Leipzig

„Es wäre schon besser gewesen, hätte man die Thomaner stimmberechtigt an der Wahl des neuen Thomaskantors beteiligt.“ Sagt im LVZ-Gespräch Georg Christoph Biller, 65, Thomaskantor vor 1992 bis 2015, und damals selbst gewählt von einer Kommission, in der Mitglieder des Knabenchors stimmberechtigt vertreten waren, zu den aktuellen Verwerfungen um den Chor im Zusammenhang mit der Wahl von Billers Nach-Nachfolger Andreas Reize.

Der Schweizer Musiker war im November von der Auswahlkommission einstimmig dem Stadtrat vorgeschlagen und von diesem ebenso einstimmig gewählt worden. An dieser Wahl gibt es für den Ex-Thomaskantor nichts zu rütteln: „Die Thomaner haben Unrecht, wenn sie diese Wahl jetzt nicht anerkennen.“

„Jetzt müsste es dann aber auch gut sein“

Denn es wäre, fährt der Thomaskantor im Ruhestand fort, zwar besser gewesen, die Thomaner gleichberechtigt zu beteiligen. Doch gebe es darauf keinen Rechtsanspruch. „Darum ist das Verfahren, das zur Wahl von Andreas Reize geführt hat, natürlich dennoch gültig.“ Überdies ist Biller davon überzeugt, dass ein Verfahren, in dem Thomaner stimmberechtigt in der Auswahlkommission gesessen hätten, auch nicht zu einem anderem Ergebnis geführt hätte. Weil die „Mitglieder der Expertenkommission, die sich ebenfalls einstimmig für Andreas Reize ausgesprochen haben, mindestens ebenso gut wie eine Thomaner-Abordnung beurteilen können, wer am besten geeignet ist für diese große Aufgabe“. Und weil „Andreas Reize nach allem, was ich bis jetzt über und von ihm gehört habe, ein fähiger Pädagoge ist“.

Georg Christoph Biller hat also durchaus Verständnis für das Gefühl der Thomaner, sie hätten stärker eingebunden werden sollen bei der Suche nach ihrem neuen Kantor. Aber spätestens nach den klärenden Gesprächen, die Andreas Reize im vergangenen Dezember mit allen Beteiligten „sehr offen und einfühlsam“ geführt hat, um den Unmut darüber auszuräumen „müsste es dann aber auch gut sein“.

Den Jungs diesen Floh ins Ohr gesetzt

Tatsächlich war nach diesen Gesprächen zunächst der Eindruck entstanden, die Situation sei befriedet. Dass sie ein gutes Vierteljahr später noch einmal so hochkochte, dass die Thomaner sich mit einem brieflichen „Hilferuf“ und der Forderung, ihren Favoriten, den Universitätsmusikdirektor David Timm, zu berufen, an die Presse wandten, kam auch für den Ex-Thomaskantor völlig überraschend.

„Ich kann mir das“, sagt er, „nicht anders erklären, als dass jemand den Jungs diesen Floh ins Ohr gesetzt hat“. Er habe da auch einen Verdacht, wolle den aber nicht öffentlich machen, um keine schmutzige Wäsche zu waschen und damit neues Öl ins Feuer zu gießen.

Machtwort zur Befriedung

Sein Nachfolger Gotthold Schwarz aber, der ihn 2016 beerbt und auch zuvor immer wieder vertreten hatte, müsse nun „eigentlich ein Machtwort sprechen“, um die Situation zu befrieden.

Insgesamt bleibt der Alt-Thomaskantor zuversichtlich, dass bald wieder Ruhe einkehrt im Kasten und der 1212 gegründete Knabenchor unbeschadet oder sogar gestärkt aus diesen Auseinandersetzungen hervorgeht.

„Aber das“, sagt er, „kann nur gelingen, wenn jetzt alle Seiten aufeinander zugehen.“ Andreas Reize habe die Bereitschaft dazu nach den Gesprächen vom Dezember erneut signalisiert. Der 2019 ins Amt gekommene Geschäftsführer Emanuel Scobel, von dem zunächst viele sehr angetan gewesen seien und dessen Rücktritt die Thomaner in ihrem Brief vom vorletzten Freitag auch gefordert hatten, sei ebenfalls dazu bereit.

„Nun müssen“, sagt Georg Christoph Biller, „auch die Thomaner selbst einen Schritt auf den neuen Thomaskantor, auf ihren neuen Geschäftsführer und auch auf die Stadt zugehen.“ Und die Ehemaligen sollten dies auch tun – oder „sich am besten jetzt einmal raushalten“.

Von Peter Korfmacher