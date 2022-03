Leipzig

Natürlich wiederholt sich Geschichte nicht eins zu eins. Aber analoge Situationen lassen sich beobachten, zumindest nachträglich konstruieren. Dieser Tage ist, als Reaktion auf den verbrecherischen Krieg gegen die Ukraine, viel die Rede von russischen Künstlern und deren im einen Fall mehr unterstellte, im anderen belegbare Verquickung mit dem System Putin – und den daraus zu ziehenden Konsequenzen.

Dass das Schwert der öffentlichen Meinung, insbesondere in den sozialen Medien, allzu schnell auf die Betroffenen niedergeht, war zu erwarten. Eine Beurteilung jedoch, nach der zwischen überzeugtem Parteigänger, lavierendem Profiteur und echter, nicht unter moralischem Druck erwirkter Protesthaltung zu unterscheiden ist, wird wohl erst aus historischer Distanz möglich werden.

Schostakowitschs Erlebnisse beim Leipziger Bachfest

Die ist bei Dmitri Schostakowitsch gegeben. So ist das gemeinhin kolportierte Bild des Widerständlers, dessen Auflehnung gegen den Tyrannen Stalin aus jeder Note seines Werks herauszuhören sei, nicht mehr haltbar. Das Dissidententum Schostakowitschs eindimensional zu betrachten wäre falsch, Opportunismus war immer ein Teil davon.

Als gesichert kann gelten, dass der mit Staatspreisen hochdekorierte Komponist in der Spätphase des Stalinismus vor persönlichen Angriffen zwar nicht gefeit war, aber nicht länger um seine physische Existenz fürchten musste. Er wusste um seinen Status als künstlerisches Aushängeschild der Sowjets.

In diese Zeit fällt die Entstehung der 24 Präludien und Fugen op. 87, erwachsen aus Schostakowitschs Erlebnissen beim Bachfest 1950 in Leipzig. Der Zyklus ist Rück- und Hinwendung an die überzeitliche Musik des Thomaskantors, Zufluchtssuche eines Angstgepeitschten unter dem Schutzschirm des großen Bach. Gewissermaßen Selbstkur für die eigene Künstlerexistenz. Freilich nicht, ohne dieses utopische Refugium durch die für Schostakowitsch typischen Grotesken und Doppelbödigkeiten, Brüche und Abgründe zu untergraben.

Herausforderung für Levit und das Publikum

Wenn Igor Levit, gefeierter Pianist und politischer Aktivist zugleich, sich diesem gewaltigen Zyklus hingibt (wie auf seinem aktuellem Album „On DSCH“), ist damit zu rechnen, dass klangliche Ambivalenzen nicht nur angedeutet, sondern regelrecht ausgestellt werden.

So erwecken die körperlos-federnden Akkorde des C-Dur-Präludiums den Eindruck ungetrübter Friedseligkeit, die sich mit den rastlosen Arpeggien (Nr. 2 a-Moll) als scheinnaiv entpuppt und spätestens in den hysterisch-aufschießenden Läufen der G-Dur-Fuge vollends ausgelöscht wird.

Über den gesamten, mit rund zweieinhalb Stunden für Interpret wie Publikum herausfordernden, jedoch erfreulich gut besuchten Klavierabend ist es Levits Absicht nicht, emotionale Ankerpunkte zu setzen und dabei auf die stabilisierende Kraft der Harmonik zu vertrauen.

Langer, dankbarer Applaus für Igor Levit

Vielmehr zerrt er, bisweilen auf Kosten innerer Geschlossenheit und polyphoner Klarheit, die fragmentarischen und fratzenhaften Züge dieser Musik bewusst ans Licht, inszeniert großflächige Kontraste: Die riesenhaft ausgedehnte b-Moll-Fuge führt zum Nullpunkt einer Vereinsamung, gegen die das anschließende sanft sprudelnde As-Dur-Präludium Linderung verspricht.

Nach der finalen d-Moll-Doppelfuge, einer tönenden Kathedrale von archaischer Thematik und brachialer Klanggewalt, erhebt sich folgerichtig langer, dankbarer Applaus. Andernorts widmete Levit, der noch kurz vor seinem Gewandhaus-Rezital einen Auftritt bei der Solidaritätsveranstaltung „Leipzig stands with Ukraine“ auf dem Augustusplatz hatte, sein Konzert den Opfern in der Ukraine (und spielte die Nationalhymne). An diesem Abend spricht – auf nicht weniger beklemmende Weise – nur die Musik von Schostakowitsch.

Info: Am 28. März spielt Igor Levit in Leipzig Ronald Stevensons „Passacaglia on DSCH“ (1960/62): 20 Uhr im Mendelssohn-Saal des Gewandhauses; Restkarten (25 Euro) gibt es unter Tel. 0341 1270280

Von Werner Kopfmüller