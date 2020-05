In seinem Buch liest der Autor Jakob Hayner dem Gegenwartstheater die Leviten

Leipzig

Anfang der Neunziger machte der Dramatiker Heiner Müller den Vorschlag, einfach mal für längere Zeit alle Theater zu schließen. Also den Betrieb einzustellen, um in Klausur zu gehen. Um zu schauen und zu diskutieren, ob denn wirklich was fehle, würde das Theater fehlen. Nun hat, Jahrzehnte später, die Corona-Krise Müllers Gedankenspiel Realität werden lassen. Zumindest zum Teil. Denn statt auf Klausur und Diskussion kaprizieren sich die Theater lieber auf Streaming-Übertragungen und harren sonst wohl einfach der Dinge. Hätte Müller sicher amüsiert. Und zudem kaum verwundert.

Nur noch aus schlechter Gewohnheit Teil unserer Welt?

„Warum Theater? In allen Debatten um die Zukunft des Theaters ist diese Frage eigentümlich abwesend“, konstatiert der Journalist und Autor Jakob Hayner gleich zu Beginn seines Buches „Warum Theater“. Dass das im Titel ohne Fragezeichen auskommt, ist natürlich Programm. Angestachelt von einem tiefen „Unbehagen“ angesichts eines Gegenwartstheaters, das in Redundanz lediglich etwas betreibe, „dessen Sinn schon lange vergessen ist und das nur aus schlechter Gewohnheit noch Teil unserer Welt bleibt“, liest Hayner eben diesem Gegenwartstheater erst die Leviten, um dann jene Frage zu beantworten, die er im Titel nicht stellt.

Anzeige

Pointiert und mit einiger Emphase skizziert Hayner ein Gegenwartstheater, dem es inhaltlich wie formal weitgehend an Substanz fehlt. Das in all seinen Spielformen (und das schließt die des sogenannten freien Theaters explizit mit ein) wie ein bloßer Hohlraum wirkt für all die Echos der jeweils aktuellen gesellschaftlichen Diskurse, samt just angesagter ästhetischer Masche. Hayner listet die Symptome auf: Den Verfall der Sprache ( Krise des Dialogs, Rückzug ins Monologische). Die Neigung Ambivalenzen zu kaschieren. Die vielleicht wohlgemeinten aber letztlich nur wohlfeilen Inszenierungen mit „Randgruppen“ im Namen eines doch recht simplen Authentizitätsbegriffs. Nicht zu vergessen, eine von Hayner als „fatal“ bezeichnete „ Fixierung auf Aktualität“, die „die professionelle Kritik meist noch zuvorkommend goutiert.“

Weitere LVZ+ Artikel

Treffende Analyse

Eine treffende Analyse, auch in den Zuspitzungen. Nun ist aber im Untertitel zu „Warum Theater“ von „ Krise und Erneuerung“ zu lesen. Und im Grunde ahnt man schon bei der Analyse, auf welchem Weg Hayner dann das wie selbstvergessen im dunklen Wald verirrte Theater zurück ins Licht der Selbsterneuerung schicken will. Es ist ein Weg, auf dem Psychoanalyse und Marxismus wie Hänsel und Gretel Hand in Hand daher hüpfen. Im Marschgepäck, gleich zur Orientierung, neben Marx und Freud, viele Brotkrumen von Hegel, Horkheimer, Adorno, Benjamin oder Alain Badiou und dem unvermeidlichen Slavoj Žižek.

Dass da irgendwann als Grund allen Übels, gleich der garstigen Hexe, der Neoliberalismus seinen Auftritt hat, überrascht nicht. Auch nicht das Primat des Politischen. Oder ein Romantiker-Bashing, das hier (Psychoanalyse halt) wie eine Ausschmückung von Goethes „Klassisch ist das Gesunde, romantisch das Kranke“ beim diesbezüglich freilich kerngesunden und in diesem Text ohnehin dauerpräsenten Bert „Glotzt nicht so romantisch“ Brecht landet.

Kunstwerk als „säkularisiertes Wunder“

Es sind Denkwege mit allzu üblichen Namenswegweisern, die Hayner hier abschreitet. Das Problem: Sie führen eben gerade nicht aus der Krise des Theaters, sondern sind vielmehr ein Teil, wenn nicht Mitverursacher selbiger. Exemplarisch offenbart sich das, wenn das Thema auf die ja für jeden psychoanalytisch versierten Marxisten (oder umgedreht) immer etwas heikle Angelegenheit der Metaphysik kommt. Hayner spricht dann vom Kunstwerk als „säkularisiertes Wunder“, das ein „streng stofflicher Vorgang“ hervorbrachte, bei dem es sich „nicht um Mystizismus, sondern um einen Akt der Produktion“ handele.

Womit er seinerseits eine Art materialistische Schrumpf-Metaphysik produziert, einen Diminutiv des Metaphysischen, der von einem Wahrnehmungs- und Wirklichkeitsbegriff zeugt, der in seiner Kleinheit perfekt in jene Sackgasse passt, in der auch das von Hayner kritisierte Theater feststeckt. Und das dort genau das produziert, was Müller einst dem westdeutschen Literaturbetrieb bescheinigte: Kaum mehr als Gemurmel.

Kunst als Weltverbesserungsmaßnahme

Hayners Buch offenbart, wie weit auch in der Reflexion über das Theater jene Wurzelstränge des Metaphysischen – und das meint jetzt dezidiert auch die des Religiösen – aus denen das Theater ja maßgeblich erwuchs, inzwischen vergessen, verdrängt oder, in Hayners Worten, „eigentümlich abwesend“ sind. Geht freilich auch nicht anders, wenn man an die Kunst als Weltverbesserungsmaßnahme glaubt.

Ein bürgerlich romantischer Glaube, auch wenn Hayner brechtisch-didaktisch antiromantisch konstatiert: „Wer die Welt verändern will, wird von der Wiederverzauberung wohlweislich die Finger lassen.“ Und unabhängig davon, dass Wiederverzauberung auch eine Veränderung wäre, möchte man derlei Emphase dann doch gern mit dem lakonischen Thomas Brasch dämpfen: „Kunst war nie ein Mittel, die Welt zu ändern, aber immer ein Versuch sie zu überleben.“ Gerade in Corona-Zeiten ein schöner Denk- und Diskussionsimpuls. Was fraglos auch für Hayners Buch gilt. Dass es die Diskussion nicht gibt, liegt wohl daran, dass nichts fehlt.

Jakob Hayner: Warum Theater. Krise und Erneuerung. Matthes und Seitz; 160 Seiten, 15 Euro

Von Steffen Georgi