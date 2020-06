Leipzig

Als Matteos Fieberthermometer fast 39 Grad anzeigte, erfasste ihn eine seltsame Heiterkeit. Ihm war einfach „vieles und immer mehr egal“. Vielleicht lag es auch an den drei Gläsern Grappa, mit denen er sich gewappnet hatte für eine Lektüre, die ihm die Zeit nicht verkürzen sollte, sondern vertiefen.

Schlicht „Corona“ heißt die neue Erzählung des Schweizer Publizisten Martin Meyer. Der 68-Jährige hat 23 Jahre die Feuilletonredaktion der Neuen Zürcher Zeitung geleitet. Als Buchautor schrieb er über „Die Pest“-Autor Albert Camus und in „Gerade gestern“ über das „allmähliche Verschwinden des Gewohnten“. Mit Rüdiger Safranski und Michael Krüger sprach er in „Klassiker!“ über „die Literatur und das Leben“.

Kratzen im Hals

All das kommt in „Corona“ auf eine Weise zusammen, die folgerichtig ist und weit über die Krise hinaus, sie sogar von sich weist. Die Pandemie der Gegenwart gibt lediglich den Anlass, vom Buchhändler Matteo zu erzählen, 70 Jahre alt, verwitwet. In einer Provinzstadt lebt er in vier Zimmern im dritten Stock eines Hauses, dessen Erdgeschoss seine Buchhandlung beherbergt; ein Antiquariat gehört dazu.

Eine Kontaktsperre dämpft die Stadt, die Gassen, den Hausflur. Alle Geräusche werden zu Lebenszeichen. Überdies verspürt Matteo, der zur Risikogruppe zählt, ein Kratzen im Hals, mit jedem weiteren Symptom wird der Interpretationsspielraum enger.

Dies ist für ihn jedoch kein Grund, in Panik zu verfallen, vielmehr fragt er sich: „Bist du einsam, Matteo?“ „Unter welchen Umständen würdest du überleben wollen?“ „War die Seuche eine Plage?“ Auf diese Frage bringt ihn das Alte Testament, eines der Bücher, in denen Seuchen eine Rolle spielen und die er (wieder) zur Hand nimmt, um herauszufinden, welche Rolle die Heimsuchung nun für ihn spielen könnte.

Absichtliche Lektüren

Martin Meyer entwickelt daraus eine Auseinandersetzung mit der Ausnahmesituation, mit Verwundbarkeit, mit dem Wachsen und Schrumpfen – kurz: mit Verwandlungen des Menschen. Matteo darf das Haus nicht verlassen, doch Quarantäne mit Literatur ist nur eine Teilzeit-Isolation.

Er meistert sie ohne Larmoyanz, weshalb man ihm gern folgt bei einem Denken, als dessen Impulse sich Erinnerungen an die Kindheit abwechseln mit denen an seine Frau Sophia und deren „Krankheit zum Tode“, mit Zeitungsmeldungen und eben jenen absichtlichen Lektüren: Giovanni Boccaccios „Das Dekameron“, Daniel Defoes „Die Pest zu London“, Jeremias Gotthelfs „Die schwarze Spinne“, Thomas Manns „Der Tod in Venedig“ und Albert Camus’ „Die Pest“.

Furcht vor dem Tod

Dabei tritt ins Licht, wie nahe Leben und Überleben einander kommen, wenn der Grund der Existenz sich auflöst. So wie es Lebenshunger gibt, kann ein Mensch lebenssatt sein. „Was war ein schöner Tod?“ Meyers Sätze lächeln zurück aus dem Spiegel, vor den er seinen Helden stellt.

Hier blitzt, wenn Leichtigkeit und Würde, das Banale und das Richtige aufeinandertreffen, Wahrheit auf. „Wenn er ehrlich mit sich war, musste er sich sagen, dass die Furcht vor dem Tod ein enorm fruchtbarer Treiber für das Entstehen von Religionen war“, weiß Matteo, doch Thomas Manns Novelle sei überhaupt erst möglich geworden, weil der Schriftsteller nicht an Gott glaubte.

Es geht ums Ganze

„Wer um sein Seelenheil fürchtete, war bereits der Gefangene von Verheißungen.“ Und Camus zeigte in „Die Pest“, wie „die Menschen eine große Begabung hatten, so lange an das Gegenteil zu glauben, bis die Katastrophe nicht mehr geleugnet werden konnte“. Matteo hatte alles von Camus gelesen und bewunderte dessen „existenzielle Nähe“ zu den Menschen. Und wenn – wie in all diesen Büchern – das Existenzielle den Kern bildet, dann geht es „eigentlich um das Ganze“.

„Wie geht es dir?“ Es ist Matteos Nichte Carla, die das regelmäßig fragt. Sie arbeitet als Arztgehilfin und kümmert sich um den Onkel. Schließlich ist es diese Frage, die immer wieder einen Beginn darstellt. Hier wirkt sie gleichermaßen besänftigend wie belebend. Von den Antworten ganz zu schweigen.

Martin Meyer: Corona. Erzählung. Verlag Kein & Aber; 208 Seiten, 20 Euro

Von Janina Fleischer