Man kennt das inzwischen. Ohne der Preisgabe von Daten geht nichts mehr, im Internet verraten wir sie, an der Baumarktkasse wird einem das als Frage verkleidete Wort „Postleitzahl“ an den Kopf geworfen. Daten sind Währung. Daten sind Rohstoff. Daten sind öffentlich. So klingt das Geraune einer Zeit, die sich am Epochensprung wähnt. Und „The Temple“, die begehbare Vision im Westflügel, die am Donnerstag ihre Pforten öffnete, fühlt dieser Zeit den Puls, sucht nach dem Menschen im Digitalen und dem Digitalen im Menschen.

Wer „The Temple“ betreten will, wird am Eingang von Mr. Famoulus (von Eva Maria Schneider und Alexander Lorenz) abgefangen, einer Mischung aus Kaugummiautomat und Emoji-gesteuerter Kommunikationsoberfläche, die per Fragebogen die Netzaffinität abklärt. Und immerhin im Antwortschema neben Smiley-Varianten einen Dinosaurier für die digital Abgehängten zur Verfügung stellt. Eine Kugel kullert aus dem Apparat und verbirgt in ihrem inneren eine Botschaft.

Wie ein Dinosaurier nimmt sich das alte Ballhaus Westflügel selbst aus, dessen Patina und Jugendstil-Ornamentik den Geist einer Zeit verströmt, in der ebenfalls technische Aufbruchsstimmung herrschte. Und man fragt sich, wie all die Apparaturen, Figuren und futuristischen Installationen in einem Neubau wirken würden. Im Westflügel setzt sich jedes Exponat zwangsläufig mit Vergangenheit und Vergänglichkeit in Beziehung und relativiert die Aufgeregtheit, die mit digitalen Innovationen einhergeht.

Für die Schnittstellen gibt es Desinfektionsmittel

20 internationale Künstler haben zum Parcours unter der künstlerischen Leitung von Jonas Klinkenberg beigetragen. Lange war nicht sicher, ob „The Temple“, dieser Reflexionsraum des Digitalen, sich selbst ins Internet zurückziehen muss. Jetzt erlauben die Corona-Regeln den Rundgang getrennt in 15-Minuten-Abständen. Treten Künstler als Person in Erscheinung, dann zumeist auf dem Monitor.

Fläschchen mit Desinfektionsmitteln erinnern daran: Noch gibt es handfeste Schnittstellen zwischen der körperlosen virtuellen Sphäre und dem analogen Menschen. Auch wenn man per Pulsmesser hinter schwarzen Vorhängen seinen binären Code ermitteln lässt, geht das in der Apparatur von Samira Wenzel nur mit Handauflegen. Die Vorhänge suggerieren Geheimhaltung. Die metaphorisch auf Rechenoperationen hinweisenden Lichtblitze auf das Gegenteil: Der individuelle Code des Menschen wird ermittelt. Und gespeichert. Ein Upload der Seele?

Eine Frage, die sich aufdrängt, weil man zuvor Gwen Kyrgs Gesang auf den Kopfhörer bekommen hat, der dem „Data Deus“ huldigt, eine Art Glaubensbekenntnis. „Data knows me“ und „I will trust your will“, heißt es da. Data kennt mich, ich vertraue Datas Wille. Der Tempel wächst zum spirituellen Überbau. Der Bezug zum quasi-religiösen Aufschlag der Technik-Konzerne mit ihren Heilsverkündungen schwingt mit.

Die Entgrenzung des eigenen Lebens

So spielt „The Temple“ mit dem in der Digital-Debatte mitschwingenden Gegensatz von Faszination und Abschreckung, Utopie und Dystopie – und im Subtext mit der Frage, ob sich denn an den grundlegenden Hoffnungen, die der Mensch auf technische Entwicklung projiziert, viel geändert hat im Laufe eines Jahrhunderts? Hannah H. Morris legt altmodisch Tarot – aber nicht für Menschen, sondern für Bots. Ein „Zeitfenster“ von Benjamin Hohnheiser lädt ein, sich für die Zukunft zu speichern. Das unscharfe Monitorbild passt aber nicht zu den visuellen Versprechen heutiger Technologien. Zeit wird aufgehoben, es geht immer um die Entgrenzung des eigenen Lebens: Heute wollen KI-Forscher das eigene Bewusstsein hochladen, vor über einem Jahrhundert versuchten ernsthafte Wissenschaftler per Technik mit Toten zu kommunizieren.

Exponate, die sich auf den ersten Blick nicht ins Schema fügen wollen, begegnet man auch in diesem Rundgang. Ein Problem ist das nicht. Insgesamt entsteht eine in geheimnisvolle Atmosphäre getauchte, gleichermaßen klug und verspielte Auseinandersetzung mit der Digitalisierung, die sich im eigenen Tempo erleben lässt. Die Spannbreite reicht von metaphorisch eingesetzter Technik wie von Birk Schmithüsen, der Licht und Sound als Bild für künstliche neuronale Netzwerke miteinander kommunizieren lässt, bis zur witzigen satirischen Zuspitzung. Dana Ersing mimt hinter Plexiglas die „analoge Influencerin“ und testet engagiert Schokolade.

Gefüttert mit den Eindrücken des Rundgangs fragt am Ende eine Sound-Installation die Besucher erneut nach dem Bezug von Identität und Internet. Der Kreis schließt sich. Man erinnert sich an Mr. Famoulus. Der hatte doch diese Kugel ausgespuckt. Mal sehen, welche Botschaft sie enthält. „Du machst das schon.“

„The Temple. Eine begehbare Vision“ ist noch bis zum 12. Juli zu erleben. Tickets für individuelle Zeitfenster gibt es nur im Vorverkauf, eine Abendkasse gibt es nicht. Eigene Kopfhörer und Gesichtsmasken sind mitzubringen. Tickets über www.westfluegel.de

Von Dimo Rieß