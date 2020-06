Leipzig

Bedarf es noch einer Biographie über Friedrich Nietzsche? Der umstrittene Philosoph starb am 25. August 1900, also vor 120 Jahren, in Weimar. Er war ein eher leiser Typ, oft von Schmerzen und Krankheiten geplagt, einer, der sich hinter dicken, grünen Brillengläsern und einem kolossalen Walross-Schnurrbart versteckte. In seinem letzten Lebensjahrzehnt verdeckten die Oberlippenborsten auch ein abstoßendes Sabbern. Nietzsche war wahrscheinlich an Schizophrenie, vielleicht auch an Syphilis erkrankt und fiel 1889 in geistige Umnachtung.

Sue Prideaux: Ich bin Dynamit. Das Leben des Friedrich Nietzsche. Klett-Cotta, 559 Seiten, 26 Euro. Quelle: Klett Cotta

Anzeige

Unkonventioneller Denker

Bis dahin war der unkonventionelle Denker unstet durch die Berge in der Schweiz und in Italien gezogen. Um intellektuell ungebunden und frei zu sein, hatte er seine Professur in Basel gegen Wanderschuhe eingetauscht. In Aufsätzen und Aphorismen stelle Nietzsche viele Wahrheiten seiner Zeit in Frage („Gott ist tot“) und brachte Weisheiten zu Papier, die oft auch sein eigenes Schicksal umkreisten. „Fast überall ist es der Wahnsinn, welcher dem neuen Gedanken den Weg bahnt, welcher den Bann eines verehrten Brauches und Aberglaubens bricht“, notierte er etwa 1881 in „Morgenröte“.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Nazis vergriffen sich an seinem Werk

Dass sich die Nazis dann im vierten Jahrzehnt nach seinem Tod böse an seinem Werk vergriffen, konnte Nietzsche nicht ahnen, auch wenn er raunend schrieb: „Ich kenne mein Los. Es wird sich einmal an meinen Namen die Erinnerung an etwas Ungeheures anknüpfen, – an eine Krisis, wie es keine auf Erden gab … Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit.“

Skandinavische Schwärmer

„Ich bin Dynamit“ nennt Sue Prideaux auch ihr Buch über Leben, Werk und Wirkungsgeschichte. Der norwegisch-britischen Autorin eilt ein guter Ruf voraus. Nach Monografien über den Maler Edvard Munch und den Dramatiker August Strindberg, die allerdings nicht ins Deutsche übersetzt wurden, ist sie mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert bestens vertraut. Nietzsches nahezu unbekannte Schriften hatte 1888 der dänische Literaturkritiker Georg Brandes erstmals gewürdigt. Daraufhin schwärmten auch skandinavische Künstler wie Munch und Strindberg von dem deutschen Philosophen.

Selbstständige Suche nach Sinn und Bedeutung des Lebens

„Nietzsches Schriften hinterließen bei Munch eine so tiefe Wirkung, dass er im Anschluss den Schrei malte“, heißt es bei Sue Prideaux, und sie erklärt: „ Munch hatte die ultimative Ikone des existenziellen Schreckens auf die Leinwand gebracht, im Bedenken dessen, was auf den Tod Gottes folgt, und die daraus folgende Verantwortung des Menschen, selbstständig Sinn und Bedeutung im Leben zu finden.“

Solche Persönlichkeiten, die ohne das Gefühl des Zukurzgekommenseins, ohne Eigensucht und Rachegedanken ihr Leben meistern, nannte Nietzsche „Übermenschen“. Nichts stand ihm ferner als die spätere Definition der Nazis.

Unpräzise und holprig

Wohl dem Leser, der Prideaux’ Biografie nicht nach wenigen Seiten in die Mülltonne haut. Bei der Schilderung der Jugendjahre wird in vielen Sätzen deutlich, dass diese Autorin nie in Naumburg war, von wo aus Nietzsche in die Welt ging und wo ihn seine Mutter später als Pflegefall sieben Jahre lang umsorgte. So heißt es: „Rund um Naumburg erstreckte sich finster und bedrohlich der Thüringer Wald.“ Die beiden Übersetzer Thomas Pfeiffer und Hans-Peter Remmler haben die Ahnungslosigkeiten der Autorin durch unpräzises und holpriges Deutsch noch verstärkt. „Der Fluss Saale transportierte geradezu Vernunft, Wohlstand und eine Neigung zum romantischen Konservatismus“, heißt es etwa. Der Bruder von Nietzsches Oma habe als „Priester“ im Dom gedient, schreiben sie, wo doch schon 1542 in Naumburg der erste evangelische Bischof im Reich eingesetzt wurde. Auch viele Adjektive geben Rätsel auf. Was ist ein „libidinöser Vater“? Und statt „irritierende Mutter“ müsste es einmal „irritierte Mutter“ heißen.

Betrügerische Schwester

Nach diesen eklatanten Startschwierigkeiten wird der Text aber solider. Auf mehr als 500 Seiten wird dem Leser ein Nietzsche entdeckt, der das Gegenteil von dem gewollt hat, wofür er später als Säulenheiliger in Anspruch genommen wurde. Die Autorin will Nietzsche von dem Verdacht freisprechen, dass er den Missbrauch toleriert hätte. Der Ruhm Nietzsches wurde von seiner betrügerischen Schwester, die erst 1935 starb, Adolf Hitler zu Füßen gelegt. Dabei hatte ihr Bruder ihr völkisches Weltbild immer verspottet. Nietzsche verstand sich vehement als „Europäer“ und distanzierte sich ausdrücklich, konkret und wiederholt von Antisemiten und christlichen Nationalisten in seiner unmittelbaren Umgebung.

Ziemlich widerlicher Wagner-Brief

Nietzsche überwarf sich deshalb auch mit Richard Wagner, um dessen Freundschaft ihn das europäische Kulturbürgertum beneidete. Wagner und seine Frau Cosima, die Tochter des Komponisten Franz Liszt, standen bei dem Junggesellen zunächst hoch im Kurs. 23 Mal hielt sich Nietzsche als Freund der Familie zwischen 1869 und 1876 in dem parfümierten schillernden Haushalt auf. Dann wurde ihm klar, dass ihm Georges Bizets rassige Oper „Carmen“ mehr begeistert als Wagners „Tannhäuser“ oder der „Ring“. Nietzsche kritisierte Wagner „als romantischen Theatermacher, als falschen Tyrannen, als lustvollen Manipulator“, schreibt Prideaux. Der „rachelüsterne, feierliche Nationalismus“ war ihm zuwider. Wagner rächte sich offenbar mit einem indiskreten und ziemlich widerlichen Brief an einen Arzt und schrieb, Nietzsche würde an den „Folgen von Onanie“ leiden und müsse, um zu gesunden, „sein Geschlechtsleben regularisieren“.

Moderne statt Mittelalter

Auch wenn Prideaux nicht mit Neuigkeiten aufwarten kann, viele Details aus Leben und Werk erfahren bei ihr eine schlüssige Einordnung. Nietzsches Leistung bestand zunächst darin, sich vom Neoklassizismus und Historismus seiner Zeit abzusetzen. Der Altsprachler verklärte zum Beispiel nicht das alte Griechenland, sondern bemerkte kritisch, dass zum Wesen dieser Kultur auch das Sklaventum gehörte. Mittelalter-Sehnsucht und Neobarock setzte Nietzsche einen beherzten, individuellen Aufbruch ins Ungewisse entgegen.

Vorkämpfer des Bauhauses

Der an Goethe und Wagner ausgerichtete Nietzsche-Kult, den die Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche 1896 ins Leben rief, entwickelte sich zu einem eigenständigen Teil der Geschichte. Die Klassik Stiftung Weimar hat dazu im Nietzsche-Archiv seit kurzem eine neue kleine Ausstellung eingerichtet. Und im Museum Neues Weimar werden Nietzsche und Nietzscheaner wie der avantgardistische Designer Henry van de Velde und der Schriftsteller und Mäzen Harry Graf Kessler in einer grandiosen Schau sogar als unmittelbare Vorkämpfer des Bauhauses gewürdigt, das 1919 in Weimar gegründet wurde.

Von Karim Saab