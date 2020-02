Improtheater-Festival „Momenta“ bis Samstag in der naTo Leipzig

Leipzig

Seit 18 Jahren begeistern die Vollblutprofis der Theaterturbine mit wechselnden Improtheater-Formaten, in denen sie ihre Phantasie unter zum Teil aberwitzigen Vorgaben spielen lassen müssen. Und da das Erdenken, Entdecken und Entwickeln neuer Formate, ja das Spielen allgemein, am besten im Austausch miteinander funktioniert, lädt die Theaterturbine von Mittwoch bis Samstag zum internationalen Festival „ Momenta“ in die naTo.

An vier Tagen bringen fünf prominente Gäste ihre Ideen nach Leipzig. An und mit diesen wird tagsüber in Workshops gearbeitet, am Abend kommen sie auf die Bühne. Jeder der Gäste wird so zum „Inspirator“ einer Vorstellung des Festivals. Dabei werden sowohl Ideen, die anderswo schon erprobt sind, in Leipzig präsentiert und/oder weiterentwickelt, aber auch neue Formate kreiert.

„Das gibt wunderbaren Input!“

Turbine-Wirbelwind und Bühnentausendsassa Raschid Sidgi verrät vorfreudig: „Natürlich ist das für uns immer eine dicke Nummer, weil es so viel wunderbar inspirierenden Input gibt. Austausch par excellence, ein Geben, ein Schenken und weiter Verschenken, ein Nehmen und Weiterentwickeln.“

Die meisten Workshops sind offen für Fortgeschrittene ebenso wie für Anfänger. Auf der Bühne wird es 2020 mit dem neuen Kurzformat „15 Minutes of Fame“ interaktiv: An drei Abenden können sich vor der ersten Show zwei Zuschauer melden, um mit zwei Impro-Profis 15 Minuten lang zu improvisieren und den Abend zu eröffnen.

„Impro am Rand des erhöhten Risikos“ Quelle: privat

Entführung in den Gerichtssaal

Die Themen, die die Gäste mit nach Leipzig bringen, lesen sich wie die Stichwortsammlung zu einem Hollywood-Film: Saboteure gehen bei Antonio Vulpino aus Italien um. Seine Show, die von absichtlich störenden Impulsen lebt, verspricht „Impro am Rand des erhöhten Risikos“. Billy Kissa aus Griechenland entführt danach in den Gerichtssaal mit allem, was dazu gehört: spannende Fälle, Verteidiger, Ankläger, Angeklagte und Zeugen. Das Urteil fällen natürlich die Zuschauer.

Niggi Hégelé aus der Schweiz. Quelle: privat

Doch das „Böse“ schläft nicht und erwacht – angelehnt an die Serie „ Breaking Bad“, in der Show von Niggi Hégelé aus der Schweiz zum Leben. Zu jedem guten Film gehören Liebe, Leidenschaft und sexuelle Anziehung. All dem spürt Rama Nicholas aus Australien in seiner Show „Close to you…“ nach. Das filmische Ende voller Action, Spaß und Durcheinander schließlich verspricht der Münchner Robert Lansing mit seiner „Kamikaze Movie Show“.

Robert Lansing ist mit seiner „Kamikaze Movie Show“ dabei. Quelle: privat

Gerahmt werden die Tage mit den Shows „Le Grand Opening“ zum Start und dem „Impro Jam“ zum Finale, jeweils mit allen Festivalgästen.

www.theaterturbine.de

Von Karsten Kriesel