Michael Maul, der Intendant des Leipziger Bachfestes, hat dem Thomanerchor einen sehr persönlichen Brief geschrieben, in dem er den Chor an die eigene weltoffene Tradition erinnert und ihm rät, es mit dem einstimmig gewählten Schweizer Andreas Reize zu versuchen, der im Sommer das Amt des Thomaskantors antreten soll.