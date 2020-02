„Im Gehäuse“: Kunsthalle der Sparkasse zeigt Leipziger Atelierbilder

Leipzig

Das Thema wirkt etwas antiquiert. Doch unter den 45 Arbeiten aus 70 Jahren sind auch ziemlich frische dabei und von Künstlern, die bis zum Renteneintritt noch einige Zeit vor sich haben. Zum Beispiel Johannes Rochhausen, der fast nichts anderes malt. Das Genre des Atelierbildes ist so alt wie die autonome, vom religiösen Dienstleistungscharakter emanzipierte Malerei selbst, ist jedoch offenbar immer wieder reizvoll und bietet trotz der berühmten Meisterwerke auch immer wieder Platz für neue Ideen. Nachdem im 19. Jahrhundert der Aufbruch ins Freie revolutionär war, zieht aber ohnehin heute kaum noch ein professioneller Künstler mit der Staffelei in die Landschaft. Das Gehäuse ist wieder angesagt.

Ein Kopf steht kopf

Überraschend ist dann aber der Anblick, wenn man die Kunsthalle betritt. Das Großformat von Sven Braun sieht doch eher wie abstrakte Farbfeldmalerei aus. Doch der Titel „Transparent“ gibt Hilfestellungen. Es könnte sich um die Sprossen eines großen, lichtdurchfluteten Fensters handeln. Auch die davor platzierte Plastik von Stefan Kopiczinski, einzige skulpturale Arbeit in der Ausstellung, wirkt zunächst nicht ganz passend ausgewählt. Ein Kopf aus Keramik steht kopf. Getragen aber wird er von zwei Pinseln.

Zur Galerie Die Kunsthalle der Sparkasse in Leipzig zeigt Atelierbilder Leipziger Künstler. Hier ein Blick in die Ausstellung.

Ansonsten jedoch ist die Motivwelt ziemlich klar. Das heißt aber nicht, dass man mehr als 40 Mal sauber aufgeräumte oder chaotisch zugestellte Arbeitsräume sieht. Das Atelier dient den Künstlern viel häufiger als Ort der Vergewisserung des eigenen Tuns – ein Bild von Frieder Heinze nennt sich sogar „Selbstverständnis“ – oder als Projektionsfläche für Wünsche und Träume.

Vexierbild für Eingeweihte

Lutz Friedel versammelt in seinem nächtlichen Atelier eine ganze Schar Kollegen von El Greco über Beckmann bis Bacon. Thomas Ziegler stellt in „Erinnerungsperspektive eines Neujahrsfestes“ in mittelalterlicher Tradition die Personen in der subjektiv gefühlten Wichtigkeit verschieden groß dar. Ein ganz herkömmliches Gruppenporträt hingegen ist Harry Blumes Gemälde mit den Sektionsleitern Malerei und Grafik des Leipziger Künstlerbundes. Mit 43 Jahren Abstand von der Entstehung ist es heute ein Vexierbild für Eingeweihte. Auch Einzelporträts gibt es, manchmal deuten nur Utensilien auf die Atelierumgebung hin.

Aufschlussreich ist, dass der Blick oft nach draußen schweift. Die Verbindung zum realen Leben scheint vielen bei aller Fantasie wichtig zu sein. Manchmal passiert das mit genauen Adressangaben wie „Hohe Straße 30“ von Gudrun Pontius. Bei anderen Bildern kann man anhand markanter Gebäude wie dem noch in Bau befindlichen Unihochhaus bei Inge Wunderlich oder dem Reichsgericht bei Andreas Deckardt auf den Standort schließen. Und bei manchen jüngeren Werken ist das typische Ambiente der Spinnerei erkennbar. Bei Wolfgang Mattheuer hingegen kippt die Aussicht mit dem Taubenreiter ins Surreale.

Ein Stück vom Thema entfernt erscheint Hartwig Ebersbachs „Tabula Rasa I“, eine Rauminstallation. Eine Tischplatte, sechs stumme Beisitzer, während im Hintergrund die Tafel noch fett gedeckt ist. Neo Rauchs „Fell“ von 2000 sieht so gar nicht nach Atelier aus. Doch immerhin gibt es eine Staffelei, eine Palette – und einen kopfüber zusammengestauchten Kunstkritiker. Eine Auswahl von Leipziger Bildkunst scheint eben ohne Rauch nicht zu gehen.

Erstaunliche Kontinuität

Vergleicht man die ältesten mit neueren wirklichen Atelierinnenansichten, ergibt sich eine erstaunliche Kontinuität, außer dass heutige Maler wohl größere Räume bevorzugen. Sicherlich kann man eine Ausstellung, die fast ausschließlich aus figürlicher Malerei besteht, als konservativ bezeichnen. Die Macher der Kunsthalle werden damit leben können, haben sie doch schon häufig bewiesen, dass sie nicht hinter den sieben Bergen leben.

Infos: Im Gehäuse – Atelierdarstellungen Leipziger KünstlerInnen; bis 17. Mai in der Kunsthalle der Sparkasse Leipzig (Otto-Schill-Str. 4a), geöffnet Do–So 10–18 Uhr, Mi 12–20 Uhr

Von Jens Kassner