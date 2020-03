Illustratorin Linda Schwalbe setzt die Entdeckerin Ida Pfeiffer expressiv ins Bild

Leipzig

Auf der Palette türmt sich die Acrylfarbe zu einem kleinen, bunten Gebirge. Ein Relief, das selbst wirkt wie ein kleines Kunstwerk, Linda Schwalbe aber nur dazu dient, fein abgestimmte Farbnuancen zu zaubern, die dann als knallige Töne, pastellartige Flächen oder Verläufe den Weg auf das Papier finden. So wie in ihrem Bilderbuch-Debüt „Ida und die Welt hinterm Kaiserzipf“.

In bunt-heiterer Naivität breitet sich vor blauen Gebirgsketten eine Stadt auf einer Doppelseite aus. „ Wien natürlich, klar zu erkennen“, scherzt Schwalbe, denn Wien lässt sich aus dem Bild nicht zwingend herauslesen. Die Leipziger Illustratorin malt nicht realistisch, sie malt farbprall und formverspielt. Da wachsen abstrakte Baumskulpturen neben Häusern, die zum Teil nur aus ihren Umrisslinien bestehen, die Hintergrundfarben schimmern durch. Menschen ohne Gesichter tummeln sich in den Straßen. Monochrome Pferde ziehen kistenhafte Kutschen.

Wien also, 1802, und eine Seite weiter wird Ida Reyer – später bekannt geworden als weltreisende Ida Pfeiffer – am Fenster stehen und sagen: „Als ich fünf Jahre alt war, steckte mein Kopf voller Abenteuer.“ Eine Gedankenblase nimmt exotische Reisen vorweg, die in der Realität noch 40 Jahre warten mussten.

Erst Vernunftehe – dann Abenteuer

Ida folgte den gesellschaftlichen und familiären Erwartungen, ging eine Vernunftehe ein – und wurde erst spät zur Entdeckerin, als die Kinder aus dem Haus waren. Mit geringen finanziellen Mitteln und auf eigene Faust reiste sie nach Brasilien, Ägypten, Sumatra, lebte mit der indigenen Bevölkerung, erforschte Tier- und Pflanzenwelt und veröffentlichte in mehrere Sprachen übersetzte Reisetagebücher.

„Ich finde es schön, dass sie sich später an ihre Träume erinnert hat“, sagt Linda Schwalbe, die sich schon seit Jahren mit Entdeckerinnen beschäftigt. Und dann für ihre Abschlussarbeit an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle das Leben Ida Pfeiffers ausgewählt hat.

Aus einer Schublade holt sie das Storyboard, den kleinformatigen Entwurf der Seitenaufteilung. Skizzen nur für die Erzählfolge, aber das Titelmotiv stimmt schon weitgehend mit dem finalen Buchcover des gerade im Schweizer NordSüd-Verlag erschienen Bilderbuches überein: Ida balanciert unternehmungslustig auf einem Bein auf einem Berggipfel, den Blick mit einem Fernrohr als bizarrer Augfortsatz in die Weite gerichtet. Hinterlegt mit leuchtenden Farben und gerahmt von fantasievoll abstrahierten Pflanzenwelten. Hier zeigt sich schon die expressive Gestaltungsfreude der Illustratorin, die bewusst eine exotische Reise Ida Pfeiffers für das Buch ausgesucht hat, um die eigene Fantasie mit den Formen der Natur spielen zu lassen.

Genauigkeit ist ihr in einem anderen Punkt wichtig:„Die historischen Dokument zeigen, dass Ida Pfeiffer der indigenen Bevölkerung auf Augenhöhe begegnete und nicht im Stil einer europäischen Missionarin auftrat.“ Was die Zeichnerin lange überlegen ließ, wie sich diese Position in eine von kolonialen oder rassistischen Stereotypen freie Bildsprache übersetzen lässt. Es fällt einem die willkürliche Farbgebung auf, Seeleute mit blauen Gesichtern, Europäer mit grünen Haaren. Die österreichische Reisende und die indigene Bevölkerung reichen sich freundschaftlich die Kugelhände. Kugelhände sind eines der Markenzeichen Schwalbes, die ihre runde Formsprache auch auf Oskar Schlemmer zurückführt, dessen Werk sie schätzt.

Ein Stil, wie entworfen für die exotische Welt

Ihr Stil scheint wie für die exotische Welt entworfen, entstand aber, wie die 31-Jährige erklärt, lange vor dem Buch. „Das hat sich im Studium entwickelt.“ Außer in Halle hat sie an der Universität der Künste in Berlin Illustration studiert. Lange zeichnete sich nur mit Bleistift, bis sie die Acrylfarbe für sich entdeckte. „Das hat mich glücklich gemacht.“ Auch weil sich Fehler nicht so leicht vertuschen lassen. „Fehler bringen Lebendigkeit. Man muss sich vom Gedanken der Perfektion verabschieden.“ Seitdem ist sie gnädiger im Umgang mit der eigenen Technik.

Schwalbe schätzt den Austausch mit Kollegen. Sie teilt sich das Atelier mit der Typographin Katharina Türk und der Illustratorin Rosa Wagner. „Man kann einander hinterfragen und unterstützen“, sagt Schwalbe, was sie auch am gemeinsamen Arbeiten im Studium geschätzt hat. Bei aller künstlerischen Eigenständigkeit entstehen charakteristische Ähnlichkeiten.

An den ebenfalls in Leipzig lebenden Robert Deutsch etwa mag man denken, wenn man die Formsprache Schwalbes betrachtet. Deutsch – dem eine am 12. März beginnende Einzelausstellung in der Leipziger Villa Narjok gewidmet ist (Vernissage 19 Uhr, Ferdinand-Lassalle-Straße 22) – hat wie Schwalbe in Halle beim Illustrator und Comiczeichner ATAK studiert. Und Deutsch ist schon mit einem ähnlichen Thema aufgefallen wie Schwalbe: Er hat für die inzwischen wieder eingestellte Reihe „Spiegel Expedition“ eine Forschungsreise Alexander von Humboldts durch Lateinamerika ins Bild gesetzt.

Humboldt schätzte und unterstützte Ida Pfeiffer

Humboldt wiederum schätzte Ida Pfeiffer, unterstützte ihre Aufnahme in die Berliner Geografischen Gesellschaft. Erst später verblasste ihr Ruhm. Damit passt das Buch „Ida“ zum wachsenden Segment der biografischen Bilderbücher, in dem wiederum von der Geschichtsschreibung vernachlässigte Frauen eine immer größere Rolle spielen. Auch beim NordSüd-Verlag, der – von Ada zu Ida – zuletzt etwa Bücher über die Mathematikerin Ada Lovelace oder Frida Kahlo veröffentlichte.

„Wir finden es wichtig, dass Mädchen positive Identifikationsfiguren im Bilderbuch entdecken können“, sagt NordSüd-Verleger Herwig Bitsche, der mit dem aktuellen Werk – Debütantin trifft auf vergessene Entdeckerin – durchaus Mut beweist. Überzeugt habe ihn der „ungestüme Zeichenstil“ von Linda Schwalbe, der einer starken Frauenfigur gerecht werde.

Eine Ausstellung zum Buch beginnt am 21. März (bis August) in der Berliner Galerie Krumulus (Südstern 4). Und sie soll mehr bieten als Original-Zeichnungen: Schwalbe arbeitet gerade an Dioramen.

Von Dimo Rieß