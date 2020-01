In Familie: Ursula März setzt ihrer „Tante Martl“ mit einem Roman ein Denkmal

Leipzig

Manchmal zeigt sich das Eigene in der Begegnung mit den Vorfahren. In ihrem Roman „Tante Martl“ ermöglich Ursula März so eine Begegnung. Wobei es weniger ein Roman als eine Biographie ist, eine Biographie in Geschichten.

Die Literaturkritikerin März, 1957 geboren in Herzogenaurach, erzählt die Lebensgeschichte der Schwester ihrer Mutter Rosa. Drei Schwestern waren es: Barbara und Rosemarie – und Martina, die von ihrem Vater zunächst als Martin ausgegeben wurde und deshalb in der ersten Woche ihres Lebens als Junge galt.

„Isch war falsch, und du warscht hässlisch“

Eine skurrile Anekdote, komisch nur aus der Ferne. Denn dahinter steckt die Weigerung des Vaters, anzuerkennen, dass auch sein drittes Kind kein Sohn ist, kein Stammhalter. Er behandelt Martl schlecht, schlägt und demütigt sie. Doch ausgerechnet sie wird es sein, die das Elternhaus nie verlässt und den Vater nach einem Schlaganfall noch Jahre pflegt.

„Sieschte, da habbe wir doch etwas gemeinsam“, sagt Martl ihrer Nichte Ursi, „isch war falsch, und du warscht hässlisch“. Eine Anspielung auf deren unter der Geburt blau angelaufene Gesicht. Ursula März erzählt die Lebensgeschichte ihrer Patentante sowohl als Familien- als auch als Zeitporträt.

„De ganze Tach auf Raubzuch“

Schnell wächst einem die Frau an Herz, deren Raubeinigkeit es gewiss niemandem leicht gemacht hat. Die sich Freiheiten nimmt, die ihr niemand schenkt. Denn in der Bundesrepublik der Nachkriegsjahre mag manches möglich gewesen sein, Selbstbestimmung und Toleranz gehörten in dieser Geschichte aus der pfälzischen Provinz nicht dazu.

Martl wurde 1925 geboren und die Herabsetzung durch ihren Vater zum Auslöser einer Frauen ihrer Generation selten gestatteten Selbständigkeit. Doch lässt es sie nie los, dass ihre Schwester Rosa, Vaters Liebling, alles tun und lassen durfte. Da ist Martl bis zum letzten Tag besessen bis zur Untröstlichkeit.

„Ich habe mit meiner Tante keine einzige Mahlzeit verbracht, bei der sie nicht auf Rosas Süßigkeitensucht zu sprechen gekommen wäre“, schreibt März, und Martl erzählt: „Die hat genomme, was se gefunne hat. Das Rosa war de ganze Tach auf Raubzuch.“ Und plünderte ungestraft die Vorräte der Schwestern.

Glück nach „Gold und Glitter“

Obwohl Tante und Nichte ein gutes Verhältnis haben, erfährt die Autorin erst an deren 80. Geburtstag und auch nur vage vom vermutlich ersten und einigen Mann in Martls Leben. Er kehrte aus dem Krieg nicht zurück. Sie wird Lehrerin, bleibt Junggesellin, pflegt Abneigungen gegen manches Profane und alles Unnötige sowie eine Freundschaft zu einem verschrobenen Geschwisterpaar.

Über ihr Leben hält sie am Telefon auf dem Laufenden. Die glücklichste Geschichte ist jene über Martls Auftritt in der TV-Show „Gold und Glitter“. Ursula März erzählt von diesem Leben mit viel Zuneigung und scharfem Blick für Schrullen und Abhängigkeiten. Das macht das Buch über die Protagonisten hinaus erhellend und amüsant.

Ursula März: Tante Martl. Roman. Piper Verlag; 192 Seiten, 20 Euro

Von Janina Fleischer