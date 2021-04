In der Academixer-Sitcom „Home-Ossis“ wird das Gewandhaus zum Späti 

Leipzig

Man kennt diese Zweiteilung von Zentauren. Oder von Meerjungfrauen: Oberkörper Mensch, Unterkörper Fisch. Zuletzt hat die Welt der Mischwesen Zuwachs bekommen: oben Leistungs-, unten Pantoffelträger. Wobei das Unterteil durch die Schreibtischplatte dem Kameraauge entzogen ist. So sieht es aus im Home-Office 2021 – und ebenso in „Home-Ossis“, der neuen Sitcom der Academixer, die, gespielt und gedreht auf der Leipziger Kabarett-Bühne, direkt ins Home-Office gestreamt wird. Am Sonntagabend war Premiere.

Bankerin Mandy Mückenberger (Anke Geißler), oben Blazer unten barfuß, videotelefoniert zwischen Arbeit und Anzüglichkeiten mit ihrem Chef Dr. Kleinschmidt. Dann bleibt das Bild stehen. Dumm nur, dass der Ton weiterläuft, während Mandy das Standbild des Gegenübers äußerlich als „Kinderschänder in Belantis“ charakterisiert und später Gewaltfantasie verbalisiert. Was als Kavaliersdelikt durchgehen könnte – wer hat sich nicht schon im On-Offline-Chaos in Peinlichkeiten manövriert. Mandy aber ist den Job los und jetzt so unterbeschäftigt wie ihr Ex-Freund, Sportlehrer Pit Rollinger (Holger Güttersberger) und Wirtin Corinna Widmann (Barbara Weiß). Mandys Wohnung wird zum Dauertreff.

Aus der Zukunft auf heute geschaut

Um im Bild der Zweiteilung zu bleiben: Mit Gags unterhalb der Schreibtischplatte und eingespielten Lachern rollt diese Kabarett-Sitcom schwergängig an. Güttersberger gibt den ralligen Rollinger so schmierig, dass man im Home-Kabarett den Wein wegstellt und Sagrotan serviert. Sicher ist sicher.

Dann aber schält sich doch eine Idee aus dem Abend. Und die ist gut. Das Krisen-Trio rutscht im Zeitraffer durch die Pandemie und blickt, ein guter Hebel für satirische Zuspitzung, mit dem Abstand der Zukunft auf unser Dasein. Die Lockdown-Verlorenen bringen in Mandys Erdgeschoss-Wohnung eine Art Prohibitions-Kneipe auf den Weg, einen Ausgangssperren-Späti, der auf Klopfzeichen ausschenkt und Mondpreise kassiert.

Spiegel für allerlei Geschäftemacher

Mathias Tretter, verantwortlich für Buch und Regie, gönnt sich selbst einen kurzen Prolog-Auftritt, der aus der Zukunft zu kommen vorgibt. Und genau dahin schickt er auch seine Figuren. Am Rammstein-Poster in Mandys Wohnung mit den Daten der immer wieder verschobenen Tour lässt sich das Jahr ablesen. Am Ende steht da eine 26.

Das Nachtgeschäft-Unternehmen boomt, expandiert und erwägt, sich das seit Jahren leerstehende Gewandhaus einzuverleiben. Parallel expandieren in dem auf Boulevard-Unterhaltung geeichten Stück endlich die kabarettistischen Seitenhiebe. Zum Beispiel: Einen Förderantrag stellen? „Wir sind ein kriminelles Unternehmen“, gibt die Ex-Bankerin zu bedenken. „Bei VW geht’s doch auch“, sagt der Sportlehrer.

Das Konzept des illegalen Ausschanks funktioniert als Spiegel für allerlei Geschäftemacher der echten Welt, vom polizeilichen Fahrradhandel in Leipzig bis zu den Provisions-Profis der CSU. Oder es werden gewisse Uneinheitlichkeiten im Corona-Regelungsgeflecht aufgespießt. Im Strudel einer flotten Missverständnis-Sequenz, die kleine Schwester der Verwechslungs-Komödie, wird ein Kneipen-Treffen zur Andacht uminterpretiert. Andacht ist erlaubt.

„... nach meiner Kenntnis ... ist das sofort, unverzüglich ...“

Geißler, als Mandy spielerisch im Zentrum des Abends, steuert, wie auch Ralf Bärwolff, Liedtexte bei. Ihre „Durchdrehen“-Songs, begleitet von Enrico Wirth am Klavier, lockern den Abend auf, der die zwischenzeitlich gefundene Linie mit vernachlässigbaren Nebenfiguren wieder zu verlieren droht. Dann wird doch der Lockdown aufgehoben, zumindest im Stück und mit dem Schabowski-Mauerfall-Zitat „Das tritt nach meiner Kenntnis ... ist das sofort, unverzüglich“.

So blitzt eine Anspielung auf die DDR-2.0-Erzählung der Querdenker auf. Ohne Position zu beziehen. Das will die Kleinkunst-Komödie nicht, sondern ablenken. Mit unbekümmerten Witzen unter der Gürtellinie, so gesehen ja auch eine Form des Tiefgangs. Wo der Mensch aufhört und der Fischschwanz beginnt. Angler behaupten übrigens gern, Fische spürten keine Schmerzen. Fische aber glauben, Angler spürten keine Langeweile. Eine beneidenswerte Vorstellung im Lockdown.

Von Dimo Rieß