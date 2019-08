Leipzig

Rainer Werner Fassbinder hat es getan. Alfred Hitchcock sowieso. Auch Quentin Tarantino liebt es, in seinen Filmen kurz durchs Bild zu laufen. Cameoauftritt nennt’s der Cineast, und Auskenner eint der Moment des Erkennens. Bilder sagen einfach mehr als Abspänne.

In der Literatur wird das Mittel ebenfalls verwendet, und seit einigen Jahren ist es aus dem Reportagewesen nicht mehr wegzudenken. Zum einen bringt der Autor sich als Zeuge des Geschehens ein, zum anderen schickt er Kronzeugen der Geschichte als Statisten in die Szenerie.

Sechs Wochen im Krisengebiet

Womit wir mal wieder bei den Ostdeutschen wären. Ihnen ist ja zu gegebenen Anlässen das eine oder andere Zeitungsstück gewidmet, Fernsehteams begeben sich ins Beitrittsgebiet. Die Tageszeitung „ taz“ schaut mit ihrem Schwerpunkt „ Ostdeutschland wählt“ und „einer eigenen Redaktion“ nach dem Rechten – aber nur für sechs Wochen, bis 9. November nämlich. Am Ende steht der Tag des Mauerfalls.

30 „taz-Mitarbeiter*innen“ sind vor Ort, wechseln sich allerdings ab, um „Ostblog“ und „Ostcast“ zu befüllen. „Noch ist der Osten nicht verloren!“ meldet die „Sachsen-WG“ aus Dresden, weiß aber selbst nicht, wann genau es soweit ist.

Endlich vereint

Vor ein paar Tagen war das Team im Dörfchen Holkenberg. Ein ehemaliger Obstbauer von dort wird mit den Worten zitiert: „Das Gesellige, was man früher erlebt hat, ist weg.“ Verrückt. Am Donnerstag wird Grimma bereist. Bei solchen Hausbesuchen laufen immer ein paar echte Ostdeutsche durchs Bild. Sie bekommen gewissermaßen einen Cameoauftritt in ihrer Biographie. Das eint: Alle fühlen sich hier wie im falschen Film.

Von Janina Fleischer