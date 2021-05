Leipzig

Ist vom Sommer des Jahres 2021 die Rede, wird er wahlweise als gut, schön oder toll prognostiziert. So wie man Kindern einst versprach, wenn sie fleißig für die Schule lernten, müssten sie in den Ferien nicht in die Bücher schauen und könnten dementsprechend einen guten, schönen oder tollen Sommer haben.

Wie wir aber spätestens von Jörg Kachelmann wissen, ist es mit Prognosen über vier Tage hinaus ganz, ganz schwierig. Der Wettermann bezieht sich da auf Wolkenaufkommen und Niederschlagsdinge, es gilt aber grundsätzlich. Denn Prognosen, wie wir sie zum Beispiel von der Eheschließung kennen, basieren doch in erster Linie auf Wünschen, Hoffnungen und vorweggenommenem Durchhaltevermögen.

Vor das Wahllokal haben die Götter das Ausflugslokal gesetzt

So ist es auch mit dem Sommer. Als wären die ersten Monate des Jahres eine verlängerte Silversternacht, sind sie verknüpft mit Vorsätzen und Erwartungen. Wer ein Impfangebot annimmt, dem winken Sonnenbrand, eine Strandflohallergie und Streit mit dem Ferienhaus-Vermieter. Wer mit Blick aufs Meer einen Drink nehmen will, muss etwas dafür tun: ans Meer fahren nämlich. Was also wissen Stadt-, Landes und Bundespolitiker, was wir nicht wissen, dass sie einen guten, schönen oder tollen Sommer versprechen?

Sie wissen, dass am 26. September ein Bundestags gewählt wird. Sie vergessen, dass dann der Sommer schon hinter uns liegt, ihre Worte an Ergebnissen gemessen werden. Es ist egal, was sie sich zu Wahlkampfthemen wie Bildung und Digitalisierung einfallen lassen, wenn nur das mit den Ferien klappt. Zwar haben die Götter vor das Wahllokal das Ausflugslokal gesetzt – doch eine Impfung macht noch keinen Sommer.

Von Janina Fleischer