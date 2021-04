Leipzig

Vor 125 Jahren, am 3. April 1896, ließ sich der junge Kapellmeister Gustav Mahler in Hamburg sechs Partituren aufs Pult legen. Das Konzert zu Karfreitag im Stadt-Theater sollte würdig und umfänglich sein, es begann mit Mozarts „Requiem“, und nach Arien von Händel und Mendelssohn schlug Mahler den berühmtesten Grabgesang der Musikgeschichte auf: „Wir setzen uns mit Tränen nieder“, den Schlusschor der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach.

Peter Wollny, der Direktor des Leipziger Bach-Archivs, mit Mahlers Bach-Ausgabe. Quelle: Bach-Archiv/Gert Mothes

Dieses große Werk kannte er gut, er besaß die Partitur ebenso wie die der anderen Werke des Thomaskantors. Im Jahr 1894, zu Band 44, erschien sein Name erstmals auf der Subskribentenliste der neuen Gesamtausgabe aller Werke Bachs (GA) im Verlag Breitkopf und Härtel; die zuvor erschienenen Bände kaufte Mahler separat. Bereits in seinen Leipziger Jahren (1886 bis 1888) hatte er intensiv erlebt, dass ein Teil des Musikjahres einer Stadt ausschließlich für Bach und seine geistlichen Werke reserviert war.

Der fünfte Evangelist

Für Mahler war Bach der fünfte Evangelist. Er nannte ihn „den größten aller Kontrapunktiker und kühnsten aller Harmoniker“. Seiner Freundin Natalie Bauer-Lechner soufflierte Mahler, der einer jüdischen Familie entstammte und 1897 zum Katholizismus konvertierte: „In Bach sind alle Lebenskeime der Musik vereint wie in Gott die Welt.“

Sie selbst beobachtete: „Ganz glücklich war Mahler über seine große Bachausgabe, mit der man ihn beschäftigt fand, wenn man zu ihm ins Zimmer trat.“ In seinem Komponierhäuschen in Maiernigg am Wörthersee verbrachte Mahler von 1902 bis 1907 die Sommerferien, um neue Werke zu schreiben. Die geistige Ausstattung war aufs Wichtigste reduziert, wie sich seine Ehefrau Alma erinnerte: „Im Zimmer stand ein Flügel und auf den Regalen ein vollständiger Goethe und Kant. Außerdem an Noten nur Bach.“

Attraktive Bände mit Jugendstil-Ornamenten

Jetzt hat das Bach-Archiv Leipzig dieses riesige Bach-Konvolut, in dem Gustav Mahler Nahrung für viele seiner Werke fand, mit Hilfe namhafter Förderer (vor allem der B.H. Breslauer Foundation und der Kulturstiftung der Länder) in London für etwa 120 000 Euro gekauft. Dort lag es, seit Mahlers Enkelin Marina es 1992 bei Sotheby’s versteigern ließ und ein Handschriftensammler die Edition erwarb. Peter Wollny, Direktor des Bach-Archivs, ahnt, dass der Kauf die Musikwissenschaft auch bei der Frage beflügeln wird, wie man zu Beginn des 20. Jahrhunderts Bach aufgeführt hat. Außerdem seien das, sagt er, überaus attraktive Bände mit schönen Jugendstil-Ornamenten.

Mahlers Autograph seiner eigenen „Bach-Suite“ Quelle: Gert Mothes

Wollny hat sich bereits in sie vertieft. In einigen Partituren finden sich Einträge von Mahlers Hand – ein Komponist schult sich am anderen. Für seine Fünfte Sinfonie, die polyphoner, kühner gedacht ist als die früheren „Wunderhorn“-Sinfonien, konsultierte er Bachs Kunst der Fuge; Mahlers Exemplar weist etliche Markierungen auf. Für das Adagietto, den langsamen Satz der Fünften, befragte Mahler offenkundig die schwebend-sanfte Hirten-Sinfonia aus dem Weihnachtsoratorium.

Mahler als Bach-Missionar

Noch eine Überraschung hält die nach Leipzig gekommene Gesamtedition bereit: Im Band der Orchestersuiten fand sich unerwartet Mahlers handschriftliche Bearbeitung der Gavotte aus der 3. Suite. Wozu sie diente? Für die Historischen Konzerte an seiner späteren Wirkungsstätte New York hatte Mahler zwei der Suiten zu einer vernetzt – und ordentlich gekürzt. An dieser neuen Kombi-Suite hing Mahler wie ein Missionar, der von einem Auftrag entflammt ist.

Irritierend an der Bach-Mahler-Erwerbung ist allerdings, dass sie nicht komplett ist. Band IV von 1854 fehlt – das ist ausgerechnet die Matthäus-Passion, jenes Werk, von dem Mahler 1896 nur den Schlusschor dirigiert hatte. Dabei hatte er genaue Pläne für eine komplette Aufführung, wie er Bauer-Lechner 1899 anvertraute. In Wien wollte er die Passion dirigieren, und zwar als Benefizkonzert in einer „riesigen Exerzierhalle“.

Mahlers Sinfonien atmen Bachs Geist

Hätte das klappen können? Da Mahler die Besetzung potenziert hätte (an karg dimensionierte historische Aufführungspraxis dachte damals keiner), wären Hundertschaften für eine solche „Matthäus-Passion“ vonnöten gewesen. Darüber hinaus: Ahnte Mahler, der in Wien auch nach seiner Konversion immer noch als Jude galt, dass es schwierig sein würde, im antisemitisch aufgeheizten Klima der Stadt ausgerechnet die heilige Matthäus-Passion aufzuführen?

Mahlers Komponierhäuschen in Maiernigg am Wörthersee. Quelle: wikipedia

Gerade die chorischen Partien seiner Sinfonien atmen Bachs Geist. Ausführliches Kantatenstudium in Hamburg inspirierte die Chorstimmen der Zweiten, ein Kritiker lobte denn auch ihre „imposante Satzkunst, die bei Bach in die Schule ging“. Ohne Kenntnis der Matthäus-Passion hätte Mahler den ersten Teil der Achten mit den beiden gemischten Chören und dem Knabenchor wohl nicht geschrieben.

„Herrlich, monumental – und seltsam“

Auch seine Frau Alma wusste den singulären Rang der Komposition einzuschätzen. Am 8. April 1900 erlebte sie eine Aufführung der Passion in Prag und notierte in ihrem Tagebuch: „Das Werk ist herrlich, monumental – und seltsam.“

Almas Verhältnis zu Partituren ähnelte ihrem Verhältnis zu Männern: Es war spontan, enthusiastisch und freigebig. Berüchtigt ihr Umgang mit Mahlers Skizzen zur (unvollendeten) 10. Sinfonie: Sie galten als „verloren“, was eine honorige Umschreibung dafür war, dass Alma sie verkauft oder verschenkt hatte.

Matthäus-Passion als Revanche von Alma?

War es der Matthäus-Passion ebenso ergangen? Hatte Mahler dort Eintragungen vorgenommen, weswegen die Partitur als geweiht gelten durfte? Einmal bekam Alma Besuch des Dirigenten Siegfried Ochs, der sie verehrte und fürstlich beschenkte, und zwar, wie sie schrieb, „mit dem ,Christus‘ von Dürer – eine wunderschöne Kopie, die ich mir immer gewünscht hatte. Siegfried Ochs war ein hervorragender Musiker. Ich habe nie wieder so perfekte Bach-Aufführungen gehört wie unter ihm.“ Hat sie sich bei ihm mit der Matthäus-Passion revanchiert?

Die Suchmaschine „Worldcat“ kennt weltweit 360 Fundorte von Band IV in öffentlichen Bibliotheken, darin sind private Archive und Sammlungen noch gar nicht enthalten. Man müsste überall nachsehen, ob es just diese vermisste Partitur ist, die im Regal steht. Doch der Echtheitsnachweis gelingt nur, wenn es Eintragungen gibt.

Für 550 Euro gibt es einen Band in Köln ...

Mehrere Experten haben sich den Kopf zerbrochen, wo außerdem zu suchen wäre. Susanne Rode-Breymann legt eine Fährte nach Philadelphia (in die „Mahler Werfel Collection“). Milijana Pavlovic vermutet, jemand habe den Band aus Almas Wiener Wohnung gestohlen; das sei häufiger vorgekommen. Morten Solvik von der Mahler Foundation ruft sogar Marina Mahler persönlich an. Auskunft der Enkelin: Vom Fehlen der Passion habe sie gar nichts gewusst, als sie die gesamten Bände 1992 zu Sotheby’s bringen ließ. Unbestechlich dagegen die Mitteilung von Stephen Roe, dem damaligen Auktionator: „Als die Edition hier ankam, fehlte Band IV.“

Keine Recherche-Anfrage, die nicht mit einer negativen Auskunft beantwortet wurde. Doch gibt es ein kurioses Exemplar, das derzeit für 550 Euro über die Online-Plattform „Booklooker“ angeboten wird. Alle Parameter treffen zu. Allerdings keine handschriftlichen Einträge, fast jungfräulicher Zustand, nur leichte Gebrauchsspuren. Aufenthaltsort: Köln. Auch hier wissen wir nichts, Band IV bleibt vorerst ein Phantom. Vielleicht taucht er ja noch auf, während die Bach- und Mahler-Forscher sich jetzt in Leipzig über die 59 anderen Bände beugen, die so glücklich den Weg ins Bach-Archiv gefunden haben.

Von Wolfram Goertz