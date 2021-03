„Ich nenne das Identitätsfaschismus“: Satiriker Serdar Somuncu über die Empörungskultur

Leipzig

Der Satiriker und Schauspieler Serdar Somuncu geht gerne an Grenzen und darüber hinaus. Im Interview spricht er über die Empörungskultur, langweilige Talkshows, die Lage der Künstler und ein Phänomen, das er Identitätsfaschismus nennt.

Wie geht es Ihnen?

Ich habe gerade eine Tour verschoben mit 32.000 verkauften Tickets …

Da hängen ja noch ein paar andere Leute mit dran.

Ja, eine Menge. Und die Hälfte dieser Leute sind schon nicht mehr in ihrem ursprünglichen Beruf. Die Veranstalter kollabieren reihenweise. Schauspieler stechen jetzt Spargel oder beziehen Hartz IV. Es ist dramatisch.

Wohin haben Sie in den vergangenen zwölf Monaten Ihre Energie, Ihre Kreativität gebracht?

Sie schlägt nach innen, wie eine permanente Implosion. Ich muss mich zügeln, aufpassen, dass sich nicht die Grenzen verwischen, und dass ich meine Wut nicht da rauslasse, wo sie nicht hingehört.

Findet nicht genau das derzeit gesamtgesellschaftlich statt?

Ja. Zu der Ausnahmesituation, in der wir uns alle befinden, gehört auch, dass sich die Empörungskultur noch weiter ins Internet verlagert und noch mehr Eigendynamik entwickelt hat. Eigentlich müssen wir die Auseinandersetzung über Sprachgebrauch, über Kunst wieder in einen öffentlichen Raum bringen. Das ist in den letzten zwölf Monaten so eskaliert, dass man das Gefühl hat, die Leute erfinden sich Konflikte aus Langeweile.

Sie gehen am Freitag in Ihren eigenen öffentlichen Raum, ihre Show „XStream – Latenight“ feiert Premiere. Was machen Sie da?

Das weiß ich nicht, das ist ja immer das Gleiche bei mir: Am Abend kommt was raus, und ich weiß nicht, woher es kommt, warum es kommt. Aber es kommt.

Irgendwas werden Sie doch vorbereitet haben.

Es wird ein Gespräch geben. Mein erster Gast ist Friedrich Küppersbusch. Ziemlich sicher ist, dass wir einen prominenten Verschwörungstheoretiker in der ersten Show haben werden. Ich verrate mal noch nicht, wer das ist – nur so viel: er wird aus dem Ausland anrufen… Wir wollen all das machen, was sich andere nicht trauen, weil sie zu sehr eingebunden sind und unter einer Raison stehen. Deswegen mache ich es, nicht weil ich das Mittel des Streams so toll finde. Außerdem habe ich den Drang, mich wieder als Künstler zu zeigen – ungefiltert und angstfrei. Ich versuche immer ans Limit zu gehen, um Fragen aufzuwerfen, die unangenehm sind, und damit Erkenntnisse zu gewinnen.

Jan Böhmermann versucht so etwas auch. Macht er das nicht ganz ordentlich?

Ich habe noch keine Folge gesehen. Ich habe mich von ihm in dem Moment verabschiedet, als ich merkte, dass ich Teil eines Konstrukts wurde, an dem ich nicht beteiligt sein möchte. Ich bin kein Zulieferer für irgendwen. Das ist kein Zerwürfnis. Ich finde Jan nach wie vor sehr klug, aber er hat ein anderes Ziel, eine andere Ambition. Und ich erkenne immer mehr, dass jeder Künstler sich selbst der nächste ist.

2017 trat Serdar Somuncu für die PARTEI an. Quelle: Emmanuele Contini/Imago

In der „heute-show“ sieht man Sie auch nicht mehr.

Ja, ich trete da nicht mehr auf.

Warum nicht?

Ich habe da meine Vermutung. Die öffentlich zu äußern würde wahrscheinlich einen Eklat auslösen. Ich sage es mal ganz diplomatisch: Ich bin dankbar dafür, dass ich da jahrelang mitmachen konnte, obwohl ich eigentlich bekannt bin dafür, sehr unbequem zu sein. Mit Olli Welke habe ich nach wie vor ein gutes Verhältnis, aber mich hat es zum Schluss sehr eingeengt, im Rahmen eines großen Fernsehsenders Texte zu sprechen, die nicht wirklich meine eigenen waren. Das war für mich als Schauspieler eine Herausforderung, als politischer Bühnenkünstler aber immer eine Unterforderung.

Da gibt Ihnen das neue Showformat neue Freiheit, eine, die auf der Bühne ja derzeit nicht lebbar ist ...

Freiheit ist inzwischen auf der Bühne grundsätzlich nicht mehr gegeben, selbst wenn ich eines Tages wieder auftreten kann. Das Verständnis von Sprache, von Kunst hat sich sehr verändert. Durch die Vervielfältigungs- und Verbreitungsmöglichkeiten ist zudem ein anderer Fokus entstanden: Dinge, die man sagt, werden nicht mehr im Kontext der Bühne wahrgenommen, sondern immer auch verwechselt mit einer privaten Aussage. Und manchmal geschieht das mutwillig. Leute verstehen einen absichtlich falsch, um ihrem Geltungsbedürfnis gerecht zu werden, was zu einer schlimmen Verengung der Diskurse führt. Es ist Gift für die Kunst, wenn sie unter der Angst leidet, dass sie falsch interpretiert werden könnte.

Was meinen Sie, woran das liegt?

Unter anderem an etwas, das ich als Identitätsfaschismus bezeichne. Wenn jeder anfängt, sich auf seine Identität zu berufen und damit definiert, was man sagen darf und was nicht, werden wir ein Volk von 82 Millionen Beleidigten. Dann gibt es nur noch Restriktion. Eingeschränkte Kunst ist schlechte Kunst.

Operieren Sie da nicht etwas leichtfertig mit dem Faschismus-Begriff?

Ich habe mich als Künstler immer mit Faschismus beschäftigt, bin also Faschismusforscher in gewisser Weise. Eine Sache habe ich gelernt: Die Form und der Umriss des Begriffs ist sehr variabel, im Kern bleibt er aber immer gleich: Es geht um den Anspruch einer Gruppe, die sich für die Mehrheit hält, bestimmen zu wollen, welche Regeln gelten. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, in der die Auseinandersetzung mit dem Andersdenkenden dazugehört. Doch diese Gruppe, die sich derzeit für die Mehrheit hält, duldet andere Meinungen nicht. Wenn keine Alternative zur eigenen Meinung zugelassen wird, dann ist das Faschismus. Sich davon nicht beeindrucken zu lassen, weil einem – um es mal mit Dieter Nuhr zu sagen – der soziale Tod angedroht wird, ist eine sehr heikle Gratwanderung, bei der man immer wieder an die Grenzen seines eigenen Selbstwertgefühls kommt. Die Lösung liegt eigentlich in der Kollegialität und Loyalität, aber auch die Künstler sind so eingeschüchtert, dass sie zu Einzelkämpfern werden und sich nur engagieren, wenn es gegen sie selbst geht, jedoch ansonsten stillhalten. Es fehlt die Bereitschaft zu gemeinsamem Widerstand.

Wie ist es zu dieser Situation gekommen?

Diese Entwicklung hat verschiedene Gründe. Die 68er sind inzwischen Großeltern. Die nachkommende alternative Mainstream-Generation kommt aus dieser Denke, trägt aber sehr viele konservative Elemente in sich und schafft Dogmen – von der Ernährung bis hin zum Sprachgebrauch. Es gibt die technische Entwicklung mit dem Internet, das uns alle zu Sendern macht. Es entstehen unberechenbare und oberflächlich bleibende Dynamiken, eine Hashtag-Mentalität. Bei den Parteien verschieben sich die Masken und die ideologischen Zuordnungen. Eigentlich wäre jetzt eine Hoch-Zeit für Liberalismus. Aber der verliert sich gerade in Selbstdarstellung. Christian Lindner ist für die FDP eine Katastrophe. Er versucht im Grunde nur, sich bereitzuhalten für eine mögliche Regierungskonstellation. Ansonsten ist unklar, wofür diese Partei steht. Das gilt inzwischen allerdings mehr oder weniger für alle Parteien.

Solche Thesen sollten vielleicht mal wieder in einer Talkshow stattfinden…

Ich werde nicht mehr eingeladen, die scheißen sich alle in die Hose. Die wollen dort ihre Floskeln haben, aber das kann ich nicht liefern. Ich bin kein Polit-Talker, muss immer aufpassen, dass nicht die Pferde mit mir durchgehen. In diesen Shows wird abgearbeitet, was der Sender hören und sehen will. Der Zuschauer interessiert da gar nicht. Deswegen sind die Knallchargen, die da immer sitzen, auch so farblos und charakterschwach. Warum soll ich da zum tausendsten Mal von jemandem hören, welche Serie er gerade dreht – interessiert keine Sau.

Serdar Somuncu war früher öfters in Talkshows zu sehen, zum Beispiel 2017 in der Fernsehsendung „Anne Will“ Quelle: Wolfgang Borrs/dpa

Künstler sind in den ewigen Corona-Talks eher Randerscheinungen.

Wir müssen klarmachen, dass unsere Kunst und unser Künstlerdasein eine ganz wichtige Funktion erfüllt, eine elementare Existenzberechtigung hat. Das machen viele nicht, was mich wundert. Das unternehmen manche partiell, Till Brönner zum Beispiel, aber dann verschwindet das auch wieder. Es geht jetzt für uns Künstler aber vor allem um Hartnäckigkeit und darum, den Menschen zu zeigen, dass wir überlebensfähig sind. Wenn wir nicht in ein Theater gehen können oder ein Museum, um die Erlebnisse, die wir gerade ins Innere verlagert haben, mit anderen zu teilen, ohne dass wir dabei immer persönlich und privat sind, sondern auch mal öffentlich sein können, dann fehlt uns ein ganz wichtiger Baustein des Mensch-Seins und der Zivilisation. Dann werden wir wieder zu Tieren. Und das passiert ja im Augenblick: Wir fallen zurück auf unsere primitivsten Bedürfnisse: nach Mallorca fliegen zu wollen, damit wir da Ostern feiern können.

Wagen Sie mal einen Blick in die Zukunft, wie geht es mit der Kultur weiter, mit der Demokratie?

Zur Person: Serdar Somuncu Serdar Somuncu, 1968 in Istanbul geboren, studierte Musik, Schauspielkunst und Regie in Maastricht und Wuppertal. Ab 1996 las er ausgewählte Textstellen aus Hitlers „Mein Kampf“, erklärte alten und demaskierte neuen Faschismus. Zahlreiche weitere Programme, Fernsehauftritte, Bühnentalkshows und diverse Internetaktivitäten folgten. Somuncu war als Kommentator und Darsteller in der ZDF-Satiresendung „heute-show“ zu sehen. Auf n-tv präsentierte er bis Ende 2019 seine Talk-Show „So!Muncu!“. 2017 trat er als Spitzenkandidat zur Bundestagswahl für Die PARTEI im Wahlkreis Berlin-Friedrichshain an. Im September 2020 wurde er für als sexistisch und rassistisch empfundene Äußerungen in einem gemeinsamen Podcast mit Florian Schroeder heftig kritisiert. Somuncu verstand das als eine Aktion, mit der er ganz bewusst auf oberflächliche Erregungsprozesse aufmerksam machen wollte.

Ich frage mich, wie wir jemals wieder aus der Sache rauskommen, aus dieser Maßnahmenspirale. Ich träume mittlerweile in Corona-Realität: In meinem Träumen tragen die Leute Masken. Wir werden ein massives Kultursterben, ein massives Sterben im Einzelhandel, in der Gastronomie erleben. Es wird eine europäische Spaltung zwischen den reichen und den ärmeren Staaten geben. Und wenn dann Effekte wirklich spürbar sind, wird das auch politisch ein ganz anderes Spiel.

Von Jürgen Kleindienst