In „Der Riss“ leuchtet der Leipziger JournalistMichael Kraske die Radikalisierung im Osten aus

Leipzig

Was ist nur mit dem Osten los? Diese Frage stellen viele. Als „Sachsen-Bashing“ wird das häufig wahrgenommen, was auf einige pauschale Urteile sicher auch zutrifft. Bei starkem Abschneiden der rechten AfD im Osten, bei klarem Ausschlag der Kriminalstatistik nach rechts sowie verbreiteten rassistischen Vorurteilen in der Bevölkerung tut es darum Not, „den Osten“ der Republik einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Michael Kraske: Der Riss.Wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört. Ullstein Verlag; 352 Seiten, 19,99 Euro Quelle: Ullstein Verlag

Unheilvolle Normalisierung rechter Gewalt

Der mehrfach preisgekrönte Journalist Michael Kraske hat das getan. In seinem neuen Sachbuch „Der Riss“, mit dem er in der LVZ-Autorenarena zu Gast ist, durchleuchtet er auf vielen Ebenen die Radikalisierungstendenzen, findet Bruchstellen und Wutquellen weit vor AfD, Pegida und dem Auffliegen des NSU. Er beleuchtet die unheilvolle Normalisierung rechter Gewalt in den als „Baseballschlägerjahre“ beschriebenen 90ern ebenso wie Entwicklungen in DDR und Wendezeit. Er liefert eine wichtige Sammlung, Einordnung und Analyse der gesellschaftspolitischen Situation in Ostdeutschland, erforscht ihre Ursachen und kommt zu klaren Ergebnissen, die weder beschönigen noch pauschalisieren.

Selbstkritischer Betrachter

Kraske (47) ist neben seinen Reportagen gefragter Referent, politischer Experte, Moderator und Beobachter. Individuelle Erfahrungen verbindet er mit Studien und Statistiken, er verfolgt Verfahren, durchleuchtet Behörden und Ausschüsse. Hinzu kommen Vor-Ort-Recherchen und Gespräche mit Betroffenen, Politikern, zivilgesellschaftlichen Akteuren. Er hört auch denen genau zu, die er für verharmlosend, stützend oder ursächlich für den „Riss“ hält. Und er nimmt sich selbst von kritischer Betrachtung nicht aus, gesteht Irrtümer und vor allem Lernprozesse ein.

Liebeserklärung an Leipzig

Es beginnt mit einer Liebeserklärung an Leipzig. Seit 1992 lebt Kraske hier, mittlerweile länger als im Westen, wo er geboren und aufgewachsen ist. Er nennt Leipzig seine Heimat, wohlwissend, wie aufgeladen dieser Begriff ist: Als individuelles Gefühl von Sehnsucht und Verbundenheit lässt er ihn gelten, als politische Kategorie hält er Heimat für ungeeignet, als Kampfbegriff für toxisch.

Harte Urteile

Natürlich wirken auch 30 Jahre nach der Vereinigung die Wendeumbrüche nach. Was Kraske als Aufbruch, Neugier und Freiheit empfunden hat, bedeutet für viele Verlust. Das Gefühl der Herabwürdigung der eigenen Lebensleistung habe die Identifikation mit der gewonnen Demokratie erschwert. Aber Kraske setzt vorher an, dazu gehört die Marginalisierung und Unterdrückung alternativer Lebensentwürfe und bewusste Nicht-Integrierung ausländischer Gastarbeiter in der DDR. Der Autor schreckt nicht vor harten Urteilen zurück: Resistenz gegenüber berechtigter Kritik sei ein fester Bestandteil der politischen Kultur in Sachsen. Der Kampf gegen den Rechtsextremismus in Ostdeutschland sei von politischer Seite zu lange kaum geführt, Zivilgesellschaftliches Engagement dagegen häufig kriminalisiert oder als linksextrem stigmatisiert worden.

Vielschichtige Gesellschaft

Er betont: Weder rechtfertigten Sozialisationsbedingungen rassistische Einstellungen, noch seien diese, wenn auch beunruhigend weit verbreitet, durchweg mehrheitsfähig. Im Osten habe sich eine ebenso vielschichtige, demokratisch aktive Gesellschaft herausgebildet. Er entlässt den Einzelnen daher nicht aus seiner Verantwortung und verwehrt sich dem Kurzschluss, rechte Radikalisierung sei folgerichtiges Ergebnis realer Ungerechtigkeit.

Im ostdeutschen Rechtsruck zeigt Kraske den Zusammenhang zwischen verbaler Enthemmung, Homogenitätsideologien und Gewalttaten: „Die Wirkung von Pegida ist kaum zu überschätzen. Ressentiments wurden aus den Köpfen auf die Straße getragen und fanden einen aggressiven, ungehemmt tabubrechenden Ausdruck.“

Vom Konkreten ins Allgemeine

Hin und wieder fällt er aus der scharfen Analyse und Reportage ins Essayistisch-Atmosphärische, was zwar für seine Beobachtungsgabe spricht, dem Faktischen aber nichts hinzufügt. Dabei verschweigt er nie, wenn Eindrücke subjektiv bleiben, weiß zu begründen, sich wissenschaftlich und geschichtlich rückzuversichern. Vom konkreten Beispiel zieht er Linien zum Allgemeinen, ohne Pauschalurteile zu fällen.

Leidenschaftliches Plädoyer

Ans Ende seiner Betrachtungen setzt Kraske ein leidenschaftliches Plädoyer für die pluralistische Demokratie, die er durch rechte Verschiebungen in Gefahr sieht. „Es gilt, aus der diffusen Unzufriedenheit jene realen Ungerechtigkeiten zwischen Ost und West herauszufiltern, die korrigiert werden können und müssen.“ Gemeint sind Fragen nach sozialer Gerechtigkeit, Gehalt, Rente und politischer Teilhabe. Politik ist nicht Sache von „denen da oben“, sondern von uns allen.

Michael Kraske in der LVZ-Autorernarena auf der Leipziger Buchmesse: 12. März, 15.30 Uhr, Halle 57 Stand D 100;

Buchpremiere: 13. März, 21 Uhr, im Horns Erben, Arndtstraße 33

Von Karsten Kreisel