Leipzig

Seit zehn Jahren „voller Spiel, Spaß und geklauter Witze“ stehen André Bautzmann und Robert Günschmann zusammen auf der Bühne. Aus drei ihrer Programme haben sie ein Best-of gefiltert, am Freitag hat „highlights – BISSschen übertrieben“ im Leipziger Central Kabarett Premiere.gefeiert

Roter Faden ist ein freudiges Wiedersehen, wenn das Beste aus „Warm up für’s Burnout“, „Von der Windel verweht“ und „Verrückt in die Zukunft“ auf das Neuestes von heute trifft. Das Bühnenbild ergibt sich aus den drei Programmplakaten.

Bautzmann und Günschmann als Kult-Opis auf oparship.de

Kult-Opis Heinrich und Herbert alias André Bautzmann (l.) und Robert Günschmann im Central Kabarett. Quelle: André Kempner

Schon einen Auftrittsapplaus bekommen die Kult-Opis Heinrich und Herbert, die das Geschäftsmodell einer Samenbank entwickeln, während auf oparship.de alle elf Minuten ein Single stirbt. Hier könnte ein Gürtellinienrichter die Fahne heben, so wie es zum Beispiel in Bautzmanns Merkel-Parodie nicht an Kalauern mangelt, wenn Wortspielereien Opfer fordern.

Die beiden Sie sind ein ideales Paar, servieren Szenen und Lieder mit mitreißender Spielfreude. Aus dem Texthänger des einen entwickelt der andere einen Running Gag. Und so wach wie auf der Bühne sind sie in ihren Texten, wenn Hippie- und Nazibruder (einer von „sieben Einzeltätern“) nach Jahren der Entfremdung eine Gemeinsamkeit entdecken: die Anti-Corona-Demo.

Tom Bailey inszeniert harte Brüche in perfektem Tempo

So etwas schneidet Regisseur Tom Bailey hart und mit perfektem Tempo gegen Quatsch-Nummern. Im „härtesten Quiz Deutschlands“ gewinnt der Kandidat aus Dummheit. Die „Tele-Schrotting“-Moderatoren Bob & Bob werben, „ich bin froh, dass Du fragst, Bob“, für ein „streng limitiertes“ und „brandneues“ Schnicki-Schnacki-Dings.

Herr Müller, der Französisch und Musik studiert hat, kommt als Quereinsteiger zum Schuldirektor und geht als Fachlehrer für alles außer Sport wieder raus. Bei Informatik möge er im Zweifel die Schüler fragen; mit etwas Fleiß kann er schon bald „Putin in seiner Landessprache begrüßen“. Wird schon irgendwie gehen. So wie dem Klima schon irgendwie nichts passiert, weil der Käpt’n der „Titanic“ Müllbergleugner ist.

Wie viel Bundeswehr darf’s denn sein?

André Bautzmann (l.) und Robert Günschmann streiten über Pazifismus, wenn ein Krieg vor der eigenen Haustür stattfindet. Quelle: André Kempner

Und was wird aus Pazifismus, wenn vor der Haustür ein Krieg ausbricht? Dann geht Hochrüstung plötzlich in Ordnung, und der Linke hofft auf jene Bundeswehr, die ihm eben noch zu rechts war. „Nicht nur Waffenhändler haben profitiert/ Blumenläden auch, es wird ja kondoliert“, singt Günschmann in „Komm, wir spielen Krieg“ auf die Melodie von „Lili Marleen“.

Die Kompositionen der „Highlights“ orientieren sich an Originalen wie „Highway to Hell“, „My Heart Will Go On“ oder dem Soundtrack der RTL-Soap „Alles was zählt“, sind mit Witz arrangiert und gespielt. Pianistin Keti Warmuth und Martin Joost am Schlagzeug bilden das zweite Traumpaar des Abends, den Tom Bailey mit Blick fürs Wesentliche inszeniert hat. Der Spaß, den das Ensemble auf der Bühne hat, überträgt sich aufs Publikum, das mit Begeisterung dankt.

Info: „highlights – BISSschen übertrieben“: weitere Vorstellungen am 27. März (18 Uhr), 7., 13., 28. April, 4.,18. und 20. Mai, 8. Juni, 10., 22. Juli (jeweils 19.30 Uhr), Central Kabarett, Markt 9 (König-Albert-Haus), Karten (ab 20 Euro) unter Tel. 0341 52030000 und auf central-kabarett.de

Von Janina Fleischer