„Alles Unheil kommt von einer einzigen Ursache, dass die Menschen nicht in Ruhe in ihrer Kammer sitzen können.“ Diesem in Lockdown-Zeiten oft zitierten Satz ihres Landmanns Blaise Pascal (1623–1662) kann die Französin Laetitia Gorsy wenig abgewinnen, auch im Lockdown nicht: „Ich kann nicht nichts tun.“ Und wer sie erlebt, sieht, dass das stimmt.

Blick in die Ausstellung „Shell Talks" mit Kunst von Io Burgard (r.) im Untergeschoss der Halle 14 in der Spinnerei. Laetitia Gorsy (l.) betreibt die Galerie She Bam!. Quelle: André Kempner

Während die meisten anderen Galerien in diesen Schließ-Zeiten höchstens noch Kunst im Schaufenster zusammenstellen, zeigt sie im Untergeschoss der Halle 14 in der Spinnerei auf 350 Quadratmetern neue Arbeiten der 1987 geborenen französischen Künstlerin Io Burgard – auch wenn sie im Moment kaum jemand zu Gesicht bekommt. „Ich will, dass wir über die Künstler sprechen, dass sie existieren, dass wir nicht vergessen“, sagt die 36-Jährige, und ihre Fröhlichkeit ist für einen Moment fürsorglicher Strenge gewichen.

Eröffnungstermin ist nach dem Lockdown, also unbekannt

Etwa drei Wochen haben Gorsy und Burgard – beide kennen sich seit ihrem Studium an der Kunsthochschule in Straßburg – an der Vorbereitung der Ausstellung gearbeitet. Eröffnungstermin ist unmittelbar nach dem Lockdown, also unbekannt. Ab Ende Januar soll es einen Vorgeschmack im Internet geben. Aber das sei natürlich nicht dasselbe, sagt Gorsy.

Schutzpatron der Reisenden: Io Burgard setzt sich mit der Figur des Christophorus auseinander. Quelle: André Kempner

In der Tat. Den Besuch von Burgards Ausstellung darf man sich als eine Art Reise vorstellen, eine Begegnung mit einer Kunst, in der Zeichnung und Objekt ineinanderzugehen scheinen, bestimmte Motive wiederholend durchgespielt und variiert werden. So ist alles im Fluss, die Linien, die Formen – auch Burgards Beschäftigung mit Christophorus, dem Schutzheiligen der Reisenden, seit dem späten Mittelalter dargestellt als Mann, der sich auf einen Stab stützt und Christus über einen Fluss trägt.

„Ich mag die Idee von Türen“

Bei der in Paris arbeitenden Künstlerin, deren Arbeit hier erstmals in Deutschland zu sehen ist, taucht der rohe, unbearbeitete Ast wie eine Reliquie auf und verbindet sich mit einer abstrakt geschwungenen Figur. Fast entsteht ein Torbogen, durch den man nun selbst treten kann. „Ich mag die Idee von Türen, das Dazwischen“, sagt Io Burgard. Auch Fenster spielen eine Rolle. Ihre Kunst spielt mit mythologischen und literarischen Referenzen und arbeitet bevorzugt mit dem Vokabular der abstrakten Form. „Es ist offener.“

Im Zeichen der Zunge

„ Shell Talks“ lautet der Titel der Ausstellung – Muschel spricht. Das Tier baue sich seine eigene Umgebung, „alle zusammen konstruieren sich eine eigene Umwelt. Wie in einem Aquarium“, erläutert Gorsy. Leitmotiv der Schau ist das wichtigste Sprechwerkzeug, die Zunge. Sie taucht in verschiedenen Variationen auf, zumeist auf Leinwand, die skulptural anmutend an der Wand oder aus weißen Gips-Abstraktionen leckt. In Zeiten, in denen Schweigen als Aerosolvermeidung gilt, ist das ein Statement, ein Gegenentwurf. Darum gehe es hier auch, sagt die Galeristin, um das, was gerade so fehle: Kommunikation, die Begegnung an Orten ohne den Zugriff von Autoritäten – also letztlich um Freiheit.

She Bam! – eine Galerie, die ausschließlich Künstlerinnen zeigt

So präsentiert die Ausstellung eine Abwesenheit, stellt sich als ein Trotzdem in die Gegenwart – wie auch Laetitia Gorsy. Seit gut zwei Jahren betreibt sie die Galerie She Bam!, zeigt ausschließlich Künstlerinnen – weil sie Frauen im immer noch männerdominierten Kunstbetrieb ermutigen und unterstützen will. Mit 18 Quadratmetern ist es der kleinste Kunstraum in der Spinnerei – hier ist es aktuell eine Gruppenausstellung zu sehen. Gorsys Ideen brauchen Platz, da hilft das gelegentliche Ausweichquartier in Halle 14.

Laetitia Gorsy in ihrem nur 18 Quadratmeter großen Kunstraum in der Spinnerei. Hier findet derzeit eine Gruppenausstellung statt. Seit gut zwei Jahren betreibt sie die Galerie She Bam! Quelle: André Kempner

2012 ist die bei Colmar im Elsass geborene Gorsy nach Leipzig gekommen, in Straßburg hatte sie Kunst und Grafikdesign studiert, in Leipzig absolvierte sie später den Studiengang „Kulturen des Kuratorischen“, arbeitete für die Galerie Ducan, die 2018 zumachte. Ihr Programm für 2021 steht bereits bis zum Herbst: Ab April will Gorsy Malerei der in Brüssel arbeitenden Anastasia Bay zeigen, im Juni Zeichnung von Barbara Lüdde, im August Skulptur der Französin Gwendoline Perrigueux und im September die erste große Einzelausstellung der in Ungarn geborenen Galamb Thorday (Malerei), Meisterschülerin an der Leipziger HGB.

Viel wunderbare Unruhe also. Blaise Pascal bekommt es ja nicht mehr mit.

Info: Die Ausstellung „ Shell Talks“ mit Arbeiten der französischen Künstlerin Io Burgard befindet sich im Untergeschoss in Halle 14 der Leipziger Spinnerei (Spinnereistraße 7), Eröffnung ist nach dem Lockdown – im Internet ab Ende Januar auf der Website der Galerie

Von Jürgen Kleindienst