nächsten Schritten gehören laut Papier die Fertigstellung des Vorderhauses sowie Innenausbauten im Saal. Das fertige Hauptgebäude der neuen Fortuna könnte frühestens 2027 eingeweiht werden, danach wäre die Grunderneuerung des Nebengebäudes der finale Schritt.

Weil großer Saal und kleinteilige Räume unabhängig voneinander betrieben werden könnten, wäre eine soziokulturelle Ausrichtung der neuen Fortuna problemlos möglich. Ein kleinerer Saal soll unter anderem als Kleinkunst- und Probenbühne sowie als Programmkino fungieren. Ein großer Raum könnte Tanz und Sport möglich machen, für das Obergeschoss wird ein Konferenzraum für Vereine vorgeschlagen.

Unterstützung von anderen Häusern

Unterstützung für das Projekt kommt von örtlichen Bürgervereinen, dem Pöge-Haus, dem Ost-Passage Theater, aber auch von anderen Kulturhäusern wie Schaubühne Lindenfels, naTo oder Felsenkeller. Daniel Schade, der sich für das Ost-Passage Theater in der Initiative engagiert, glaubt fest daran, dass die IG Fortuna den Wettstreit um die besten Ideen für die Standortentwicklung gewinnen wird, „weil wir die lokalen Akteure und die Nachbarschaft beteiligen, uns andere Leipziger Kulturbetriebe kollegial beraten – und weil wir uns seit fünf Jahren Gedanken um eine Nutzung machen, die den Bedürfnissen in den angrenzenden Vierteln entspricht.“

http://ig-fortuna.de

Von Mark Daniel