In „Kein Schlussstrich“ beschäftigen sich 14 Theater mit dem NSU und den Opfern

Juristisch ist die NSU-Mordserie abgeschlossen. Gerechtigkeit aber, so empfinden es viele Angehörige der zehn Mordopfer, hat der Prozess nicht gebracht. Das zeigen Zitate von Hinterbliebenen, die das bundesweite Theaterprojekt „Kein Schlussstrich“ auf seiner Homepage veröffentlicht. Eine Initiative, die es selbst anders machen will: Den Opfern und ihrem Umfeld eine Stimme geben, auf Defizite der Aufarbeitung hinweisen und auch zehn Jahre nach der Enttarnung des NSU den Diskurs wachhalten. Mit Inszenierungen, begleitenden Ausstellungen, Konzerten und Diskussionsformaten.

Am Dienstag öffnete die dazugehörige Ausstellung „Offener Prozess“ in der Neuen Sächsischen Galerie in Chemnitz, wo das Terror-Trio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe lange Zeit untertauchen und einige Raubüberfälle unternehmen konnte. Die Ausstellung hat sich zum Ziel gesetzt, den NSU-Fall ausgehend von jenen zu erzählen, die zum Ziel der rechtsextremen Gewalt einerseits und andererseits Opfer einseitiger Ermittlungen der Behörden wurden. Jetzt sind auch erste Theater-Premieren im Rahmen des Projekts angelaufen, darunter „Hannibal“ gestern in Weimar. Das Auftragswerk von Dirk Laucke beschäftigt sich mit dem Bundeswehroffizier Franco A., der sich für seine Anschlagspläne als syrischer Flüchtling ausgab. Ein Stück, das letztlich auch darauf verweist, dass hinter Tätern oft Netzwerke stehen.

Alle angefragten Theater engagieren sich bei „Kein Schlussstrich“

14 Theater aus Städten mit geografischem Bezug zum NSU-Komplex sind mit Eigenproduktionen in diesem Herbst dabei. „Wir haben gesagt, wenn fünf Städte teilnehmen, dann machen wir es“, sagt Jonas Zipf, Werkleiter des städtischen Kulturbetriebs JenaKultur und Mitinitiator von „Kein Schlussstrich“. Jetzt engagieren sich alle angefragten Theater.

„Uns beschäftigt das seit Minute eins, seit Bekanntwerden des Terrortrios“, sagt Zipf aus Jenaer Perspektive. Aus Jena stammen die Täter. Doch die Stadtpolitik habe das Thema gemieden. Zipf, damals am Theater, heute Kulturverantwortlicher der Stadt, hat das Thema zurückgeholt. Unter anderem zusammen mit dem Dramaturgen Simon Meienreis, Ideengeber von „Kein Schlussstrich“, damals in Jena und inzwischen im Ruhrgebiet tätig. Er kennt den öffentlichen Umgang mit dem NSU aus verschiedenen Städten. „Den Vergleich und den Erfahrungsaustausch fanden wir spannend“, sagt Zipf.

In Köln etwa hat früh eine breitere Debatte zwischen Zivilgesellschaft und Stadt eingesetzt. Am dortigen Schauspiel brachte Nuran David Calis 2014 „Die Lücke“ zur Premiere, eine viel beachtete Inszenierung, die eng mit Anwohnern der Keupstraße zusammenarbeitete, wo 2004 das NSU-Nagelbomben-Attentat verübt wurde. Mit „Lücke 2.0“ arbeitet das Kölner Theater derzeit an einer Fortsetzung erneut im engen Austausch mit Anwohnern.

Fatih Akins „Aus dem Nichts“ kommt auf die Theaterbühne in Zwickau

Auch die sächsischen Theater Chemnitz und Plauen-Zwickau beteiligen sich an „Kein Schlussstrich“. In Sachsen mordete das NSU-Trio nicht, konnte aber lange Zeit untertauchen, zuletzt in Zwickau.

Maxi Ratzkowski, Chefdramaturgin für Schauspiel am Theater Plauen-Zwickau Quelle: André Leischner

„Wir mussten nicht lange nachdenken, ob wir teilnehmen“, sagt Maxi Ratzkowski, Chefdramaturgin für Schauspiel am fusionierten Theater Plauen-Zwickau. „Eine eigene Inszenierung zum Negativjubiläum hatten wir gerade im Spielplan eingeplant, als wir gefragt wurden.“ Das Theater bringt am 22. Oktober „Aus dem Nichts“ nach dem gleichnamigen Film von Fatih Akin auf die Bühne. Dringend des Mordes verdächtigte Neonazis entgehen darin einer Verurteilung. Hinterbliebene bleiben in ihrer Wut zurück. Auf sie schaut die Inszenierung.

Neu ist für das Theater die Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex nicht. 2016 hat das Haus bereits Olivia Wenzels „Weißes Mäuschen warme Pistole“ inszeniert, eine Art Gedanken-Kaleidoskop zwischen gesellschaftlichem Klima und Motivation der Terroristen. Jetzt wird das Theater zudem eine Auskopplung der Ausstellung „Offener Prozess“ zeigen und weitere Formate anbieten. „Wir können Räume schaffen für Diskussionen“, sagt Ratzikowski und lässt keinen Zweifel an der Notwendigkeit, den Diskurs weiter in die Gesellschaft zu tragen. „Es gibt Städte, die sich intensiver mit einer Aufarbeitung beschäftigt haben.“

Die Aufarbeitung hätte besser laufen können

Das sieht auch Gundula Hoffmann so, einst ebenfalls am Theater Zwickau, inzwischen Direktorin der Puppenspielsparte am Theater Chemnitz. Vor fünf Jahren entstand in Kooperation mit dem ASA-FF dort bereits das Theatertreffen „Unentdeckte Nachbarn“ mit der Eigenproduktion „Beate Uwe Uwe Selfie Klick“. „Da ging es auch um die Opferperspektive“, sagt Hoffmann.

Jetzt engagiert sich das Haus in Rahmen von „Kein Schlussstrich“ mit mehreren Produktionen, darunter die Uraufführung „So glücklich, dass du Angst bekommst“. Es geht um Geschichten von Chemnitzer Frauen aus Vietnam. Für das Stück wurde eng mit ehemaligen Vertragsarbeiterinnen zusammengearbeitet. Auf der Bühne blicken drei Frauen vietnamesischer Herkunft gemeinsam mit drei Puppen und Töchtern ehemaliger Vertragsarbeiterinnen auf die eigenen Lebenswege und ihre individuellen Erfahrungen zurück. Manchmal tauche die Frage auf, was das mit dem NSU-Komplex zu tun habe, sagt Hoffmann. Viel, findet sie. „Es geht um die Nicht-Gesehenen und um strukturellen Rassismus. Der ist sehr präsent.“

Von Dimo Rieß