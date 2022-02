Im Nebel der Mutmaßungen: Wird im Ukraine-Konflikt die Kriegsgefahr übertrieben?

Leipzig

Malerei und Zeichnung kommen in der Berichterstattung meist nur da ins Spiel, wo Fotografen nicht zugelassen sind, im Gerichtssaal etwa. Oder wenn das Dargestellte in einen anderen Zustand gehoben werden soll. Bei der „Zeit“ hat man in der vorletzten Ausgabe zum Pinsel gegriffen und Wladmir Putin gemalt, mit kleinen verschlagenen Augen und spöttischem Mund. Für das Coverbild musste man tiefer ins Archiv greifen: Als Vorlage diente ein Foto aus dem Jahr 2000, das Putin in der Uniform eines Marineoffiziers der russischen Nordmeerflotte zeigt. „Was will er denn?“, fragt die Überschrift. „Nichts Geringeres“ als „den Umbau Europas“, antwortet die Unterzeile. Das wäre tatsächlich gut zu wissen, der Bericht bleibt dann aber im Vermutungsnebel.

Läuft für Putin

Der russische Präsident, dem nachgesagt wird, er sei ein Spieler, der auf dem politisch-militärischen Schachbrett einen Zustand diffuser Bedrohung erzeugen wolle und um Aufmerksamkeit bettele, wäre es nach solcher Lesart sicher es eine Freude, in diesen Wochen an deutschen Kiosken vorbeizulaufen. „Kommt Krieg?“, fragt der „Stern“ unter Putins Augen und zeigt darunter russische Panzer auf der Krim. „Wie weit geht Putin“, titelt der „Spiegel“ und weiß vom „drohenden Krieg“. „Der eiskalte Krieger“ covert der „Focus“. Läuft für Putin.

Über 100 000 Soldaten hat Russland an den Grenzen zur Ukraine zusammengezogen, verweist auf eigene Sicherheitsinteressen und fordert unter anderem Garantien für einen Nicht-Nato-Beitritt der Ukraine. Westliche Politiker und Kommentatoren gehen immer wieder davon aus, dass eine Invasion unmittelbar bevorstehe. „Der Boden in Osteuropa ist panzergerecht zugefroren, bevor er sich im Frühling in Matsch auflösen wird“, heißt es in der „Zeit“. Anders als in März und April 2021, als sich ähnlich viele russische Soldaten in der Gegend aufhielten, ist die Gemengelage jetzt Dauerthema.

Der Wolf und die Lämmer

Der Journalist und Medienmanager Gabor Steingart fabuliert für „Focus-Online“ über einen Wolf, der „die europäischen Lämmer“ vor sich hertreibe: „Das europäische Dorf wirkt weitgehend unbewacht. Der Wolf wittert seine Chance; er lauert, er späht, er pirscht und er provoziert. Er weiß, dass er in einer nicht mehr allzu fernen Nacht leichte Beute machen kann. Der Angstschweiß des Westens ist sein Aphrodisiakum.“

Zu solchen Metaphern wäre einem vor zehn Jahren vielleicht noch Hape Kerkelings Satire „Hurz“ („Der Wolf, das Lamm!“) eingefallen, heute befinden sie sich mitten in einer überhitzten Debatte, in der kaum noch Nebentöne zu vernehmen sind. Was hier neben der Entmenschlichung des Gegenspielers irritiert, ist die Vehemenz einer Sprache, in der sich die russische Propaganda verstörend spiegelt.

Dauerkritik an der deutschen Position

Insbesondere die deutsche Position – ein Verzicht auf die Lieferung letaler Waffen an die Ukraine – ist im Fadenkreuz. Deutschland, das die Ukraine in den vergangenen Jahren wie kaum ein anderes Land wirtschaftlich unterstützte, spiele mit seiner Haltung Putin in die Hände, ist beinahe täglich irgendwo zu lesen und zu hören. „Wer gegen Waffen für die Ukraine ist, ist für Krieg“, schreibt Radek Sikorski, ehemaliger Außenminister Polens, auf Spiegel.de. Er hatte vor Jahren das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 mit dem Hitler-Stalin-Pakt verglichen. Dass Russland drittgrößter Erdöllieferant der USA ist, ist nicht mal eine Petitesse am Rande.

Natürlich, Putin war nie ein „lupenreiner Demokrat“, wie ihn ein zum Lobbyisten abgesunkener Ex-Kanzler einst bezeichnete. Er ist überhaupt kein Demokrat. Völkerrechtswidrig hat er die Krim annektiert. Er lässt Regimegegner ins Lager werfen, organisiert sich immer neue Amtszeiten, unterdrückt Opposition, zivilgesellschaftliches Engagement und freie Berichterstattung. Am Donnerstag wurde der Deutschen Welle ein Sendeverbot erteilt, eine Retourkutsche für den Ausstrahlungsstopp des russischen Senders RT DE in Deutschland.

Auf diese Situation verweist auch der Leipziger Medienwissenschaftler Uwe Krüger, der einiges an der Berichterstattung zum Thema auszusetzen hat: „Ich möchte vorausschicken, dass ich Russland nicht verteidigen will: Die Menschenrechtssituation im Land ist schlecht, und ich sehe auch die Außenpolitik Russlands nicht nur als Reaktionen auf Aktionen des Westens.“ Er wolle aber einige Kritikpunkte an der Ukraine-Berichterstattung anbringen, die ihm „unterkomplex und erstaunlich homogen“ erscheine. Das dominante Narrativ in den deutschen Leitmedien, so Krüger weiter, könne man in etwa so zusammenfassen: „Die Ukraine, eine nach Westen orientierte liberale Demokratie, ist unverschuldet einer Aggression von Seiten der Diktatur beziehungsweise Autokratie Russland ausgesetzt und muss vom Westen geschützt werden.“

Unvollständiges Bild

Dieses Narrativ könne man an verschiedenen Stellen hinterfragen. „So erfahren wir hierzulande wenig von repressiven Aspekten ukrainischer Innenpolitik wie dem Verbot von Fernsehsendern oder dem strengen Sprachengesetz. Ebenso wenig, dass Kiew seine Verpflichtungen aus dem Minsker Abkommen von 2015 nicht erfüllt – etwa mit Donezk und Lugansk zu verhandeln“, sagt Krüger, der für seine Bücher „Mainstream – Warum wir den Medien nicht mehr trauen“ und „Meinungsmacht. Der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten“ 2016 den Günter-Wallraff-Preis für Journalismuskritik erhielt.

Besonders wundert sich Krüger darüber, wie mit der Forderung Putins nach einem Verzicht auf die weitere Nato-Osterweiterung umgegangen wird: „Es ist gut belegt, dass diese Versprechen gemacht wurden, dazu gibt es Studien und fundierte „Spiegel“-Artikel aus den 2000er und 2010er Jahren – nun soll das alles nicht mehr wahr sein, die Versprechen von 1990 hätten nur für das DDR-Gebiet gegolten. Deutsche Medien transportieren unkritisch diese Umdeutungen durch transatlantisch gesinnte Politiker, und der ,Spiegel’ fordert fast unverhohlen zum militärischen Konflikt mit Russland auf, ohne sich an seine früheren Recherchen zu erinnern.“

Medienwissenschaftler Uwe Krüger wünscht sich medial mehr Streit und Meinungsvielfalt bei dem Thema

Krüger sieht insgesamt eine Berichterstattung, die weder konfliktsensitiv noch lösungsorientiert ist. „Wir haben einen medialen Mainstream, der uns die Perspektive einer Konfliktpartei – Kiews und seiner westlichen Unterstützer – nahebringt und die Perspektive Russlands marginalisiert, ignoriert oder delegitimiert.“ Das entspreche zudem nicht der Meinungsverteilung in der deutschen Bevölkerung. „Diese ist viel weniger bellizistisch und viel zurückhaltender, etwa was die Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine angeht. Wenn man die unterschiedlichen Meinungen in der Bevölkerung betrachtet, müsste es eigentlich auch medial mehr Streit und Meinungsvielfalt bei diesem Thema geben. Man kann sagen, die veröffentlichte Meinung entspricht nicht der öffentlichen Meinung.“

Ukraines Präsident Selenskyj spricht von Panikmache

Wer versucht, alle Perspektiven zu berücksichtigen und zu hinterfragen, gilt schnell als Russland-Troll oder hat, wie Sascha Lobo vor einer Woche auf Spiegel.de schrieb, die „Putin-Brille“ auf. Für das Verständnis von Russlands gegenwärtiger Bedrohung der Ukraine sei diese besonders fatal, so Lobo. Ukrainischen Regierungspolitikern wird man allerdings kaum unterstellen, zu dieser „Sehhilfe“ zu greifen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach unlängst von einem „Hype“ um den Truppenaufmarsch und machte die ausländische Presse dafür verantwortlich, Panik über die Situation im Land zu verbreiten. Das Hauptrisiko für die Ukraine und deren Souveränität sei eine Destabilisierung innerhalb des Landes. „Wir sehen zum heutigen Tag überhaupt keine Anhaltspunkte für die Behauptung eines großflächigen Angriffs auf unser Land“, sagte der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats, Olexij Danilow.

Egal, welche Brille man hier aufsetzt, das Bild bleibt unscharf.

