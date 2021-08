„Ich war nicht sicher, ob ich weiter Musik mache“: Fritzi Ernst vor ihrem Auftritt in Leipzig im Interview

Leipzig

Zusammen mit Daniela Reis gründete Fritzi Ernst 2012 das Duo Schnipo Schranke, das sich mit Songs wie „Pisse“ oder „Cluburlaub“, vulgär-humorvollen Texten und einem vergleichsweise minimalistischem Sound zunächst zum Geheimtipp und bald schon zur Kult-Band entwickelte. 2019 löste sich die Combo auf – nun ist Fritzi Ernst als Solomusikerin unterwegs und hat im Juni ihr erstes Album „Keine Termine“ veröffentlicht. Darauf ist viel von der Schnipo Schranke-Musik-DNA zu erkennen, und doch fallen insbesondere die Texte introvertierter und schwermütiger aus. Vor ihrem Live-Auftritt am Mittwoch im Leipziger Felsenkeller sprach Fritzi Ernst mit der LVZ über ihre Auszeit nach der Auflösung von Schnipo Schranke und die Arbeit am Album.

Der Titel Ihres ersten Solo-Albums lautet „Keine Termine“. Aktuell haben Sie allerdings recht viele Termine, vor allem was Live-Auftritt betrifft. Wie liefen die bisher?

Echt gut. Wir sind froh, dass die Konzerte tatsächlich auch stattfinden konnten und nicht abgesagt werden mussten. Es war etwas ungewohnt, für uns und für das Publikum, weil die Leute sitzen mussten und nicht stehen konnten. Aber es war trotzdem toll. Und mit dem Wetter hatten wir auch Glück.

Zur Person Friederike „Fritzi“ Ernst wurde 1989 in Paderborn geboren. Sie studierte Blockflöte an der Musikhochschule Frankfurt, brach die Ausbildung jedoch ab, da sie sie zu unkreativ fand. Mit ihrer Kommilitonin Daniela Reis, die Celle studierte, gründete sie 2012 das Duo Schnipo Schranke, das zwei Alben veröffentlichte: „Satt“ (2015) und „Rare“ (2017). 2019 löste sich die Band aufgrund kreativer Differenzen auf.

Sie sind nicht mehr als eine Hälfte eines Duos, sondern solo und mit Band unterwegs. Was hat sich dadurch in der Vorbereitung verändert?

Ich war nur noch alleine im Studio beziehungsweise nur mit Ted Gaier [Mitbegründer der Band „Die Goldenen Zitronen“ und Produzent von „Keine Termine“, Anm.d.Red.], und ein Freund, der jetzt auch live als Bassist dabei ist, hat auch einiges eingespielt. Für die Tour hatte ich überlegt: Wen hätte ich gerne dabei – und was spielen diese Personen zufällig? (lacht) Deswegen sind es alles Freunde, mit denen ich jetzt unterwegs bin.

Gehen wir etwas zurück. Nach der Auflösung von Schnipo Schranke haben Sie eine Klavierbau-Ausbildung begonnen. Warum?

Ich habe tatsächlich einfach nach einer Alternative gesucht, weil ich nicht sicher war, ob und in welchem Umfang ich weiter Musik mache. Ich hatte davor schon einen Nebenjob in einer Werkstatt, wollte deshalb was Handwerkliches machen – und dann habe ich diese Ausbildung gefunden. Inzwischen will ich auf jeden Fall weiter Musik machen, aber es tut mir einfach gut, nebenbei noch etwas anderes beruflich zu machen.

Hat Ihnen die Ausbildung auch etwas für Ihre musikalische Laufbahn gegeben?

Ich habe in dem Laden, in dem ich arbeite, einige Aufnahmen gemacht, da stehen mir ein paar zusätzliche Instrumente zur Verfügung. Dabei haben wir auch einige Geräusche mitgenommen, die man klassischerweise vermeiden will. Aber vor allem interessiert mich, da ich ja ohnehin sehr viel auf dem Klavier mache, natürlich auch die Maschine dahinter.

Wann war der Punkt erreicht, an dem Sie sich sagten: Jetzt mache ich wieder Musik?

Es gab nicht diesen einen Punkt. Ich hatte irgendwann einfach wieder Ideen und Lust, was zu schreiben. Als ich genug Songs zusammen hatte, hatte ich das Gefühl, jetzt wieder loslegen zu können.

Ted Gaier hatte schon das zweite Album von Schnipo Schranke produziert. Wie lief die Zusammenarbeit diesmal ab?

Er war unheimlich motiviert und hat sich stark in meine Songs reingedacht. Wir haben im September 2020 mit den Aufnahmen begonnen, dann ging es Stück für Stück voran. Seine Idee war, mit den Beats anzufangen, was für mich immer am schwierigsten ist und die größte Baustelle war. Normalerweise fange ich bei der Songproduktion immer mit den Sachen an, die für mich klar sind und arbeite mich dann vor zu den schwierigen Dingen. Diesmal war es genau umgekehrt. Ted hatte echt viele gute Ideen, die Bläser bei „Trauerkloß“ oder das Harmonium bei „Den Rubin“ zum Beispiel.

Inwiefern hat denn Corona diese Arbeit beeinflusst?

Da wir nur zu zweit im Studio waren und immer drei Meter voneinander entfernt gesessen haben, gab es da keine Probleme. Allerdings musste Ted ein paar unserer Aufnahmetermine in Hamburg absagen, weil er aus der Schweiz kam und in Quarantäne musste.

Nach der Auflösung von Schnipo Schranke folgte für Sie eine schwierige Zeit – das lässt sich auch aus den Texten deutlich heraushören, die teilweise echt schwere Kost sind...

Ich habe das Gefühl, dass das ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Manche sagen mir, dass sie das Album beim ersten Durchhören einfach nur lustig fanden und diese Schwere erst nach dem zehnten Mal wahrnehmen. Und bei anderen ist es genau umgekehrt.

Am 18. September spielen Sie in Leipzig. Was wird es da zu hören geben?

Eine Mischung aus Alt und Neu. Wir spielen natürlich das ganze Album, aber auch das ein oder andere Stück von Schnipo Schranke. Ich möchte noch sagen: Die Konzerte in Leipzig waren immer besonders. Ich erinnere mich an Auftritte im Conne Island, bei denen richtig Party war. Der im Felsenkeller wird hoffentlich genauso gut.

Von Christian Neffe