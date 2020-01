Im Opernformat: Ennio Morricones Filmmusik im Gewandhaus

Leipzig

Zu den Themen aus „Cinema Paradiso“ herzen auf der Leinwand Paare in Schwarzweiß einander: Alte, junge, skurrile, hübsche, leidenschaftliche, schüchterne, naive. Die Musik zum gleichnamigen Film aus dem Jahr 1980 wirkt durch melodische Leichtigkeit, die sich selbst nicht ganz ernst zu nehmen scheint und nostalgisch beseelt.

Mittelgroßes Orchester und zu kleine Leinwand im Gewandhaus: Best of Morricone. Quelle: André Kempner

Stimmiges Erlebnis

Das Konzert-Format „The Best of Ennio Morricone“ nimmt bei seiner Tournee in 16 Städte den heute 91-jährigen Komponisten ernst, der neben 400 Partituren für Film und Fernsehen auch in klassischen Genres reüssierte. Man zeigt Passion und Respekt: Zu den aus Filmmusiken herausgenommenen Einzelnummern baute ein sechsköpfiges Team von Mediadesignern und Cuttern visuelle Suiten, die Schlüsselmomente aus den Filmen und Videoanimationen von schwarzen Silhouetten vor Toskana-roten Flächen mit der Musik zum stimmigen Erlebnis verbinden. Allerdings ist im Gewandhaus die Leinwand zu klein für die großartigen Panoramen aus den Western Sergio Leones und die aus den Augen der Darsteller sprechenden Gefühle.

Alles perfekt durchgestylt

Wenn die rothaarige Konzertmeisterin der Milano Festival Oper vor Beginn dem argentinischen Dirigenten Marko Seco die Hand schüttelt, denkt man: Alles perfekt durchgestylt. Das bestätigt sich für die Besucher im nur etwas über die Hälfte gefüllten Gewandhaus. Denn die 60 Musiker mit zwei Keyboards und – ganz wichtig – Harfe machen weitaus mehr als vom Mischpult aufgeblasenen Klangdunst um Leinwandstars wie Terence Hill, Claudia Cardinale und Lino Ventura. Die dezent hallende Verstärkung der Mundharmonika zur Schlüsselszene aus „Spiel mir das Lied vom Tod“ geht ebenso unter die Haut wie das Opening aus „Queimada“ mit Marlon Brando und die Titel aus „Es war einmal in Amerika“.

Geradezu opernhafte Dimensionen

Trotz seines Schaffens bis zu Quentin Tarantinos „The Hateful Eight“ (2015), für den Morricone nach einem Oscar für sein Lebenswerk den ersten richtigen für eine filmische Einzelleistung erhalten hatte, erweist sich der italienische Komponist als Künstler des 20. Jahrhunderts, der der symphonischen Filmmusik geradezu opernhafte Dimensionen erschlossen hat. Bei der Collage zur Musik aus „Maddalena“ wird das exemplarisch deutlich: Trotz dramatischer Ausnahmen in „Zwei glorreiche Halunken“ oder „Mein Name ist Nobody“ ist Morricone doch ein sensibler Melodramatiker in der Nachfolge Giacomo Puccinis.

Sparsam, aber wirkungsvoll

Vier Sängerinnen lassen Vocalisen über Morricones Mix aus variablen Rhythmen, Orchestermelos und koloristischen Bläsersoli schweben. Sparsam, aber wirkungsvoll bringt sich der Chor mit fast 30 Sängern ein – viel mehr also als Spaghetti-Oper zu Spaghetti-Western. Begeisterter Applaus.

Von Roland H. Dippel