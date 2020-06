Immer mit dem gewissen Etwas: Zum Tod des Leipziger Moderators Juergen Schulz

Leipzig

Juergen Schulz hatte nicht nur eine unverwechselbare Stimme. Er war gebildet, und nichts war im mehr zuwider, als belangslos dahinzuplappern. Nun ist der Moderator, Sprecher und Autor am Sonnabend 76-jährig gestorben.

Einmalige Farbe in der Stimme

1943 in Königsberg geboren, wuchs er an der Ostsee auf, deshalb seine besondere Farbe in der Stimme. Wobei er auch faszinierend sächseln konnte. Der Künstler gehörte zu den Ausnahmeerscheinungen im Rundfunk und Fernsehen der DDR. Jung, spontan, frisch, witzig, originell, nie um einen Scherz verlegen, begann er seine Karriere im Studio Neubrandenburg, ehe er in seiner Wahlheimat Leipzig sesshaft wurde. Neben seinem Wirken als Sprecher beim Sender in der Springerstraße beglückte er seine Hörer auch bei Radio DDR II.

Mitbegründer des Studios Halle

Nicht selten tingelte er auch als Moderator bei Kulturveranstaltungen durch die Kultur- und Klubhäuser der Bezirke Leipzig und Halle. Charmant, jugendlich, voller Ideen gehörte er zu den Mitbegründern des Studios Halle. Dort agierte er vor und hinter der Kamera. Der schlanke, schlaksige und gutaussehende junge Mann – Schwarm vieler Schwiegermütter –, zuweilen spitz und liebevoll boshaft, war wie geschaffen für das Fernsehen. Immer gut vorbereitet, mit Schalk in den Augen, zuweilen auch mit flotter Zunge, war er in den unterschiedlichsten Sendungen (als Interviewpartner „Auf eine halbe Stunde“ oder mit Hans-Georg Ponesky bei „Alles singt“) unterwegs.

Auch als Schauspieler tätig

Zuweilen hat er auch als Schauspieler reüssiert. So war er etwa in „Der unaufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ oder in „Pinselheinrich“ zu erleben.Dank seines Könnens und seiner Beliebtheit schaffte Schulz den Sprung zum MDR, zu dessen ersten Moderatoren er gehörte. 500 Mal gestaltete der Redakteur, Autor und Sprecher das „Sonntagsraten“. Er engagierte sich vor und hinter der Kamera für die Fernsehsendung „Musik für Sie“ und widmete den Unterhaltungsikonen Leni Statz und Reiner Süß Jubiläumssendungen. Es bleiben die Erinnerung sowie unzählige TV- und Rundfunk-Aufnahmen von einem Könner, der Seltenheitswert besaß.

