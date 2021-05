Leipzig

Anna Haifisch erhält den 14. Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung. Im Interview spricht der Jury-Vorsitzende und MdbK-Direktor Stefan Weppelmann über die Auszeichnung, die Preisträgerin und die bevorstehende Museumsöffnung.

Es ist Ihr erster LVZ-Kunstpreis, dessen Vergabe Sie als Juryvorsitzender mitverantworten. Wie sehen Sie diese Auszeichnung?

Es ist zu allerst eine starke Anschubfinanzierung für junge Künstler. Dass der Preis nun zum 14. Mal vergeben wird, zeigt allein schon, dass hier eine Tradition etabliert ist. Der Preis bringt die Stadt ins Gespräch und wird international beachtet. Es ist auch für uns als Museum schön, dass wir in dieser Weise zur Förderung junger Künstler beitragen können. Museum und Zeitung haben ja durchaus ein gemeinsames Ziel: Menschen zur Kunst zu führen, ins Gespräch darüber zu bringen.

Nun soll Anna Haifisch für Gespräch sorgen. Haben Sie schon eine Idee für ihre Ausstellung?

Für konkrete Ideen ist die Zeit dann doch zu kurz. Ich habe sie aber schon bemerkt – über sie gelesen und Arbeiten von ihr in der GfZK gesehen. Ich würde mir von ihr wünschen, dass sie mit dem Haus, mit unserer Sammlung umgeht. Sie arbeitet ja auch auf einer Metaebene, setzt sich mit Fragen darüber auseinander, was Kunst ist, mit dem Kunstbetrieb. Vielleicht kann sie auch unser Foyer und andere Orte im Museum – Böden, Fassaden – in Beschlag nehmen. Ihr Humor könnte uns gut tun, glaube ich. Auch ihr Umgang mit den Existenzkrisen, in die so viele Künstler gestürzt wurden.

Sie können am 21. Mai das Museum wieder öffnen ...

Ja, zum Glück. Wir freuen uns, wieder da zu sein mit der großen Gursky-Ausstellung, und darüber, dass wir schon am 19. Mai eine Ausstellung zu Martin Kippenbergers fiktivem U-Bahn-Netz eröffnen können. „Voyage, Voyage“ ist unser großes Thema für die nächsten Monate. Es geht um Reisen im Kopf. Auch bei Caspar David Friedrich und seinen Sehnsuchtsbildern, die ab Herbst zu sehen sein werden.

Von jkl