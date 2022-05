Leipzig

Bar und Bühne bietet das Horns Erben in der Leipziger Südvorstadt. Zugleich glänzt das Horns regelmäßig als Zeitmaschine. Denn hier spielt die Impro-Seifenoper Adolf Südknecht. Das Publikum folgt dem fiktiven Wirt und seiner Familie durch fundiert recherchierte Leipziger Geschichte, eingebettet in das Weltgeschehen. Was einst für ein Jahr konzipiert wurde und jetzt Kurs nimmt auf die 100. Folge. Am Samstag ist es so weit.

„Wir sehen dem Jubiläum gelassen entgegen“, sagt Armin Zarbock, der als Teil des Ensembles den Wirt Südknecht verkörpert. Gelassenheit, weil jede Folge ohnehin akribisch vorbereitet wird, um in die jeweilige Epoche eintauchen zu können. Weil sich die laufende Staffel im guten Fluss befindet. Weil die Schauspieler bestens aufeinander eingespielt sind. Aber Stolz dürfte unausgesprochen auch mitschwingen.

Keine Südknecht-Show ohne Band

Vor zehn Jahren konnte niemand ahnen, wohin die Reise des Formats führen würde. Armin Zarbock und Susanne Bolf als Wirtsleute mit Sohn Anton, gespielt von August Geyler, siedelten die ersten Auftritte in der Weimarer Republik an, durchlebten die Nazi-Zeit und sind aktuell Mitte der 1960er Jahre angekommen. Bolf, die das Ensemble nach fünf Jahren verlassen hat, ist neben anderen Gästen beim Jubiläum dabei.

Zu jeder Show gehört die Band mit Südknecht-Mitglied Claudius Bruns am Klavier und Schlagzeuger Frank Berger als Dauergast. An der aktuell erweiterten Band lässt sich ablesen, in welcher Epoche die Staffel angekommen ist: In den Beat-Jahren. Am Samstag greift Raschid D. Sidgi, der auch wieder eine Gastrolle spielt, zum Bass, spielt Ingolf Thiele Gitarre, und Elena Lorenzon singt, um den Sound der Zeit einzufangen.

Die letzte Freiheit

„Beatmusik war damals in der DDR erlaubt“, sagt Zarbock. „Obwohl es nur wenige Jahre her ist, dass mit dem Bau der Mauer das letzte Schlupfloch geschlossen wurde, fand so etwas wie innere Freiheit statt.“ Die SED tolerierte die Musik, duldete Kritik, schien sich zu öffnen. Eine Hoffnung, die jäh beendet wurde. „Die Partei merkte, sie kann die Entwicklung nicht unter Kontrolle halten“, sagt Zarbock. Es kam zum Beataufstand in Leipzig, der größten nichtgenehmigten Demo in der DDR nach dem Volksaufstand 1953. Zarbock: „Der wurde natürlich sofort im Keim erstickt, und danach begann eine dunkle Zeit für die DDR.“

Wie so oft muss sich das Südknecht-Ensemble improvisierend mit einem historischen Wendepunkt auseinandersetzen. Mit Aufbruchsgeist und staatlicher Repression. Mit gegensätzlichen Positionen, die Wirt Südknecht, Sohn Anton, Hausmeister Krause, ebenfalls von Geyler gespielt, und viele Gastrollen ausfechten. Die aktuelle Staffel verknüpft das Team mit Werner Bräunig, Autor des Romans „Rummelplatz“, der in den 60er Jahren in Leipzig beitrug zu den Versuchen, eine offenere Gesellschaft zu ermöglichen.

Armin Zarbock plant Theater im Nahverkehr

Mit der 100. Folge – im Anschluss spielt das Freddie-Ommitzsch-Studio-Ensemble Musik von den Beatles – endet zwar die laufende Staffel. Ein Ende für das Südknecht-Theater ist aber nicht in Sicht. Ab Herbst geht es weiter durch die Jahrzehnte. Eine mehrfach durch Corona verschobene Außer-Haus-Veranstaltung wird nachgeholt: Am 13. September wird die feierliche Eröffnung eines VEB-Betriebes inszeniert, die möglichst authentisch mit Pionier-Chor, Festreden und Funktionären im Werk 2 über die Bühne gehen soll.

Neben aufwändig angelegten Auftritten im Rahmen der Staffeln wagt sich das Südknecht-Theater regelmäßig an Formate jenseits der regulären Folgen, darunter etwa die großartige Produktion „Lichter der Großstadt“ in Stummfilm-Ästhetik. Zarbock kündigt eine Kooperation mit den Leipziger Verkehrsbetrieben und Theater im Nahverkehr an. Hintergrund sind 150 Jahre Straßenbahn in Leipzig.

Info: Die 100. Folge läuft am 7. Mai. Bei der anschließenden Beat-Party spielt das Freddie-Ommitzsch-Studio-Ensemble Musik von den Beatles. 20 Uhr im Horns Erben, Arndtstraße 33; Karten gibt es auf der Seite horns-erben.de und an der Abendkasse

Von Dimo Rieß