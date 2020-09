Leipzig

Man muss nur mal einen Blick in die Theater-Bestenliste des Jahres von „Theater heute“ werfen. Sandra Hüller wurde zur besten Schauspielerin gekürt für ihre Hamlet-Interpretation in Bochum. Julia Oschatz hat das Bühnenbild des Jahres entworfen – für den „Hamlet“ am Berliner Maxim Gorki. Der Shakespeare-Stoff gehört weiter zu den häufigsten Stücken auf deutschen Spielplänen. Der Bochumer „Hamlet“ von Johan Simons war über einen Stream im Rahmen des Berliner Theatertreffens verfügbar. Aber Tobias Amoriello versichert: „Ich habe mir nichts davon angeschaut.“

Der 27-Jährige hat gerade das Schauspiel-Studium an der Leipziger HMT abgeschlossen und war in dieser Zeit am Schauspiel unter anderem in „Die Eisjungfrau“ zu sehen. Das erste Engagement hält ihn in der Stadt. Er hat am Theater der Jungen Welt angeheuert. Und spätestens seit er weiß, dass er selber in die Rolle des Dänen-Prinzen schlüpfen wird, hält er sich von anderen Hamlet-Interpretationen fern. Er will frei sein. „Ich habe mich nur auf den Text konzentriert, da steckt alles drin“, sagt er. Der ganze widersprüchliche Facettenreichtum des Charakters, nachdenklich, hellsichtig, listig und doch zaudernd, zynisch, leidend.

Hamlet leidet an den höfischen Intrigen und Amoriello auf konstruktive Art an Hamlet. Weil es eben etwas anderes ist, ob man den lustigen Kater in der „Eisjungfrau“ gibt oder eine der berühmtesten Dramenfiguren. Die nimmt er gedanklich aus den Proben mit nach Hause, Hamlet raubt auch mal den Schlaf. Ihn zu finden, seinen Hamlet, dafür hatte Amoriello reichlich Raum bekommen vom Team und Regisseurin Ania Michaelis. „Wir haben viel probiert, auch viel Quatsch gemacht. Dafür bin ich dankbar, das kannte ich so nicht.“

Dass er umgehen kann mit Freiheit und Eigenverantwortung verwundert wiederum nicht. Amoriellos Jahrgang hat im letzten Studien-Abschnitt das Studio LZR gegründet. Ein freies Theaterkollektiv, das zu einer eigenen Bühnensprache gefunden hat und für bemerkenswerte Inszenierungen erste Festival-Einladungen erhielt. „Das war das größte Geschenk der Studienzeit. Wir haben alles alleine gemacht.“ Von den kreativen Prozessen bis zur Organisation. Davon profitieren die jungen Schauspieler jetzt. Das Projekt LZR wollen sie unbedingt fortsetzen, obwohl die Mitglieder mit dieser Saison an verschiedenen Theatern beginnen.

Amoriello gehört zu den wenigen, die für das erste Engagement nicht erneut umziehen müssen. Beim Espresso in der Probenpause im Theater-Café des TDJW zeigt er aus dem Fenster. Ganz hinten, jenseits des Lindenauer Marktes, da ist sein Balkon. „Ich bin hier rübergelaufen zum Vorsprechen und es hat gleich gefunkt“, erinnert er sich an die Auswahl-Runde am TDJW. Er hat das TDJW überzeugt – und umgekehrt. Der Schauspieler hatte auch andere Vorsprechen, an die er mit Grausen denkt. Warum? „Ich bin zum Teil auf pures Desinteresse gestoßen. Da hätte ich auch vor Taubstummen spielen können.“

Amoriello verströmt eine angenehme Respektlosigkeit gegenüber den Eitelkeiten der Theaterwelt. Nicht vor der Bürde einer großen Rolle, aber vor Wichtigtue und Bedeutungshuberei. Es ging ihm, sagt er, nie um große Namen, um bedeutende Regisseure oder berühmte Kollegen an seiner Seite. „Mich interessiert einfach die Energie auf der Bühne.“ Und: „Ich will einfach spielen.“ Am Freitagabend den Hamlet.

Hamlet, Premiere, Freitag, 19.30 Uhr, Theater der Jungen Welt, Kartentelefon: 0341 4866016

Von Dimo Rieß