„Ill muss tot“: Das Schauspiel Leipzig verlegt den „Besuch der alten Dame“ ins Handy-Zeitalter

„Die Sau muss schlacjet werden!“ Oder: „Ill muss tot.“ Die öffentliche Meinung formiert sich realistisch mit orthografischen und moralischen Mängeln in den sozialen Netzwerken. Monitore über der Bühne, Smartphone-Displays nachempfunden, schlagen wie ein Fieberthermometer im Hintern der Dorfstimmung aus. Güllen, die Gemeinde aus „Der Besuch der alten Dame“, überträgt Nuran David Calis am Schauspiel Leipzig in die Internet-Gegenwart. Am Samstagabend war Premiere.

Mit einer perfiden Rachestory von fast antiker Wucht testet Friedrich Dürrenmatt moralische Fragen aus. Mit Claire Zachanassian, die als junge Frau verleumdet Güllen verließ, um als Milliardärin wiederzukehren und der Stadt eine Milliarde anzubieten, wenn Alfred Ill, der sie einst im Stich ließ, ermordet wird. Eine parabelartige Tragikomödie, die Irina Schicketanz hinter Plexiglas verpackt, als laufe ein wissenschaftlicher Versuch im Reagenzglas ab. Zeitloses Ergebnis: Moral kann nicht nachgewiesen werden. Sie wird nur behauptet.

Die Wände mögen ursächlich dem Corona-Virus geschuldet sein, ästhetisch holen sie den Stoff in die Gegenwart. Die Bühne wirkt wie eine moderne Bürolandschaft. Die Güllener kommunizieren auf Abstand, verwachsen mit den Smartphones. Zugleich verstärken die Wände den hermetischen Effekt: Für Ill gibt es kein Entrinnen. An den neuen Schuhen einiger Bürger erkennt Ill, wie die Stimmung dreht. Keiner spricht es aus, aber man erwartet Reichtum. Die Milliarde winkt – und greift nach Ills Gurgel.

Laut lachende Karikaturen und ein Polizist mit goldener Pistole

Das Bühnen-Güllen ist bevölkert von zu laut lachenden Karikaturen. Wenn der Polizist (Eidin Jalali) nichts machen kann gegen den Mordaufruf der Zachanassian, aber bereits mit einer goldenen Pistole hantiert, als sei der versprochene Reichtum schon eingetreten, dann ist das nah am Kabarett, an gutem Kabarett. Calis, der in Leipzig schon „Angst essen Seele auf“ und einen herausragenden „ Baal“ beschert hat, arbeitet gern mit grellen Überzeichnungen, verallgemeinerbar und klar in der Botschaft. Passend bewegen sich bei Szenenwechseln in kurzen Choreografien die Silhouetten der Spieler zombiehaft durchs Gegenlicht.

Das überzeichnete Tableau dient zugleich als Hintergrund, vor dem die Psychologie der Protagonisten herausmodelliert wird. Das aber will dem Abend nicht immer gelingen, es entstehen zu viele Unschärfen. In all den Überzeichnungen hängt beispielsweise Ills eintretende Panik und Verzweiflung in der Luft.

Roman Kanonik als Ill und Bettina Schmidt als Zachanassian können erst bei ihrem finalen Treffen im blauen Bühnennebel, wenn Ill seine Schuld angenommen hat und Zachanassian vor dem Ziel steht, ihre Fähigkeiten ausspielen, aus der Tiefe ihrer Figuren schöpfen, das Schicksal, das sie verbindet, spürbar vibrieren lassen. Die Kraft des antiken Drama mit seinen existenziellen Themen von Schuld und Sühne, immer wieder in Worten Bezugspunkt, leuchtet kurz spielerisch auf.

Beschwichtigende Worte mit der Axt in der Hand

Es liegt auch am Text, der gar nicht so viel für individuelle Motive und die Protagonisten übrig hat. Die Betonung liegt auf den kollektiven Mechanismen, wie die Stimmung im Dorf kippt. Was die Inszenierung mit recht unterhaltsamer Komik am Rande zur Farce auffährt, wenn die Güllener immer unverhohlener Äxte und Gewehre zu beschwichtigenden Worten über die Bühne tragen. Spätestens als der Butler ( Andreas Keller) der Milliardärin in einer wuchtigen Szene, die in rot getauchtem Bühnennebel wie das Jüngste Gericht wirkt, die Schuld Ills beweist, sind die Würfel gefallen.

Dennoch versichert sich die Gesellschaft ihrer Würde, indem sie von Werten spricht, aber nur deren Hüllen hochhält. Die allmähliche Umkehr der Argumentation und damit die Pervertierung der Moral in kleinen Schritten, das arbeitet die Inszenierung mit kleinen Gesten der Bevölkerung und großen Reden des Bürgermeisters heraus. Dirk Lange glänzt als wendiger Politiker, der erst den Beschwichtiger gibt und dann mit der neuen Stimmung den Hetzer. Irgendwann lösen sich die Worte auf, aber der Sound bleibt eindeutig, weht wie ein gebündeltes Echo all der Hassreden seit den Nationalsozialisten über die Bühne. Eine Rede, in der sich – über 60 Jahre nach der Uraufführung des Stückes im Nachkriegs-Europa – die aktuellen Defizite der vielbeschworenen westlichen Wertegemeinschaft spiegeln.

Güllen hat sich den Begriff Gerechtigkeit wie ein heißes Eisen zurechtgebogen. Gerechtigkeit bedeutet jetzt, Ill büßen zu lassen. Zum Ende der zwei Stunden geht alles ganz schnell. Plastikplanen, Blut – das Bild der Scheckübergabe auf dem Sarg bleibt im Gedächtnis.

www.schauspiel-leipzig.de

Von Dimo Rieß