Im Streit um die Neubesetzung des Thomaskantorats, den die „Obernschaft“ des Thomanerchors, also die Thomaner der elften und zwölften Klasse, am Freitag mit einem Offenen Brief losgetreten haben, hat sich nun die Thomaspfarre zu Wort gemeldet: „In 25 Wochen ist die Amtseinführung von Thomaskantor Andreas Reize. An seiner Wahl durch den Stadtrat nach Vorschlag der Auswahlkommission gibt es keinen Zweifel. Wir stehen ausdrücklich hinter Herrn Reize und freuen uns auf die ideenreiche, verlässliche und konstruktive Zusammenarbeit.“ Dies teilten die Pfarrerinnen Britta Taddiken und Jutta Michael sowie Pfarrer Martin Hundertmark und Jutta Michael auf der Facebookseite der Thomaskirche mit.

Wurde vom Leipziger Stadtrat im Dezember einstimmig zum Thomaskantor gewählt: der Schweizer Musiker Andreas Reize.. Quelle: Pr

Dem Schweizer Andreas Reize hatten die Obernschaftler in ihrem „Hilferuf“ rundweg die musikalische und pädagogische Kompetenz für die Nachfolge Johann Sebastian Bachs abgesprochen und statt dessen gefordert, den Universitätsmusikdirektor David Timm zu berufen – offenkundig ohne ihn vorher über diesen Schritt zu informieren. Kulturbürgermeisterin Skadi Jennike (Die Linke) hatte der Forderung für die Stadt bereits am Freitag eine klare Absage erteilt.

Erinnerungen an 1992

Derweil mobilisieren die Thomaner ihre Alumni und erinnern an das Jahr 1992, als sie den gewählten Thomaskantor Hermann Max aus dem Rheinland, damals wie heute eine Galons-Figur der historischen Aufführungspraxis, verhinderten und schließlich Georg Christoph Biller ins Amt kam. So schreibt Sven Möhring, Thomasser des Jahrgangs 1989:, es würden „Erinnerungen an die 1990er Jahre wach, in denen durch den Einsatz der Thomasser Unheil vom Chor abgewendet und letztendlich mit Christoph Biller ein würdiger Nachfolger Bach’s berufen wurde. In dieser Tradition stand auch Gotthold Schwarz, welcher ... nahtlos den Thomanerchor auf Weltniveau halten und weiterentwickeln konnte. Ihm wurde die Chance verwehrt, dies auch in den kommenden Jahren tun zu dürfen“.

Thomaspfarrerin Britta Taddiken. Quelle: Andre Kempner

Darin werden zwei Gründe für die nun sichtbar werdenden Verwerfungen aus. Erstens: Das Amt des Thomaskantors ist seit der Wahl Georg Christoph Billers keines mehr auf Lebenszeit. Und zweitens: Thomasser wollen ganz offenkundig niemanden von draußen. Zum ersten Punkt wäre zu sagen, dass der 1952 geborene derzeitige Amtsinhaber Gotthold Schwarz 2016 mit der Perspektive berufen wurde, bis 2020 einen Nachfolger für ihn zu finden. Und zum zweiten: Hätten die Leipziger 1723 so gedacht, der Thüringer Johann Sebastian Bach, damals übrigens nur zweite Wahl, hätte es nie zum Thomaskantor gebracht.

„Corona-Kollateralschaden“

Ex-Thomaspfarrer Christian Wolff sieht in seinem Blog den Aufruhr als „Kollateralschaden der Corona-Pandemie“, eine charmante Sprachregelung, mit der alle Beteiligten im Nachhinein das Gesicht wahren könnten. Allerdings weiß Wolff auch zu berichten: „Schon im Dezember hatte es auf Initiative von Andreas Reize eine offene, konstruktive Aussprache zwischen ihm und den Obernschaftlern gegeben. Dabei haben die Obernschaftler nach eigenem Bekunden Herrn Reize gegenüber geäußert, ,dass wir die Wahl so annehmen wie sie ist.’“ Was die Vermutung naheliegt, dass der jetzige Vorstoß nicht von allen Obernschaftlern mitgetragen wird.

Ex-Thomaspfarrer Christian Wolff. Quelle: Christian Modla

Für Wolff zeigen die Vorgänge vor allem eines: „Der Thomanerchor bedarf dringend eines Neuanfangs.“ Insofern könnten „alle mit großen Hoffnungen ... Herbst 2021 entgegensehen: Andreas Reize – herzlich willkommen! Bis dahin aber sollte alles getan werden, die Kommunikation innerhalb des Thomanerchors und in der Öffentlichkeit transparent und fair zu gestalten.’“ Die große Tradition der Thomana sei „für das gesellschaftliche und kulturelle Leben viel zu wichtig, als dass man sie durch nicht zu Ende gedachte Aktionen gefährden darf“. Womit er die Situation ziemlich gut auf den Punkt bringt.

