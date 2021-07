Erstmals ging es um Widerständige aus dem Bürgertum, ein heikles Thema in der DDR. Nicht eine Partei führte, sondern Gewissen und Gefühle, Moral und Menschlichkeit. 1971 kam der Defa-Film „KLK an PTX – Die Rote Kapelle“ in die Kinos, jetzt gibt es ihn auf DVD.