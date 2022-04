Leipzig

Wir werden einander viel verzeihen müssen. Alle wissen, wer das gesagt hat. Der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat nun das Glück, nicht mehr von Amts wegen bei der Pandemiebekämpfung ins Schwimmen oder gar Rudern zu kommen.

Fürs Zurückrudern hat sich mit Karl Lauterbach ein Nachfolger qualifiziert, der kein Startsignal hören muss, um sich ins Rennen zu werfen. Und apropos Signal: Es sei ein schlechtes, nämlich falsches, unter Umständen verheerendes Signal gewesen, das er, der amtierende Lauterbach, mit Plänen zur Abschaffung der Quarantänepflicht gesendet habe. Weshalb er zurückrudern musste. Er tat dies auf der dafür am besten geeigneten Wettkampfstrecke: bei Markus Lanz.

Aufrecht sitzen im sinkenden Kahn

Das Zurückrudern ist ein traditioneller Volksvertretersport. Es klingt dynamischer als die Einsicht, sich geschlagen geben zu müssen. Wer zurückrudert, bewegt sich noch. Und anders als jemand, der zu Kreuze kriecht, kann er dabei aufrecht sitzen. Im Gegensatz zum Kurswechsel oder der Kehrtwende wechselt zwar beim Zurückrudern das Ziel, jedoch nicht unbedingt die Linie.

Das ist wie beim Ja/nein/vielleicht zur Impfpflicht. Zwischen „Wir haben keine Impfpflicht, und wir wollen sie auch nicht einführen.“ (Olaf Scholz im August ’21) und „Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich für eine Impfpflicht bin, und ich bleibe dabei.“ (Olaf Scholz im Januar ’22) liegen wenige Monate und eine Bundestagswahl. Zurückrudern muss er nicht, denn seit der Abstimmung am Donnerstag im Bundestag sind so oder so die anderen schuld. In diesem Sinne hat die Demokratie zu sich zurück gefunden.

Von Janina Fleischer