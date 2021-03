Leipzig

Die Dörfer haben den USA Donald Trump beschert, weil er es verstand, diffusen Ängsten eine Richtung zu geben und ein urbanes Feindbild an die Wand zu projizieren. Die Folgen dieser Zuspitzung werden die Staaten noch lange zu spüren bekommen. Und wir sind auch bald so weit.

„In solchen Gegenden“, lässt Juli Zeh ihre Protagonistin Dora in ihrem neuen Roman „Über Menschen“ über das fiktive Prignitz-Dorf Bracken meditieren, stellt man dann noch eine Menge Windräder ab, verbietet den Pendlern den Diesel, versteigert die Felder der Bauern meistbietend an Investoren, will Menschen, die sich kein Erdgas leisten können, die Holzöfen wegnehmen und denkt lautstark darüber nach, auch noch Grill und Lagerfeuer zu untersagen, an denen die letzten Reste von Freizeitgestaltung stattfinden. Ansonsten erwartet man, dass alle klaglos funktionieren. Wer aufbegehrt, wird verunglimpft, als dummer Bauer, als Irgendwas-Leugner oder gleich als Demokratiefeind.“ Doras Fazit: „Irgendwie hat Deutschland die AfD beim Universum bestellt und bekommen.“

Hilfsbereite Nachbarn

Zum Beispiel in Bracken, dem Kaff im brandenburgischen Nirgendwo, in das die erfolgreiche Werberin Dora aus dem Corona-gelähmten Berlin flieht und vor ihrer Beziehung zum Klima-Aktivisten Robert. Sie flieht mit ihrer Hündin Jochen der Rochen, aber ohne Auto, ohne Werkzeug, ohne Erfahrung, eigentlich auch ohne Plan ins baufällige Gutsverwalter-Häuschen, in das sie all ihr Erspartes gesteckt hat, und macht sich an die Urbarmachung der verwilderten Scholle. Ein weiteres „Projekt“, eine Flucht in der Flucht. Eine, die ein scheinbar fest gefügtes Weltbild ins Wanken bringt.

Dora, die Zugezogene aus der Großstadt, eigentlich kommt sie aus Münster, wird nicht ausgegrenzt in ihre neuen Heimat. Im Gegenteil: Heini von gegenüber kommt ungefragt vorbei und befreit mit tauglichem Arbeitsgerät innerhalb weniger Stunden ihren Garten vom Unkraut. Steffen und Tom, die schwulen Gärtner vom anderen Ende der Straße, helfen wie selbstverständlich mit einem Fahrrad aus. Und Gote, Doras unmittelbarer Nachbar, stellt ihr ungefragt Möbel auf die Terrasse, damit es nicht so leer bleibt in ihrem Haus, das einst sein Kindergarten war.

Der zutrauliche Dorf-Nazi

Das alles wäre schön, gäbe es da nicht mindestens drei Probleme: Heini ist ein Alltagsrassist, der freimütig über die „Pflanzkanacken“ schwadroniert, die bei Tom und Steffen arbeiten. Die ihrerseits bekennen sich zur AfD. „Geht ja nicht anders“, kommentiert Tom das schulterzuckend, denn: „Die da oben behandeln uns doch wie Idioten. Und Gote, mit bürgerlichem Namen heißt er Gottfried Procksch, stellt sich vor mit „Angenehm, ich bin hier der Dorfnazi“, der in seiner Freizeit gern mal Freunden im Garten ausgelassen das Horst-Wessel-Lied absingt. All das ist Dora so fremd, wie ihr etwas nur fremd sein kann – und doch fühlt sie sich rätselhaft hingezogen zu diesem Biotop und zum bei aller Kantigkeit doch auch recht zutraulichen Gote.

Seite für Seite scheint „Über Menschen“ nun in eine Romanze zu münden, verknüpft mit der Moritat vom herzensguten Nazi, der auch nur ein Opfer der Verhältnisse ist. Das tut dieser Roman selbstredend nicht. Schließlich hat Juli Zeh ihn geschrieben, die nach dem monumentalen Kaleidoskop-Porträt von „Unterleuten“ nun wieder auf dem Dorf, aber ohne Perspektivwechsel, nach Antworten sucht – und doch nur immer neue Fragen findet.

Juli Zeh stellt unbequeme Fragen

Sie sind unbequem, diese Fragen. Weil die Welt nicht schwarz-weiß-gesteift ist und die Menschen, die sie bewohnen, ganz gleich ob in der Prignitz oder auf dem Prenzlauer Berg, sich nicht selbst modelliert haben nach dem Katalog des Gutmenschen oder dem des Bösewichts, sondern vom Leben, von der Gesellschaft, vom Schicksal zu dem gemacht wurden, was sie sind.

Klingt nach Botschaft, nach Predigt, nach Soziologie-Aufsatz im Roman-Hemdchen. Ist aber auch dies nicht. Weil Juli Zeh mit leichter Hand, auch mal mit lakonischem Witz und trügerischem Kitsch und in beinahe schmucklos präziser Sprache eine Handlung entwirft, die fesselt und überrascht. Weil sie die wenigen Protagonisten aus „Über Menschen“ zwar nicht so filigran porträtiert wie die in „Unterleuten“, aber glaubhafte Charaktere beseelt, statt Schablonen auszustanzen.

„Über Menschen“: Ein Roman über Menschen

Insofern umreißt der Titel ziemlich präzise, worum es in diesem so unprätentiösen wie klugen Roman „Über Menschen“ geht: Würden wir alle die anderen zuerst als Menschen betrachten und erst dann ihre Anschauungen, Überzeugungen, Prinzipien in Beziehung zu den unseren setzen, das Zusammenleben gestaltete sich deutlich leichter. Nicht nur auf dem Dorf.

Doch weil dies nicht so ist, behält einstweilen Jojo recht, Doras Vater, der Herzchirurg Dr. Joachim Korfmacher, der lapidar zu befinden pflegt: „Die Tragik unserer Epoche besteht darin, dass die Menschen ihre persönliche Unzufriedenheit mit einem politischen Problem verwechseln.“

