„Im Rhythmus der Poesie“: Was den Leipziger Mario Linkies zu Gedichten inspiriert

„Wer liest denn heute noch Gedichte?“, fragt Mario Linkies. Und schiebt hinterher: „Gerade in der heutigen Zeit sollte Poesie eigentlich eine Renaissance erleben. In dieser Schnelllebigkeit schaffen es gerade ein paar Verse, Wichtiges auf den Punkt zu bringen.“

Er liest Gedichte. Aber vor allem schreibt er sie. „Im Rhythmus der Poesie – Leipziger Gedichte und Welttexte“ heißt sein jüngstes Lyrikwerk, das im Leipziger Universitätsverlag erschienen ist.

Thematische Vielfalt: Von Mythologie bis Landschaftsbetrachtung

Linkies arbeitet als Unternehmensberater, ist Präsident des Lions Club Leipzig Saxonia – und Autor. Die Gedichtsammlung „Im Rhythmus der Poesie“ mit einem Geleitwort von Herbert Blomstedt und einem Grußwort von Fabio Mastrangelo zeichnet sich durch ihre thematische Vielfalt aus: Von einer Gedichtserie über die Planeten, über griechische oder germanische Mythologie, Gesellschaftskritik und Landschaftsbetrachtungen ist alles dabei, was Linkies in seinem Leben so beschäftigt und begegnet. Das Buch bewegt sich vom Kosmischen zum Irdischen hin. „Inspiration ziehe ich aus allem. Aus Landschaften, Begegnungen. Manchmal inspiriert mich ein Erlebnis Jahre später zu einem Gedicht“, erzählt der gebürtige Leipziger.

„Inhalt allein reicht mir nicht“

Und dieses Erlebthaben und Erlebenwollen dringt aus den bunten, großen Worten, die er für seine Gedichte wählt. Meist folgt er der Form von vierzeiligen Strophen, mal im Kreuzreim, mal im Paarreim. Selten wählt er einen fließenden, lyrischen Text ohne Strophenaufteilung. Das gereimte Wort mag er aufgrund der Ästhetik. „Inhalt allein reicht mir nicht.“ Er achtet auf Ästhetik, in allem, was ihm begegnet. Und die will er weitergeben, vermitteln. „Man muss ehrlich sein zum Leser. Nur dann kann eine Verbindung über den Text entstehen.“ Die Liebe zu seiner Heimat Leipzig bringt er in Gedichten wie „Leipziger Musik“ zum Ausdruck, in dem er die Vielfalt der musikalischen Landschaft der Messestadt preist. Noch häufiger fließt seine Begeisterung für seine zweite Heimat Kanada in bildgewaltigen Worten durch den Lyrikband.

Begegnung mit einem Schwarzbären in freier Wildbahn

In „Der Bär“ verarbeitet Mario Linkies eine eindrückliche und unfreiwillige Begegnung mit einem Schwarzbären in freier Wildbahn. „Kanada ist immer noch ein wildes Land. Und die Wildnis darf man nicht unterschätzen“, sagt er. Beruflich ist Mario Linkies vor allem vor der Pandemie viel gereist, verbrachte viele Stunden in der Luft. „Manche schlafen, manche schauen einen Film auf der Reise. Und ich schreibe eben Gedichte.“ Fernweh und Heimweh verschwimmen in seinen Werken zu einer großen Sehnsucht. „Wenn ich in Kanada bin, dann fehlt mir Leipzig. Und wenn ich in Leipzig bin, dann fehlt mir Kanada“, sagt er und lacht. Den Herbst wollte er eigentlich in Kanada verbringen. Aber bis er wieder fliegt, muss er durch seine Gedichte reisen.

Mario Linkies: „Im Rhythmus der Poesie – Leipziger Gedichte und Welttexte“. Leipziger Universitätsverlag, 303 Seiten, 39,50 Euro.

