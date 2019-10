In seinem neuen Roman schreibt Eugen Ruge über Zeiten der zunehmenden Furcht

Leipzig

Wenn Stalin selbst zum Stift griff, war das ein Todesurteil. Auch für Geschichtsprofessor Moissej Lurie, Ex-Stellvertreter des Leiters der Agitprop-Abteilung beim ZK der KPD. Da hieß er Alexander Emel. Nun saß er im August 1936 im Schauprozess in Moskau mit 15 anderen auf der Anklagebank – weil er Mordanschläge gegen Stalin und andere sowjetische Parteiführer vorbereitet haben sollte. Im Auftrag Trotzkis. Emel war stellvertretend angeklagt. Stalin wollte sich an den unerreichbaren Ruth Fischer und Arkadi Maslow rächen – wegen ihrer Linksopposition in der KPD.

Als Charlotte Ruge, die jetzt Lotte Germaine heißt, den Namen des angeklagten Moissej Lurie in der „ Prawda“ liest, ist ihr Jalta-Urlaub von Angst überschattet. Sie kannte Emel. Sie hat mit ihm geredet, sich mit ihm getroffen, ihn wegen seiner Bildung bewundert, mit seiner Ehefrau Isa Koigen in der sowjetischen Handelsvertretung in Berlin gearbeitet.

Hans Baumgarten (im Buch Wilhelm), Charlottes Partner, der sich Jean Germaine nennt, hilft ihr wenig. Auch er hat Emel gekannt. Auch er ist verunsichert. Beide arbeiten seit Jahren als Kuriere für den Geheimdienst der Komintern OMS. Beide sind sich einig: Sie müssen der Partei sofort Mitteilung machen über ihre Kontakte.

Zusammenprall mit der Wirklichkeit

Das tun sie dann auch, als sie im Oktober 1936 wieder zurück sind. Den Stützpunkt Zwei des Geheimdienstes müssen sie verlassen. Nun wohnen sie im Hotel Metropol in Moskau – und warten. Auf eine Entscheidung, was sie in Zukunft tun sollen, und auf den NKWD, der im Sommer 1936 mit dem Großen Terror beginnt.

Sie schlagen die Zeit tot. Sie pflegen Rituale. Sie sind sich fremd. Er geht jeden Tag in die Bibliothek, liest, weil er kein Russische kann, deutsche Zeitungen und redet hinterher begeistert: über Produktionserfolge, die neue Stalinsche Verfassung, die Vorbereitung der Volkszählung (die für korrekte Statistiker böse enden wird).

Charlotte, bisher versorgt im durchaus üppigen System der Sonderkontingente, trifft auf das wirkliche sowjetische Leben, auf allgegenwärtigen Mangel und Unzufriedenheit, Winterschuhe mit Pappsohlen, einen Straßen-Schuster und Ex-Kuban-Bauern, den mörderischer Hunger nach der Kollektivierung vertrieben hat. Sie grübelt. Sie ist ernüchtert, kann darüber aber mit niemandem reden. Sie erinnert sich an ihre miese Kindheit mit einer Mutter, die die Familie beherrschte, den Bruder vorzog und alles Ersparte in der Inflation verlor.

Totentanz im Speisesaal

In einem Fiebertraum hört sie einmal Lion Feuchtwanger im Nebenzimmer mit Zenzl Mühsam streiten. Beide waren tatsächlich in Moskau. Er schrieb – gegen das kritische Sowjetunion-Buch von André Gide – eine Hymne auf Stalin, der ihn zum Interview empfing. Die Witwe von Erich Mühsam landete im Lager.

Das ist das Prinzip von Eugen Ruge in „ Metropol“, seinem zweiten Familienroman nach „In Zeiten des abnehmenden Lichts“: Er mischt Fakten und Fiktionen, blättert in der Parteiakte seiner Großmutter Charlotte und füllt weiße Stellen mit Geschichten. Er tut also das, was Erzähler schon immer mit wirklichem Leben getan haben: Er schaut im Erzählen in Seelen. Illustriert die Atmosphäre jener Zeit, in der keiner begriff, was geschah. Warum alte Bolschewiken über Nacht zu Spionen, Saboteuren und Verrätern wurden, die zur alten Ordnung zurück wollten. Warum Leute, die man seit Jahren als politisch verlässlich kannte, unversehens als Doppelzüngler und Volksfeinde enttarnt wurden. Warum der eine im Morgengrauen verhaftet wurde – und ein anderer nicht.

Wie zu einem gespenstischen Totentanz treffen sich im Metropol-Speisesaal nach und nach die Leute vom aufgelösten, geheimen Komintern-Stützpunkt – und sehen Mittag für Mittag aneinander vorbei. Misstrauen geht überall um, an Charlotte frisst der Zweifel: Ist der NKWD schuld? Ist Stalin ahnungslos?

Machtgieriger Aufsteiger

Immer mal wieder wechselt die Perspektive. In der Hauptsache erzählt Eugen Ruge über Charlotte und Wilhelm, immer wieder jedoch auch über die Lettin Hilde Tal, Wilhelms erste Frau, eine Revolutionärin, die im Vorzimmer der Chefs des Komintern-Geheimdienstes (erst Abramow-Mirow, dann Boris Melnikow, beide erschossen) sitzt, und über Wassili Ulrich, den Richter der Schauprozesse. Auch er wohnt mit seiner Frau im Metropol. Ein machtgieriger Aufsteiger aus dem Bürgerkrieg, mittelmäßig und zynisch, kaltschnäuzig, aufgeschwemmt, impotent, der seit einer Fakten-Panne in einem seiner Prozesse nur noch gnadenlos urteilt.

Der Schriftsteller Eugen Ruge blickt – anders als der Historiker Karl Schlögel („Terror und Traum. Moskau 1937“) – familiär, also privat zurück. Was das Zeiterleben intimer macht. Was eine der zentralen Fragen der Terrorjahre an den Rand rückt: Wie konnte jemand treu zu einer Partei stehen, die so viel Willkür, Gewalt und Lüge zuließ? Die Antwort bleibt eher vage. Vielleicht muss sie das auch. Charlotte (1895–1986) hat Zeit ihres Lebens über jene Jahre in Moskau geschwiegen.

Zeit der großen Furcht

Was für „ Metropol“ einnimmt, ist das melodramatische Fiebern, das Leben zwischen Hoffnung und Hader, das auch in beschädigten Gefühlen, Sex und allemal trügerischen Wetterbildern wirkt.

Da mag zwar nicht alles stimmen (im Café gibt es Servietten, im Hotel nur zugeteiltes Klopapier), die Moskauer Zeit der großen Furcht ist überall spürbar. So wie sie autobiografisch bereits Wolfgang Ruge („ Berlin – Moskau – Sosswa“), Historiker und Vater von Eugen, erkundete. Darin fiel Hilde Tal bereits mit einiger ideologischer Strenge auf. Sie wurde 1938 erschossen. Charlotte und Hans reisten mit einem Visum nach Frankreich – und überlebten.

Eugen Ruge: Metropol. Roman. Rowohlt Verlag; 432 Seiten, 24 Euro

Von Norbert Wehrstedt