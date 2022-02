Leipzig

Einen monumentalen Säulengang, einem Botticelli-Gemälde nachempfunden, hat Martin Miotk für die Uraufführung von „Vendetta Vendetta“ am Samstagabend auf die Hinterbühne des Schauspiel Leipzig gestellt. Mit realen Stufen und in den Opernwerkstätten gestalteten Bühnenprospekten, die von der Decke gefahren werden und eine beeindruckende perspektivische Illusion erzeugen. Klein und in den Lauf der Zeit gewürfelt fühlt man sich angesichts der antiken architektonischen Wucht, angesichts eines neunköpfigen Chores in barocken Gewändern, der zu verhallten Klängen ein erstes „Vendetta“ anstimmt.

„Vendetta Vendetta“ ist ein Auftragswerk. Thomas Köck, aktuell einer der spannendsten deutschsprachigen Dramatiker, zuletzt zweimal mit dem Mülheimer Dramatikpreis ausgezeichnet, liefert in Leipzig nicht nur einen gewitzten Text rund um das Thema Rache ab. Er führt selbst Regie und hat zusammen mit Andreas Spechtl den Chor eingerichtet, der stark verfremdete, aber atmosphärisch wuchtige Rache-Arien singt. „Der Hölle Rache“ aus der Zauberflöte, Arien auch aus Mozarts „Hochzeit des Figaro“ oder Verdis „Rigoletto“. Es ist ein mitspielender Chor, der sich später in eine Art Zombie-Armee verwandelt mit blutigen Schwertern und nicht minder blutiger Kettensäge. Das gelingt in Anspielung auf Thriller und Splatterfilme, wo die Rache in Reinform heute noch überlebt hat, nicht nur ästhetisch überzeugend. Der Chor dient auch als diskursives Gegenüber, setzt sich mit den Positionen der drei Schauspieler Amal Keller, Dirk Lange und Denis Petkovic auseinander.

Köck schließt archaische Rache-Motive mit der Gegenwart kurz

Die stecken alle in den gleichen langen Gewändern und unter den gleichen langen Haaren. Völlig austauschbar, denn es geht nicht um konkrete Rollen, es geht um das Ausprobieren von Positionen, um das Abklopfen bekannter Motive, Geschichten, Mythen. Unsere oberflächlichen Ideen von Rache (archaisch) und Recht (gerecht) lässt Köck in dieser Inszenierung aufeinanderprallen. Eine gezielte Karambolage, um die gängigen Zuschreibungen zu hinterfragen und dabei zuzuschauen, wie sie sich deformieren. Vermeintliche Grenzziehungen verschwimmen.

Wie in einer Labor-Anordnung, die eine reproduzierbare Untersuchung erlaubt, verwandelt sich Handlung in eine repetitive Geste. Dirk Lange sticht sich das Theatermesser in den Bauch und sinkt wiederholt auf die Stufen nieder. Es ist die Opfer-Szene der Lucretia, der Gründungsmythos der römischen Republik.

Opfer dienten dazu, Gesellschaften zu befrieden, den ansonsten endlosen Prozess der Vergeltung zu stoppen. Die ritualisierte Rache mancher Kulturkreisen lässt sich durchaus als differenziertes Rechtssystem verstehen. Während heute Rache als archaisch und Recht als gerecht angesehen wird. Um die Eindeutigkeit dieser Sichtweise aufzubrechen, schließt die Inszenierung geschickt Mythos mit Moderne kurz, „Medea“ mit Social Media. Das funktioniert überraschend gut, um etwa das Phänomen des Hasses im Netz zu analysieren, dem die Mechanismen zur Auflösung von Konflikten fehlen. So gesehen fällt Gegenwarts-Kommunikation hinter sogenannte archaische Rituale zurück. Was also tun, Wutbürger, scheint die Inszenierung zu fragen? Wie ist es um die Affekt-Regulation bestellt, wenn Rachelust delegitimiert und in die Sphäre der Kunst verbannt ist?

Brutale Rache? „Wenigstens einmal im Jahr.“

Dramaturgisch funktionieren die durch 2000 Jahre schürfenden Überlegungen, weil die opulente Gedankenfülle nie zum Ballast wird. Der verdichtende Inszenierungs-Mechanismus erinnert an die klugen Bestseller-Comics von Liv Strömquist, die ebenfalls komplexe philosophische, psychologische oder soziologische Sachverhalte in pointierten Szenen veranschaulicht. Auf der Bühne gelingt das mit schlüssigen Bildern, frechem Humor und gut dosiertem spielerischem Übermut.

Der Chor darf an Fleischerhaken oder Häutungen zur Befriedigung der Rachegelüste denken, „wenigstens einmal im Jahr“. Das Opfer als Sühne verhandeln die Schauspieler im Selbstversuch. „Opfer du dich doch!“ Sie stürzen sich von der obersten Stufe ins Hinterbühnen-Nichts – um immer wieder aufzutauchen und erneut zu springen. Ein Selbstopferungs-Perpetuum mobile, das in seiner Konsequenzlosigkeit absurd komische Züge annimmt. Gedankenschwere verdichtet sich zum Theaterspaß, Gaudi wie am Sprungturm im Freibad, ohne den intellektuellen Kern zu verwässern.

Von Dimo Rieß