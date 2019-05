Leipzig

Die Nacht ist die Stunde der Außenseiter, der Ruhelosen, der Betrunkenen, der Liebeskummer Geplagten und der Online-Redakteure der LVZ. Ja, sogar Letzteren ist ein Kapitel im Sammelband der Leipziger Poetry-Slammerin mit dem klangvollen Namen Josephine von Blueten Staub gewidmet. Ihr aus Bühnentexten und Kurzgeschichten bestehendes Werk trägt passenderweise den Titel „Nachtschattengewächse“. Die 1993 in Magdeburg geborene Autorin gewann 2017 die Leipziger Stadtmeisterschaften im Poetry Slam, nun präsentiert sie ihr erstes Buch.

Schade nur, dass im Genre des modernen Dichter-Wettstreits so viel gelitten wird. Seit dem Slam-Boom in den 2000ern dürften inzwischen Abertausende Slam-Texte Studenten in ihren Zwanzigern und deren Problemen, die meistens keine sind, gewidmet worden sein. Viele der Arbeiten der Leipziger Stadtmeisterin reihen sich leider nahtlos in diesen Duktus ein. In „Keine Stadt“ beschreibt von Blueten Staub eine zerbrochene Freundschaft. Zu Silvester erinnert sich das lyrische Ich an den verloren gegangen Freund, der sein Glück in anderen Städten sucht. „Open Airs am Tag, Leuchtreklame, Dönerläden, Flunkyball im Park, all das konnte dir nichts mehr geben.“ Klingt wirklich furchtbar.

Eine weitere Geschichte trägt den Namen „Sekt-Mate“ und handelt von jener Zeit im Club, zu der man besser schon nach Hause gegangen wäre. Nur, über die späte – auch als „Resteficken“ bekannte – Stunde zwischen halb sechs und halb sieben zu schreiben, wird nicht origineller, weil die Charaktere dabei ein urbanes Trend-Getränk schlürfen. Immerhin, ein Kapitel trägt ironisch den Namen „Selbstgemachte Probleme“.

Gut aber, dass von Blueten Staub sich noch anderen Themen widmet. Stark sind ihre Texte, wenn darin nicht aus der Ich-Perspektive gelitten wird. Sehr einfühlsam schildert sie in „Eigentlich ganz einfach“ die Unsicherheiten eines übergewichtigen jungen Mannes, der sich beim Einkauf in Supermarkt beobachtet und bewertet fühlt. Dabei sind Geleebananen und Pralinenschachtel doch für seine kranke Mutter gedacht.

Sehr amüsant sind außerdem die kurzen Kapitel über die Freundschaft der Protagonistin zu einer Katze namens Josefine Telefon, der sie gerne vorliest, wenn sie abends auf einen Rotwein und eine Zigarette auf dem Fensterbrett vorbei kommt. „Feministische Lektüre findet die Katze anstrengend. Wenn sie sich anstrengen muss, trinkt sie mehr Rotwein, und dann bleibt weniger für mich“, schreibt von Blueten Staub über die Fensterbrett-Freundschaft.

Zuweilen verliert sich die Autorin in belanglosen Details. Über mehrere Seiten erstreckt sich die Erzählung „Schlaflos“, über eine Frau namens Margarethe, die kein Auge zubekommt. Sie beobachtet die Zahlen auf dem Wecker und lauscht den nächtlichen Straßengeräuschen. „Obwohl sich ihre Augen längst an die Dunkelheit gewöhnt hatten, bot der fensterlose Flur nichts als Schwärze“, schreibt von Blueten Staub. Das ist über sieben Seiten gestreckt genauso fade, wie selbst eine Nacht ohne Schlaf zu verbringen.

Viel interessanter ist dagegen die Kurzgeschichte „Karl und Jürgen“. Sie handelt vom allseits bekannten Bratwurststand auf der Karl-Heine-Straße, dessen zwei Betreiber beide Jürgen heißen. „Er arbeitet sechs Nächte die Woche“, erzählt die Autorin. „Jürgen ist immer da. Deshalb hat die Stadt ihm eine Förderung geschenkt. Jürgen ist jetzt Unternehmer. Er hat jetzt doppelt so viel und muss doppelt so viel arbeiten.“ Auch wenn die zwei Bratwurstverkäufer bei von Blueten Staub zu einem verschmelzen – die Beschreibung ist prägnant, die Geschichte profitiert vom Leipziger Lokalkolorit. Denn wen der Hunger zu später Stunde in Plagwitz quält, der kennt die beiden Jürgens und ihre schmackhaften Bratwürstchen. Josefine Telefon, von Blueten Staubs rotweintrinkende Katzenfreundin, hat in der Story auch einen kleinen Auftritt, das mutet wunderbar surreal an. Leider ist das Kapitel „Karl und Jürgen“ gerade mal eine Seite lang – wie gerne hätte man mehr erfahren.

Von Pia Siemer