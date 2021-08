„Ich wollte der Politik dieses Mal entgehen“ – Monika Maron kündigt neuen Roman an

Leipzig

Im Oktober 2020 hat sich ihr Verlag von der Schriftstellerin Monika Maron (80) getrennt und begründete das mit „einer Publikation von Frau Maron im Buchhaus Loschwitz, das mit dem Antaios Verlag kooperiert“. Schon vorher hatte sie mit Äußerungen beispielsweise zur Flüchtlingspolitik Widerspruch erfahren. Maron wechselte zum Verlag Hoffmann und Campe, wo zuletzt die Erzählung „Bonnie Propeller“ und der Essay-Band „Was ist eigentlich los?“ erschienen sind.

Im Herbst sollen alle ihre Romane als Neuausgaben bei Hoffmann und Campe herauskommen. Das gibt Maron in einem am Dienstag unter der Überschrift „Heine war mein Verbündeter“ veröffentlichten Interview mit dem Onlinemagazin „Tichys Einblick“ bekannt, einer in der Tendenz rechts- oder nationalkonservativen Plattform.

„Ich war von der DDR erlöst“, sagt Monika Maron

Maron spricht über ihre Liebe zu Heinrich Heine, der „nie die Wirklichkeit gescheut“ habe, „auch nicht die Politik, und ist doch immer ein Dichter“. Sie erzählt von der Hündin Bonnie; einem neuen Romanprojekt und den glücklichen Jahren 1996 bis 2013, in denen ihre Bücher „Animal Triste“, „Pawels Briefe“, „Endmoränen“, „Ach Glück“ und „Zwischenspiel“ erschienen:

„Ich war von der DDR erlöst, und die politischen Verhältnisse waren noch nicht so bedrängend und sogar beängstigend, wie sie inzwischen wieder geworden sind.“ Es war die Zeit, als sie auch beim S. Fischer Verlag „sehr froh und glücklich war“. Mit „einem Personalwechsel an der Verlagsspitze“ hätten sich „Atmosphäre und Charakter des Verlags“ verändert.

Monika Maron und ihr Interesse am Politischen

Dass „in einem Teil des Feuilletons“ über sie erzählt werde, sie „würde rechtes Gedankengut verbreiten und hätte die Seite gewechselt“, bezeichnet sie im Interview als „Unfug“. „Schon lange nicht mehr links“ zu sein, bedeute ja nicht, „dass ich nun rechtsradikal bin“. Es empöre sie, „dass alles als illegitim gilt, was dem linken Meinungsverbund nicht gefällt“.

Wann ihr neuer Roman erscheine, könne sie nicht sagen. Der Verlag bestätigte gegenüber der LVZ, dass Titel und Erscheinungstermin noch nicht feststehen. „Mir fällt jedes Buch schwer“, sagt Maron im Interview, „aber diesmal scheint es mir noch schwerer zu sein. Vielleicht auch, weil ich etwas versuche, was ich in der Struktur so noch nie gemacht habe. Und ich wollte der Politik dieses Mal entgehen. Aber ich merke, dass mir das nicht gelingt“.

Sie müsse sonst so tun, als „wären alle Menschen“, die im Buch mitspielen, „unempfindlich für das, was um sie herum geschieht“. Solche Leute interessierten sie nicht besonders. Das gehört zu den Gründen des Interesses an ihr und ihrer Literatur.

Von Janina Fleischer