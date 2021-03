Leipzig

Trotz Pandemie feiert das soziokulturelle Zentrum Anker am Freitag sein 30-jähriges Bestehen – auf dem Renftplatz sowie per Konzertstream. Im Gespräch blickt Geschäftsführerin Heike Engel zurück und nach vorn.

30 Jahre Anker – wie kann das gefeiert werden?

Wir machen trotz der Situation ein schönes Programm für alle Altersgruppen: Um 14.30 Uhr lassen wir auf dem Renftplatz 30 Luftballons aufsteigen, in denen Geschenke stecken, unter anderem Tickets für Konzerte. Wer sie findet, kann sie bei uns einlösen. Außerdem wird draußen um 15 Uhr unser neuer Kicker eingeweiht, es wird ein Turnier unter coronagerechten Bedingungen für Kinder und Jugendliche geben. 20 Uhr spielt die Zöllner Bigband exklusiv für uns, das Konzert wird als Livestream übertragen.

Im Prinzip haben Sie schon einen Lockdown für den Umbau von 2014 bis 2018 gehabt. Wie sehr zerren die Auszeiten an den Nerven?

Beim Umbau konnten wir immerhin an anderen Orten Konzerte durchführen und das Kneipe-live-Programm aufrecht erhalten. Und auch trotz Corona haben wir das Beste draus gemacht, Konzerte und das Sommertheater im Innenhof angeboten. Wir haben keine Lust zu jammern, sondern wollen optimistisch bleiben. Das Echo unseres Publikums auf die Veranstaltungen war übrigens überwältigend. Das Strahlen in den Augen der kulturhungrigen Besucher – unglaublich!

Birgt dieser Hunger eine neue Chance für die Kultur oder könnten manche sagen: Es ging doch auch ohne.

Ganz eindeutig Ersteres. Was ich am Einlass bei den Konzerten oder bei der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen erlebt habe, war sehr emotional und voller Begeisterung. Die Rückkehr zur Kultur wird von großer Dankbarkeit und Wertschätzung geprägt sein – in der Erkenntnis, dass sie unverzichtbar für die Seele und das Wohlbefinden ist.

Zur Person Heike Engel wurde 1970 in Leipzig geboren und studierte Betriebswirtschaft. Geschäftsführerin des Anker wurde sie 1993. Heike Engel ist die Mutter von Radiomoderatorin Mandy Engel.

Sie sind seit 1993 dabei – was war bisher besonders und unvergesslich?

Vor allem gab es traumhafte Konzerte wie das von Jamie Cullum oder Peter Heppner. Zudem haben viele bei uns gespielt, die später Stars wurden, beispielsweise Reamonn oder Rammstein. Sehr prägend waren auch die vielen Sanierungsschritte. Gefühlt habe ich immer auf einer Baustelle gearbeitet und mit meinem tollen Team für die Weiterentwicklung gekämpft. Ich kenne keine Kultureinrichtung in Leipzig, die so viele Baumaßnahmen hinter sich hat. Wir sind glücklich, das alles geschafft zu haben.

Worauf dürfen wir uns – vermutlich – in der zweiten Jahreshälfte freuen?

Neben den schon jetzt wieder angelaufenen soziokulturellen Angeboten wird es hoffentlich viele schöne Konzerte geben, unter anderem von unseren Stammgästen Renft, Wolf Maahn und Fiddler’s Green. Klar ist: Sobald es grünes Licht für Kultur gibt, legen wir voller Energie los.

Von Mark Daniel