Leipzig

Das Leipziger Theaterpack lädt am 7. Juli erstmals in diesem Jahr an den Cospudener See. Mindestens bis Ende des Monats, gegebenenfalls auch noch im August, präsentiert die Gruppe jeden Mittwochabend eine interaktive Varieté-Theater-Show, bei der gemeinsam mit dem Publikum nach Visionen für eine bessere Gesellschaft gesucht werden soll.

Prämisse ist dabei stets eine Idee einer Person aus dem Kunst- oder Wissenschaftsbetrieb, Gäste und Mitwirkende losen danach Rollen aus und loten das vorgestellte Gesellschaftsmodell in einer halbstündigen Improvisations- und Versuchsanordnung aus. Im Anschluss ziehen alle Anwesenden ein gemeinschaftliches Fazit. „Mit jedem Abend kommen wir so dem gemeinsamen Ideal ein Stückchen näher und können am Ende des Sommers ein plastisches Bild von unserer Wunschgesellschaft präsentieren“, heißt es. Thema des ersten Abends ist Heterogenität, am 14. Juli geht es weiter mit Esoterik, am 21. mit den „Vereinigten Staaten von Europa“ und am 28. mit dem Kernthema Klimawandel.

Beginn ist jeweils um 19 Uhr in der Hacienda am Nordstrand der Cospudener Sees. Karten kosten 15 Euro (ermäßigt 10) und können reserviert werden unter kontakt@theaterpack.com oder telefonisch unter 0157 713 698 95.

Von CN