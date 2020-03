„Ich bin überzeugte Weltbürgerin“ – Autorin Lidija Dimkovska über Grenzen und Gefahren

Leipzig

Die schulterlangen dunklen Haare mit Pony lassen sie vielleicht etwas streng erscheinen, möglicherweise auch unnahbar. Doch wer in ihre Augen blickt, der sieht Geschichten fließen – wie Tränen. Geschichten, die auch von viel Leid zeugen und die Gefühle vermitteln sollen und können, die man selbst vielleicht nicht kennt. Denn das ist ihr Beruf: Geschichtenerzählerin.

Lidija Dimkovska ist Autorin und kommt aus Nordmazedonien. Die 48-Jährige lebt aber in Ljubljana, Slowenien. Perfekte Voraussetzungen also, um dem neuen Schwerpunkt „Common Ground“ gerecht zu werden, der die Leipziger Buchmesse bereichert hätte. Denn mit zehn Ländern Südosteuropas wäre es im ersten Jahr der Reihe, die bis 2022 Teil der Buchmesse sein soll, um Herkunft und Zugehörigkeit gegangen.

Großes Thema Identität

„Das Thema ‚Herkunft und Zugehörigkeit‘ ist mustergültig für mich, mein Leben und meine Literatur“, sagt die Autorin. Bis zu ihrem 24. Lebensjahr, bevor sie aus Nordmazedonien ausgewandert sei, habe sie sich die Frage nach beidem nicht gestellt. Sowohl Herkunft als auch Zugehörigkeit seien natürliche Gegebenheiten gewesen, erklärt Dimkovska. „Damals war alles so viel einfacher!“

Ihr Umzug habe ihr aber eine andere Welt eröffnet: die der Probleme, denen sich Migranten tagtäglich ausgeliefert sehen. „Ich habe nach meinem Umzug alle Aspekte der Migration auf der eigenen Haut spüren dürfen, positiv wie negativ“, erinnert sie sich. Gerade dadurch hätten sich Themen wie Herkunft und Zugehörigkeit, aber auch die Identität, das Anderssein, Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen Menschen, Mentalitäten und Kulturen in ihre Literatur eingeschlichen.

Ernstzunehmende Gefahr

„Ich bin überzeugte Weltbürgerin. Und als solche glaube ich, dass Herkunft und Zugehörigkeit als Themen im 21. Jahrhundert überholt sein sollten“, sagt Dimkovska. Heutzutage solle man so frei sein und über Begriffe wie Nationalität stehen. Denn auch für sie seien Herkunft und Zugehörigkeit Werte mit klarer politischer Konnotation

„In Europa und der Welt bilden sich heute wieder Grenzen – wo man im digitalen und technischen Sinne eigentlich grenzenloser nicht sein könnte. Neorassistische und neofaschistische Ansichten und migrantenfeindliche Politik einzelner politischer Faktoren stellen eine ernstzunehmende Gefahr dar“, sagt die Autorin.

In ihren Werken sind diese Themen wie auch die Probleme der Migration fester Bestandteil. In ihrem ins Deutsche übersetzten Gedichtband „Parasitenpresse“ sind zahlreiche Gedichte zu finden, in denen sie sich mit Migration, Anderssein, (Nicht)Zugehörigkeit, Fremdsein und politischer Unterdrückung auseinandersetzt.

Liebknecht in Leipzig

Ihr Roman „Ersatzleben“ handelt von siamesischen Zwillingen, die sich voneinander trennen lassen wollen, obwohl die Operation lebensgefährlich sein könnte. „Es soll eine Metapher für den Zerfall Jugoslawiens sein, für den Wunsch und das Streben nach eigener Identität und Souveränität, die beide Opfer fordern“, erklärt Dimkovska.

„Common Ground“ geht weiter Der Schwerpunkt „Common Ground“ ist auf drei Jahre angelegt, so dass Literatur aus Südosteuropa bei den kommenden Buchmessen in Leipzig noch eine große Rolle spielen wird. Mit den bereits auf Deutsch erschienenen Büchern können sich Leser bereits ein Bild der Region machen. So erscheinen Mitte März die Erzählbände „Grün wie ich dich liebe grün“ (Folio) der slowenischen Autorin Ana Schnabl und „Nennt mich Esteban“ ( eta Verlag) der aus Bosnien und Herzegowina stammenden Lejla Kalamujić. Der serbische Comiczeichner und Autor Aleksandar Zograf veröffentlicht seinen neuen Comic „Partisanenpost“ (bahoe books). traduki.eu/common-ground

In ihrem Kurzgeschichtenband „Als ich Karl Liebknecht verließ“ erzählen die Hauptfiguren von ihrem Leben bevor und nachdem sie Orte mit Karl Liebknecht im Namen hinter sich gelassen haben. Jede dieser einzelnen Geschichten ist von Migration geprägt und zutiefst individuell, tragisch oder tragikomisch“, erklärt Dimkovska, der es „persönlich äußerst wichtig“ ist, dass auch „Als ich Karl Liebknecht verließ“ auf Deutsch erscheint.

Schließlich sei die Inspiration für den Kurzgeschichtenband in Leipzig entstanden, das Liebknecht-Haus in der Braustraße der Anstoß für die Storys gewesen. Sie selbst habe bis zu ihrer Auswanderung in der Karl-Liebknecht-Straße in Skopje gelebt. Daher bringe der Ortsname auch einen hohen sentimentalen Wert in ihre Geschichten hinein.

Mal Prosa, mal Lyrik

Weil einige der Kurzgeschichten in deutschen Städten spielen, „wäre der Band vielleicht auch für das deutschsprachige Publikum interessant“, meint die Autorin. In deutscher Sprache sind bislang nur ihre beiden Gedichtbände „Korrespondenzen“ und „Parasitenpresse“ erschienen.

Ob sie Poesie oder Prosa schreibt, entscheide sie nicht selbst. „Ich bevorzuge das, was mich im Moment bevorzugt.“ Mit dem Schreiben habe sie sich – wie so viele andere – seit ihrer Kindheit beschäftigt. „Die Welt der Bücher war für mich schon immer die beste, schönste und komfortabelste.“

Dennoch unterscheidet sie klar zwischen den beiden Formen. So sei Poesie eine Momentinspiration, eine Welle, ein Gedanke, ein Funke Magie. „Poesie schreibe ich ausschließlich auf Papier. Jedes Gedicht ist eine Spur Energie von Leben und Tod“, beschreibt sie ihren Schaffensprozess. Prosa hingegen sei eine klare Geschichte, die erzählt werden will, mit definiertem Anfang und Ende und Figuren in einer bestimmten Konstruktion von Raum und Zeit.

„Geschichten zu erzählen, ist eine Art und Weise, den Tod hinauszuzögern“, sagt Lidija Dimkovska. Es öffne neue Möglichkeiten, mit anderen zu kommunizieren, die Realität umzubauen – oder sogar eine völlig neue zu erschaffen. traduki.eu/common-ground

Von Elena Boshkovska