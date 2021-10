Leipzig

Das Päckchen Tabak ist groß wie eine Hochsprungmatte. In den Kassenbon könnten sie sich dreimal einwickeln. So sieht also eine Barbie die Welt. Meriam Abbas, Julia Preuß und Bettina Schmidt staksen in Puppengelenkigkeit über die Bühne von Christoph Ernst. Der wiederum packt „White Passing“ von Sarah Kilter, eines der drei diesjährigen Gewinnerstücke der „Autor:innentheatertage am Deutschen Theater Berlin“, in eine dieser Kunststoff-Einkaufstaschen, die …

Ja, die was eigentlich? Da fangen die Probleme an. Weil man die Tasche in sozialen Milieus verortet, Assoziationen breittreten möchte. Weil man von der Beschreibung unweigerlich in die Zuschreibungen stolpert. Darum geht es in „White Passing“, von Thirza Bruncken am Schauspiel inszeniert, im September bereits im Rahmen der Autor:innentage in Berlin uraufgeführt und am Donnerstag mit der Leipzig-Premiere in der Schauspiel-Diskothek angekommen.

Es geht um Milieus, Herkunft, sozialen Status, um alltägliche Formen der kulturellen Aneignung. Um das Gedanken-Karussell im Kopf, das Urteile produziert und wieder hinterfragt.

Das Zurschaustellen des kulturellen Kapitals ist wichtiger

Die Barbies piepsen sich dazu ein Klischee-Kaleidoskop über Deutschland und den Deutschen an sich. Der, zum Beispiel, rhetorisch sattelfest unter seinesgleichen Rechtsextremismus geißelt, aber über kein Vokabular verfügt, wenn in der U-Bahn einer „Heil Hitler“ ruft. Und die Lehrerin übersieht das Mobbing-Opfer, sie kümmerst sich lieber um den Titel „Schule mit Courage“. Entlarvende Sätze, es geht nicht um die Sache, sondern um das Zurschaustellen kulturellen Kapitals. Oder die eigene Befindlichkeit. Die Nabelschau ist wieder wichtiger. Schon kommt ein larmoyantes „Das triggert mich“ von der Bühne.

Manchmal fragt man sich, ob sich der Riesen-Reißverschluss nicht einfach zuziehen lässt, um den Stimmen zu entgehen. Aber das schrille Zahnarzt-hafte Herumgebohre auf dem Publikumsnerv hat Methode. Das Publikum erfährt, wie es sich anfühlt, im Bombardement von Vorurteilen zu stehen.

Das sprudelnde Texttheater mit Perspektiv-Wechseln und Meta-Ebene lässt sich zwischen Milieu-Analyse und frecher Ironie kaum fassen. Bruncken und ihr Team finden mit der surrealen Reisetaschen-Welt und Puppenfiguren eine spielerische Entsprechung. Und arbeiten aus dem artifiziellen Setting doch einen klaren Handlungsstrang und eine Protagonistin als Kulminationspunkt unterschiedlicher Pole heraus: Ihmchen, halb Charlottenburg, halb Wedding, deutsche Mutter, algerischer Vater.

In ihrer Wohnung stecken drei Gäste fest, die das Spiel der Zuschreibungen und Urteile gnadenlos fortsetzen. Bushido-CDs stehen herum. Die einst Gemobbte hört also einen, der andere mobbt. Aha. „Überhaupt nichts gelernt“, ätzen die Gäste. Vielleicht – dieser Gedanke drängt sich in „White Passing“ irgendwann auf – gilt es, solche Dissonanzen einfach mal auszuhalten.

Weitere Termine: 23. Okt., 24., Nov., 20 Uhr, Schauspiel Diskothek, Karten: 0341 1268168.

Von Dimo Rieß