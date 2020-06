Leipzig

Ja, ich bin medizinisch vorbelastet: Als Hilfspatient. Ab Mitte der 1990er Jahre wurde ich als Partner einer Medizinstudentin mitgequält im Knochentestat, diente als Proband für die Anamnese in Bauch- und Rückenlage, ließ für Testbögen meinen Blutdruck messen und meine Pupillen ausleuchten. So war es nur folgerichtig, dass ab Ende Oktober 1998 die Sprechstunde einmal wöchentlich am Montag, später Dienstagabend in unserer Leipziger Studentenbude vor den Fernseher verlegt wurde. „In aller Freundschaft“ – welch ein Titel für eine Ärzteserie! Denn Freundschaft war nicht unbedingt die Vokabel, die meine Frau später aus ihrem Klinikalltag mitbrachte. Doch vielleicht funktionierte genau deshalb „IaF“ so gut: Als Projektionsfläche für alle, die noch an medizinische und menschliche Wunder glauben – ohne dabei im Narkotikum der seligen „Schwarzwaldklinik“ hinwegzudämmern.

Geweint beim Tod von Hendrikje Fitz

Dabei ging auch im TV-Krankenhaus nicht alles gut aus, einige Brüche in den bisher 899 Folgen waren schmerzhaft, einige verheilten nie. Wir haben mitgelitten, als Anästhesistin Maia erst als Lebensretterin bei einem Autounfall die Serie eröffnete und viel zu zeitig den Serientod starb – im Schmerz über ihr verlorenes Baby. Wir haben gelacht, über Opa Friedrichs Tapsigkeit und seine unverstandene Modelleisenbahn-Leidenschaft. Wir haben gern ein bisschen mitintrigiert, wenn Verwaltungschefin Marquardt wieder mal hinter dem Rücken aller einen Klinik-Deal einfädelte. Wir haben mitgefiebert, als Arzus Ehe nach einem folgenschweren Seitensprung auf der Kippe stand. Und ja: Wir haben auch geweint, als Hendrikje Fitz alias Pia Heilmann im wahren Leben viel zu früh starb.

In der Realität Ärzte über der Belastungsgrenze

Seit 22 Jahren werden wir nun in der Klinikserie aus Leipzig verlässlich verarztet, haben auf Professor Simonis sonore Stimme gehört, dem OP-Team um Roland, Katrin und Martin vertraut und auf Oberschwester Ingrids nachsichtiges Lächeln gehofft. Und nach fast jeder Folge die beruhigende Gewissheit gehabt, dass auch die schlimmste Krankheit in der Sachsenklinik oft noch heilbar ist. Ende gut, alles gut? Natürlich ist die Realität im deutschen Gesundheitswesen eine ganz andere. Kliniken kämpfen nicht erst seit der Corona-Krise ums Überleben, Ärzte sind im Dauerstress und oft über der Belastungsgrenze. Ein warmer Applaus von Balkonen ist mal ganz schön, die kalte Schulter fürs medizinische Personal dagegen die bittere Realität.

In die „ Sachsenklinik “ lasse ich mich gern einweisen!

Trotzdem: Bei den Heilmanns darf die Welt gern etwas heiler sein, diese rezeptfreie Gernseh-Freundschaft möchte ich nicht missen. Auch wenn die Abstände der Visite inzwischen größer geworden sind: In die „ Sachsenklinik“ lasse ich mich gern einweisen. Nur bitte weiterhin als Hilfspatient!

Von Olaf Majer