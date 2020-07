In Leipzig eine Legende: Vor 100 Jahren wurde der Dirigent Herbert Kegel geboren

Leipzig

Es waren nicht wenige Leipziger Konzertbesucher, die durch Herbert Kegel sowie seine Dramaturgen Fritz Hennenberg und Eberhardt Klemm Zugang zur Musik des 20. Jahrhunderts fanden. Wie kaum ein anderer hat der Dirigent der Neuen Musik in seinen Konzerten Raum gegeben. Dessau, Dallapiccola, Henze, Lutoslawski, Nono, Penderecki, Wagner-Regeny und andere waren sogar als Dirigenten eigener Werke präsent.

Kegel gab auch der DDR-Avantgarde von Goldmann bis Schenker eine Chance. Komponisten wie Berg, Blacher, Britten, Hindemith, Mahler, Prokofjew, Orff, Schönberg und Schostakowitsch hatten in ihm einen sensiblen und kompetenten Sachwalter ihres Schaffens. Legendär ist die Schenker-Uraufführung „Electrization für Jazzgruppe und großes Orchester“.

Bravos und Buhs für Schenker

Es rumorte im Publikum, Aufhören!-Rufe gellten durch den Saal. Man versuchte mit Applaus, das Konzert zu unterbrechen. Kegel blieb ruhig, drehte sich um und ermahnte die Störer mit den Worten. „Wenn Sie nicht sofort aufhören und sich die Komposition bis zum Schluss ruhig anhören, beginnen wir nochmal von vorn.“

Es wurde still, ein paar Leute verließen türschlagend den Saal. Und zum Abschluss gab es Bravo- und Buhrufe für Friedrich Schenker, der sie lächelnd entgegennahm.

Zerstörte Pianisten-Träume

An den Dirigenten Herbert Kegel, der vor drei Jahrzehnten durch Suizid aus dem Leben schied, erinnert in Leipzig beschämend wenig. Der vor 100 Jahren, am 29. Juli 1920 in Dresden geborene Schüler von Boris Blacher und Karl Böhm hat von 1935 bis 1940 am Konservatorium seiner Heimatstadt im Hauptfach Klavier sowie in der Chormeisterschule studiert, ehe er in den Krieg ziehen musste.

Schussverletzungen an der linken Hand zerstörten seine Pianisten-Träume. Über Pirna und Rostock kam er 1949 zum Mitteldeutschen Rundfunk, Sender Leipzig, als Chorleiter und Kapellmeister. Vier Jahre später war er Chefdirigent des Großen Rundfunkorchesters und des Rundfunkchores, ehe er ab 1960 für 18 Jahre mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester und dem Rundfunkchor das Musikleben im In- und Ausland mit außergewöhnlichen Konzerten bereicherte. Bereits 1958 war er der jüngste DDR-Generalmusikdirektor und lebte mit Frau und drei Kindern in Leipzig-Gohlis und später in Leutzsch.

Bis an die Grenze zur Erschöpfung

Der Dirigent, der Musiker und Sänger bei den Proben bis an die Grenze zur Erschöpfung trieb, war ein fanatischer Musiker und präziser Arbeiter. Selbstdarstellung war ihm fremd. So wurde er zum so feinsinnigen wie entschlossenen Lordsiegelbewahrer der Moderne, der auch die Klassiker von Beethoven, Mozart bis Wagner verehrte.

Das beweisen Konzertprogramme und Funkaufnahmen. Eine konzertante Aufführung von „Parsifal“ mit René Kollo, Theo Adam, Gisela Schröter sowie weiteren exzellenten Solisten gehörte Anfang der 70er in Leipzig zu den musikalischen Sternstunden.

„Freundlich und saugrob“

Der Musikkritiker Gerhard Müller, einst Dramaturg an der Komischen Oper Berlin und am Gewandhaus, schrieb in seinem Nachruf: „ Herbert Kegel trug viele Gesichter. Er konnte in Gesellschaft ein heiterer, unerschöpflicher Anekdotenerzähler sein, oft war er auch in sich gekehrt, depressiv, stumm, mürrisch, eigensinnig. Er war freundlich und saugrob, sachlich und völlig unsachlich, ein Egozentriker mit einem weichem Menschheitsherzen, unberechenbar und dickschädelig“.

Wenn das Publikum bei manch einer seiner glanzvollen konzertanten Opernaufführungen in der Kongresshalle („Moses und Aaron“, „Wozzek“, „Zauberflöte“ „Fledermaus“, „Der Mond“) vor Begeisterung außer sich war, dämpfte er die Ovationen, indem er die Partitur zur Hand nahm und mit dem Dirigierstab darauf zeigte. Dazu gehörten auch erschütternde und berührende Aufführungen von Brittens „War Requiem“ oder der „Jüdischen Chronik“ von Dessau, Henze, Wagner-Regeny und Hartmann.

Geliebter Rundfunkchor

Seine Aufführungen der Neunten Sinfonie am Vorabend des 1. Mai koppelte er immer mit einem zeitgenössischen Werk wie Schönbergs „Ein Überlebender von Warschau“, Dessaus „ Vietnam Gesänge“, Martinus „ Lidice“, Nonos „La Victoire de Guernica“ oder Pendereckis „Dies irae“.

Und seinem geliebten Rundfunkchor, dessen Mitwirkung sich Kollegen von Herbert von Karajan bis Carlos Kleiber ( Horst Neumann übernahm meist die Einstudierung) für Opernaufnahmen sicherten, hielt er bis zuletzt die Treue. Hin und wieder zog es ihn auch in den Orchestergraben. War es im Leipziger Opernhaus nur Wagners „Tannhäuser“, hatte er an der Deutschen Staatsoper Berlin jährlich zuweilen bis zu 40 Dirigate unterschiedlichster Art.

Nach seinem Weggang aus Leipzig dirigierte Herbert Kegel als Chef bis 1985 die Dresdener Philharmonie. Gastspiele im In- und Ausland, Rundfunkaufnahmen, Schallplatten und CD haben seinen internationalen Ruf konserviert.

Fast nichts erinnert an den Maestro

Von seinen drei Kindern aus erster Ehe mit Käthe ist der Sohn ein bekannter Leipziger Arzt geworden. Aus der zweiten Ehe mit der Sopranistin Celestina Casapietra stammt der Schauspieler und Tenor Björn Casapietra. Die Hallenser Sopranistin Eva Hassbecker ist die Mutter seines dritten Sohnes, des Gitarristen Uwe Hassbecker von Silly.

Es ist bedauerlich, dass in Leipzig außer einem Kegelweg – den Vornamen ließ man gleich weg – nichts an diesen Maestro erinnert. Ein Glück, dass es die Japaner gibt. Dort feiert der Künstler seit Jahren auf CD und DVD seine künstlerische Auferstehung. Zudem hat Edel classics ihm eine Kassette mit 15 CDs gewidmet, eine wunderbare Melange aus seinem Repertoire, darunter Schönbergs „Gurre-Lieder“ und „Moses und Aaron“ sowie Orffs fulminante „Carmina burana“.

Von Rolf Richter