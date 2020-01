“Impressionismus in Leipzig“: Bildermuseum zeigt Max Slevogt

Leipzig

Der Rezensent der „Leipziger Neuesten Nachrichten“ hat sich regelrecht weggeschmissen vor lauter Glück: „Das vom Sonnenlicht durchglühte Smaragdgrün des Laubes, zwischendurch der weiße Glanz einer Wolke und das reine Blau des Himmels, gelber strahlenbeschienener Kiesboden, mit zarten huschenden Reflexen, das leise aufblitzende Bewegen der Blätter ... geben uns eine Anschauung von einer Kunst, die in der größten Schlichtheit das Wunder vollbringt, Leben zu schaffen.“ So schreibt, ziemlich unschlicht, Paul Kühn am 3. Mai 1904 über Max Slevogt (1868–1932), der 1910 noch einmal im Museum der bildenden Künste ausgestellt wurde.

Seit Ende November widmet sich das Haus der eigenen Geschichte als Vermittlungsort eines damals neuen Malereistils. Am Donnerstag geht der „Impressionismus in Leipzig“ in die zweite Phase, wenn der Fokus auf Slevogt gelegt wird. Max Liebermann (1847–1935), dem der Schwerpunkt des ersten Teils gewidmet war, ist noch bis 16. Februar zu sehen, ab 26. Februar steht dann Lovis Corinth (1858–1925) im Mittelpunkt.

Früher gab es mehr Ausstellungen

Diese Überschneidungen hätten zum einen den Vorteil, dass sich Besucher den jeweils etwa drei Monate gezeigten Künstlern in verschiedenen Kontexten mehrmals annähern können, sagt Kurator Marcus Andrew Hurttig. Zum anderen werde damit auch das Tempo angedeutet, mit dem der Leipziger Kunstverein damals den Museumsbetrieb prägte. Bis zu 60 Ausstellungen fanden im Jahr statt. Die Bilder konnten direkt aus dem Museum gekauft werden. Sechs Ausstellungen widmeten sich allein Slevogt, Liebermann und Corinth.

Hurttig hat diese so weit wie möglich rekonstruiert. Da es davon keine Kataloge gibt, war einiges an Recherchen vor allem in Rezensionen und Ankündigungen der lokalen Tagespresse nötig. Wie die „ Leipziger Volkszeitung“ damals urteilte, kann anhand von Faksimiles in der Ausstellung studiert werden. Über einer Anzeige für „Entzückende Damen-Kleiderstoffe“ widmete sie Slevogt am 28. April 1904 eine ganze Seite.

Auch auf anderen Wegen führt das aufschlussreich kuratierte Ausstellungsprojekt ins Leipzig des frühen 20. Jahrhunderts. Im ersten Raum deuten unter anderem Kriminalitätsstatistiken und Informationen über Todesursachen und Löhne an, dass früher nicht alles gut war. Die große Zahl an Zuzügen und ein sehr enger Wohnungsmarkt kommen einem bekannt vor.

Keine eigenen Ankäufe aus den Ausstellungen

Dass die Ausstellung auf zahlreiche Leihgaben aus ganz Deutschland angewiesen ist, wirft ein Licht auf die damalige Ankaufspolitik des Museums. Von Slevogt wurde kein einziges Bild aus den Ausstellungen erworben. Seine Werke waren für ein paar tausend Mark zu haben, lieber gönnte man sich aber etwa Leibls „Spinnerin“ für 83 050 Mark. Aus heutiger Sicht dumm gelaufen.

So kommen die Slevogts fast ausnahmslos von weiter her. Aus der Galerie Neue Meister in Dresden ist etwa „Der Ritter und die Frauen“ (1903) angereist. Ein Werk, in dem sich Orientsehnsucht und Erzähllust des Malers verbinden. Dazu kommt das Klischee der ewig lockenden Frau – hier in Form lüsterner Haremsdamen, die den Ritter seiner Rüstung und Unschuld berauben wollen.

„Fast rockig“

Fasziniert ist Hurttig von Slevogts Landschaften. „Sie haben wenig mit dem impressionistischen Tupfenstil, dem Vibrierenden, Klingenden zu tun“, sagt er. Stattdessen seien sie nah am Expressionismus, „fast rockig“. Das sah der Rezensent der „Leipziger Neuesten Nachrichten“ ähnlich und entdeckte „hastige, nervöse und ungestüm hingesetzte Pinselstriche“.

