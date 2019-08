Leipzig

Bei aller Abenteuerlust, mit der Menschen im Sommer ihrer Angst vor Langeweile begegnen, schätzen sie doch das Verlässliche. Zu den Dingen, die verbindlich passieren, gehören die Bekanntgabe der Oktoberfest-Bierpreise und ein Stierkampf-Streit auf Mallorca. Damit darf die Frage, ob der Mensch noch zu retten ist, als beantwortet gelten: nicht im Sommer.

Die Stierkämpfe werden auch diesmal von Protesten begleitet und gehören zu den wenigen Problemen, die nichts mit dem Verhalten deutscher Touristen auf Mallorca zu tun haben.

Obwohl Ähnlichkeiten zu erkennen sind, was das Unzeitgemäße betrifft, wie sowohl im „Coliseo Balear“ als auch am „Balneario Nº 6“ Traditionen gepflegt werden. Von einem „lächerlichen und veralteten Ritual“ sprechen Tierschützer. Wobei Stierkampf in Spanien als nationales Kulturgut gilt – wie in Deutschland das Volksfest.

Links oder rechts

Noch 48 Tage bis zum 186. Oktoberfest. Der neue Chef hat schon in dieser Woche neue Fahrgeschäfte vorgestellt und natürlich neue Preise für die Maß Bier. Unter 10,80 Euro geht da gar nichts mehr, unter der Gürtellinie hingegen schon.

In der Rubrik „Dirndlschleife binden“ gibt es auf der Homepage eine „Anleitung für Singles und Vergebene“. Auf der rechten Seite gebunden signalisiere die Schleife, dass die Trägerin „verheiratet, verlobt oder verliebt ist, sprich: vergeben“.

Dass so oder so „Nein ist nein“ bindend ist, fügen die Veranstalter vorsichtshalber hinzu. Zudem sind links und rechts ja schnell mal zu verwechseln. Hat Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen sich nicht eben „eher links“ genannt? Das soll wohl heißen, dass er noch zu haben ist.

Von Janina Fleischer