Im Leipziger Theater der Jungen Welt feiert „Das Neinhorn“ nach Marc-Uwe Kling Premiere

Leipzig

Vermutlich wird man in den kommenden Wochen auf dem Lindenauer Markt vermehrt Kinder „nein“ schreien hören. Oder auch „na und“ – und das hat das einen Grund: Im Theater der Jungen Welt feierte am Samstagabend „Das Neinhorn“ Premiere. Inszeniert von Nora Bussenius für Menschen ab sechs Jahren nach dem gleichnamigen, wortverspielt mit kindlichem Widerspruchsgeist jonglierenden Kinderbuch von Marc-Uwe Kling.

„Das Neinhorn“ spielt ironisch mit dem zuckerwattigen Heile-Welt-Image des Fabelwesens. Falls irgendwann wirklich einmal die Gegenwarts-Phrase „alles gut“ gepasst haben sollte, dann auf Klings Einhornfamilie im Herzwald mit dem Glücksklee und den Kuschelwölkchen. Bis das kleine Einhorn zum ersten mal „nein“ sagt. Was den Familiensegen erschüttert wie ein Erdbeben.

Sebastian Ellrich steckt die Einhörner in Gewänder, als seien sie gerade einer schrulligen Louis-XIV-Kostüm-Klamotte entstiegen. Nur mit Hörnern auf der Stirn. Das Einhorn-Mädchen (Alida Bohnen) glänzt weiß und tänzelt unter durchsichtigen Luftballons umher. Der in Blautönen gehaltene Einhornpapa (Martin Klemm) schiebt eine Zuckerwatte-Maschine über die von Christin Vahl eingerichtete, in unwirklich grelle Farben getauchte Bühne.

Doch früh bahnt sich im Herzwald ein Konflikt an. Das Einhorn-Mädchen schert allmählich aus der Glückseligkeits-Phalanx der Familie aus. Diese Eskalationsstufen gelingen fein orchestriert mit einer Art Familien-Choreografie, in die das weiße Einhorn sich nicht mehr fügt – und zum Neinhorn wird.

Klings Buch bringt den Bruch schon formal gewitzt auf den Punkt, weil der Text an entscheidender Stelle aufhört sich zu reimen. Da die Inszenierung zuvor nicht durchgehend auf Reime baut, verpufft dieser Effekt der Vorlage. Dafür gelingt sonst so gut wie alles, um mit Theatermitteln den Übertrag auf die Bühne zu rechtfertigen. Mit dick aufgetragener Bildhaftigkeit, mit wohldosierten Knalleffekten und vor allem mit Musik. Benjamin Vinnen tanzt in grünem Federschmuck auf einem Podest. Als Erzähler, später als König – vor allem aber als Musiker. Mit Loop-Station, Beatboxing, Keyboards und Gitarre legt er einen vielseitigen Klangteppich und singt eigene Songs. Es lohnt sich, früh zu erscheinen. Schon rund 20 Minuten vor der Aufführung holt er die ersten Besucher im Saal musikalisch ab und improvisiert auf Zuruf Lieder über Süßigkeiten. Wenn das Stück losgeht, ist man gefühlt schon mittendrin.

Das Neinhorn begegnet auf seiner Reise dem Wasbären (Philipp Zemmrich), der sich misslichen Momenten durch Nicht-Zuhören und Was?-Fragen entzieht. Es nimmt den „Nahund“ (Tobias Amoriello, der per Trompete musikalisch für eine weitere Klangfarbe sorgt) mit auf die Reise. Mit Pudelfrisur relaxt er unter einer rosa Palme und hält sich Störungen mit einem „na und“ vom Leib. Ein Trio, das am Ende sogar noch die KönigsDOCHter (Sonia Abril Romero) aus dem Turm befreit. Eingesperrt, weil sie ein paar mal zu oft widersprochen hat. Jedes „doch“ von ihr gleicht einem Orkan.

Aus „nein“, „doch“, „na und“ und „was“ ergeben sich alberne Dialoge. Dabei erleben die Figuren, dass es sich manchmal lohnt, die Bockigkeit sein zu lassen, um Freunde zu finden. Die Inszenierung ruft Kindern heiter zu, dass etwas Eigensinnigkeit und Entdeckungslust außerhalb der ausgetretenen Pfade erlaubt sind. Selbst wenn der Einhornpapa – schöner Gruß an alle Helikopter-Eltern – mit der Hubschrauber-Drohne nach dem Töchterlein sucht.

Rund 75 Minuten dauert die Vorstellung. Langer Premieren-Applaus schließt sich an. Und dann? Hört man tatsächlich auf dem Lindenauer Markt ein Kind laut und fröhlich und immer wieder „nein“ rufen.

„Das Neinhorn“ nach dem Kinderbuch von Marc-Uwe Kling gehört zum intensiv gespielten Familienprogramm des Theaters der Jungen Welt im November und Dezember. Fast alle der 35 angesetzten Vorstellungen im großen Saal sind bereits ausverkauft. Karten gibt es noch für 26., 28. und 29. Dezember, 17 Uhr; Kartentelefon: 0341 4866016; www.tdjw.de

Von Dimo Rieß