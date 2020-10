Im Bett mit Warhol: GfZK zeigt die Werke des in Leipzig geborenen Künstlerfotografen Harry Shunk

Leipzig

Das Westbeth-Gebäude in Manhattan bietet seit 1970 bezahlbare Räume für Künstler. Der Fotograf Harry Shunk wohnte dort, zuletzt wohl wie ein Einsiedler. 2006 ist er gestorben, vereinsamt, arm. Geld für eine angemessene Beerdigung gab es nicht. Doch er lebte mit einem Schatz. In seinem Wohnatelier fand man über 200 000 Negative und Diapositive, Zehntausende Schwarzweiß-Bilder und Kontaktabzüge aus der Zeit von den späten 50ern bis in die 80er Jahre. Die Roy Lichtenstein Foundation übernahm den Nachlass und schenkte Teile davon dem Getty Institute, dem MoMA, der Tate und dem Centre Pompidou.

Eines der wenigen Fotos, auf denen Harry Shunk (l.) zu sehen ist – hier frisiert er den Künstler Arman. Quelle: Shunk-Kender Fund, Roy Lichtenstein Foundation donation. © J. Paul Getty Trust.

Mit seinem zeitweiligen Arbeits- und Lebenspartner, dem in Ungarn geborenen János Kender (1937–2009), hat Shunk den Aufbruch von rund 400 Künstlern wie Yves Klein, Robert Rauschenberg, Christo and Jeanne-Claude, Joseph Beuys, Niki de Saint Phalle und Andy Warhol fotografisch begleitet – zunächst in Paris, dann in New York. Ein fast Vergessener, ein Wegbereiter, ein Foto-Künstler. Geboren wurde er 1924 in Leipzig, unter dem Namen Harry Alexander Schunke.

Aus der Dunkelkammer der Kunstgeschichte

Über 400 dieser Fotos sind ab Freitag erstmals in Deutschland zu sehen, in der Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) in seiner Geburtsstadt. Die Ausstellung „Shunk-Kender. Kunst durch die Kamera“ holt zwei Meisterfotografen aus der Dunkelkammer der Kunstgeschichte. Shunk und Kender, die von 1957 bis 1973 zusammenlebten und -arbeiteten, so eng, dass sie ihre Fotos mit „Shunk-Kender“ zeichneten, haben nur karge englischsprachige Wikipedia-Einträge. Die Nachwelt mag oft vergesslich sein, dieser Fall ist außergewöhnlich.

„Das ist einer der Ausgangspunkte für diese Ausstellung: dass man fast nichts über sie weiß“, sagt GfZK-Direktorin Franciska Zólyom. „Wir haben in unserer Bibliothek Monografien von Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg oder Yves Klein – und in diesen Büchern findet man ganz viele Fotos von Shunk-Kender, aber die Angaben stehen ganz hinten, klein gedruckt.“ Die Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Centre Pompidou in Paris entstand – dort befinden sich 11 000 Originalabzüge aus dem Nachlass, hebt die beiden nun endlich groß nach vorne.

Ikone der Nachkriegskunst: Yves Kleins „Sprung ins Leere“

Shunk und Kender haben sich 1957 im Umfeld der niederländischen Künstlerin Dora Tuynman in Paris kennengelernt. Sie werden Teil der Kunstszene. Es entstehen Porträts und Fotoserien, in denen Entstehungsprozesse sichtbar werden. Shunk und Kender erheben für das damalige Umfeld bizarre Streiche zu ikonographischen Momenten der Kunstgeschichte. Ihr wohl berühmtestes Foto entstand mit Yves Klein (1928–1962). 1960 fotografieren und montieren sie seinen „Sprung ins Leere“.

Mit Christo 1969 in Australien: Der Künstler verhüllte dort einen 2,5 Kilometer langen Küstenabschnitt. Quelle: Shunk-Kender Fund, Roy Lichtenstein Foundation donation. © J. Paul Getty Trust

„Lebendige Pinsel“

Für Zólyom das Spannende an diesen Bildern: „Das was die Künstlerinnen und Künstler tun, ist zu dieser Zeit noch gar nicht als Kunst anerkannt, es ist noch im Entstehen.“ Shunk und Kender dokumentieren Niki de Saint Phalles Schießaktionen im Hinterhof ihres Pariser Ateliers, bei denen Künstlerfreunde auf mit Farbbbeuteln behängte Bilder feuern – während die Nachbarn neugierig und verwundert aus den Fenstern äugen. Sie begleiten Yves Kleins „Anthropometries“ – drei mit Farbe bemalte nackte Modelle bringen als „lebendige Pinsel“ ihre Körperabdrücke auf großflächige Papiere, dazu wird die aus nur einem Ton bestehende „Monotone Symphony“ gespielt. Shunk Kender halten auch das freundlich-verkniffene Publikum fest, das wie für einen Opernbesuch ausstaffiert der eigenartigen Aufführung beiwohnt.

Mit Warhol in der Hotelsuite

Mit Andy Warhol, der 1965 in Paris ausstellt, und seiner Entourage verbringen sie viel Zeit in deren Hotelsuite und diversen Nachtclubs. Sie begleiten Christo und Jeanne Claude 1969 nach Australien, wo er einen 2,5 Kilometer langen Küstenabschnitt verhüllt. Oder sie zeigen – inzwischen sind sie nach New York umgezogen – die Aktionen der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama gegen den Vietnamkrieg und das Geschäft mit dem Krieg. Die Magie, die in diesen Bildern liegt, resultiert aus der beinahe zärtlichen Nähe, die die Fotografen zu den Fotografierten haben, zeitweise leben sie mit diesen zusammen.

Andy Warhol (l.), Edie Segdwick, Gerard Malanga und Chuck Wein in einem Pariser Hotel. Quelle: Shunk-Kender Fund, Roy Lichtenstein Foundation donation. © J. Paul Getty Trust

Viele Fragen sind noch offen, viele Lücken werden womöglich für immer bleiben. Bekannt ist, dass Shunk in Reudnitz geboren, mit 18 in die Wehrmacht eingezogen wurde, 1944 in Kriegsgefangenschaft geriet, später in England interniert war und nach dem Krieg nach Paris zog. In Gesprächen mit Verwandten Shunks – in Leipzig leben ein Neffe und seine Tochter, in Bonn eine Großnichte, andere Teile der Familie in Süddeutschland und Italien – konnte Franciska Zólyom einiges herausfinden. Etwa dass Shunk 1957 noch einmal nach Leipzig kam, ihn aber sogleich die Stasi anwerben wollte, woraufhin er verstört nach Paris zurückfuhr und erst um 1990 noch einmal wiederkehrte.

Intime Nähe: Jean Tinguely und Niki de Saint Phalle. Quelle: Shunk-Kender Fund, Roy Lichtenstein Foundation donation. © J. Paul Getty Trust

Ein Reinigungsmann macht den Fund seines Lebens

Shunks Nachlass bestand nicht nur aus Fotoabzügen und Negativen. Das Atelier im Westbeth war bis zur Decke vollgestopft. Darryl Kelly arbeitete damals für die mit der Haushaltsauflösung beauftragte Firma. Obwohl er sich in seinem Leben nie mit Kunst beschäftigt hatte, nahm Kelly einer Intuition folgend einen Packen Fotos und Papiere aus einem Müllcontainer mit nach Hause. Sechs Jahre bewahrte er das Material im Schrank auf, ignorierte die Bitten seiner Frau „den Müll“ endlich wegzuwerfen. Der „Müll“ entpuppte sich als Kunst – etwa von Warhol und Christo, Werke, mit denen diese einst Shunk und Kender für ihre Arbeit entlohnten. Kelly, zeit seines Lebens ein armer Mann, ließ die Arbeiten versteigern, sie erzielten mehrere hunderttausend Dollar.

Der „ New York Times“ sagte er 2012: „Ich verspreche Harry, dass ich ihm einen Grabstein besorge.“

Info: Die Ausstellung „Shunk-Kender. Kunst durch die Kamera“ wird am Freitag von 17 bis 22 Uhr in der Galerie für Zeitgenössische Kunst ( Karl-Tauchnitz-Straße 9–11) in Leipzig eröffnet. Zu sehen ist die Schau bis 14. Februar 2021; geöffnet Di–Fr 14–19, Sa, So 12–18 Uhr

Von Jürgen Kleindienst